Как Гукеш стал фаворитом в борьбе за корону. Портрет индийского гения

17-летний вундеркинд может закончить 2024-й год на шахматном троне.

После блестящей победы Гукеша Доммараджу в турнире претендентов-2024 шахматный мир только и говорит о 17-летнем таланте из Индии, который до конца года может стать 18-м чемпионом мира. Дин Лижэнь готов принять вызов, даты матча уже объявлены, осталось понять место. Мы же поближе познакомимся с путем успеха Гукеша, который начал играть в шахматы всего 10 лет назад.

Ориентир на Магнуса

Интересно, что Гукеш и победительница турнира претенденток-2024 Тань Чжунъи родились в один день — 29 мая с разницей в 15 лет. Доммараджу появился на свет в Ченнае в семье врачей: отец — отоларинголог, а мать — микробиолог. Ребенок научился играть в шахматы сравнительно поздно, в 7 лет — это был факультатив в школе. Внеклассное занятие вскоре превратилось в страсть. Всего за несколько лет Гукеш последовательно становится победителем первенства Азии, а затем первенства мира. Выполняет все баллы международного мастера, а затем и гроссмейстера в 12 лет 7 месяцев и 17 дней, лишь 17 дней не дотянув до предыдущего достижения Сергея Карякина (ныне, с учетом рекорда Абхиманью Мишры, Доммараджу — третий в ряду самых юных шахматных гроссмейстеров).

Гукеш имел шансы превзойти рекорд, но не смог выполнить третий балл на турнире в испанском Ситжесе. Впрочем, в интервью ребенок с невероятной для его возраста рассудительностью сказал, что раз Магнус Карлсен не является самым молодым гроссмейстером в истории и при этом стал величайшим турнирным и матчевым бойцом, то ничего страшного!

После первых крупных успехов отец мальчика оставляет врачебную практику и сосредотачивает все усилия на карьере своего сына. Мать продолжила работать, но отвечала в семье за физическую подготовку молодого таланта, часами играя с мальчиком в бадминтон.

Фото Global Look Press

Гукеша финансово поддерживала его шахматная школа «Веламмал Видьялайя», которая предоставила и своего профессионального спортивного менеджера. Сам юный шахматист отмечал, что с очень раннего возраста пользовался ноутбуком — всегда тщательно готовился к партиям, анализировал творчество соперников. Многие годы с восходящей звездой работал молодой гроссмейстер Вишну Прассана.

— Он научился справляться с поражениями, — отмечает в интервью Chessopen.ru Прассана. — Изначально он всегда плохо реагировал, но со временем научился намного лучше контролировать свои эмоции. Теперь ему после любой неудачи нужно не так много времени, чтобы восстановить моральные силы... Неслучайно Гукеш и в Торонто сильно преобразился после поражения от Фируджи и сам сказал об этом.

В 2019 году после завоевания статуса гроссмейстера Гукеш становится одной из самых известных молодых фигур в мире, но уже в 2020-м начинается пандемия — восходящая звезда вынужден много играть в Интернете. Юный индиец выиграл «Вызов Гельфанда», в котором боролись за победу главные восходящие таланты того времени, и не раз отличался на турнирах Chess.com.

Накопив силы и знания и дождавшись того момента, когда шахматисты получили возможность вернуться за доску, Доммараджу совершает стремительный взлет, сначала покорив отметку 2600, а затем и 2700.

На шахматной Олимпиаде-2022 он стал настоящей сенсацией: выступая за вторую, молодежную команду Индии, он начал турнир с результатом 8 из 8! Индия-2 обыграла фаворитов из США и в итоге в турнирной таблице обошла как основную команду Индии, так и многих грандов. Гукеш, Праггнанандха, Нихал, Адхибан и Садвани в итоге финишировали с бронзовыми наградами.

Также в 2022 году в одном из турниров (Аimchess Rapid) серии звездных рапидов в Интернете, проводимых по инициативе Магнуса Карлсена, индийскому гроссмейстеру удалось обыграть чемпиона мира — Гукеш оказался самым молодым шахматистом, которому удавалось повергнуть обладателя титула, хоть случилось это и с быстрым контролем.

Доммараджу попадает в сильнейшие супертурниры современности, так, в Дюссельдорфе-2023 он разделил 1-3 места с Яном Непомнящим и Левоном Ароняном, но на тай-брейке финишировал вторым, пропустив вперед Ароняна. С 2023 года индийский гроссмейстер по рейтингу входил в двадцать лучших шахматистов мира, а в 2024 году наступил его звездный час.

Фото Global Look Press

Сверхуверенность

Хотя на турнир претендентов Гукеш мог и не отобраться. Он уступал Анишу Гири в номинации FIDE Circuit (рейтинговые очки, набранные шахматистами исключительно в 2023 году). Но в конце декабря в Ченнаи неожиданно был организован круговой турнир (не стоял в календаре ФИДЕ, но в нем все-таки сыграли многие сильные шахматисты, включая Левона Ароняна и Санана Сюгирова), который помог Гукешу обойти Гири. Чтобы вновь выйти вперед, представителю Нидерландов надо было гораздо сильнее 17-летнего индийца сыграть на ЧМ по быстрым шахматам в Самарканде (учитывая, что партия в рапиде обсчитывается с коэффициентом 0,6, сделать это было бы крайне непросто). В итоге гроссмейстеры набрали одинаковое количество очков (по 8,5 очка), и путевку в Торонто получил Доммараджу.

В конце января Гукеш здорово провел супертурнир в Вейк-ан-Зее, где занял второе место, уступив в финале тай-брейка разыгравшемуся Вэи И (одинаковое количество очков набрали сразу четыре участника). Несмотря на это, перед турниром претендентов мало кто ставил на самого молодого участника, отмечая, что в такой мясорубке ему не хватит запаса прочности. Но Гукеш взял чистое первое место, в последнем туре без каких-либо проблем сделав устраивающую его ничью с Хикару Накамурой черными.

«Как можно объяснить его сверхуверенность? Мне кажется, тут две причины. Первое — это возраст, — отмечает «СЭ» двукратная чемпионка по блицу Валентина Гунина. —Такое ощущение, что, по-хорошему, ему все по барабану. Гукеш не испытывает давления. Понимая, что это не последний турнир претендентов в его карьере. В случае неудачи будут еще шансы. А пока буду наслаждаться процессом. Второе: они постоянно проводят совместные сборы. Условно, приглашают на них Владимира Крамника или Бориса Гельфанда и занимаются все вместе. Группой из десяти человек, включая всю элиту (Гукеша, Прагга, Эригайси). Они считают, что это правильный подход, и он работает. Честно, не представляю, чтобы Ян [Непомнящий] сейчас работал в группе, а не индивидуально. Впрочем, как и другие наши сильные игроки-мужчины».

Теперь Гукешу играть матч с 17-м чемпионом мира Дин Лижэнем. Он состоится в период с 20 ноября по 15 декабря, сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. «В нем есть зрелость, которая несвойственна его юному возрасту, и собственное уникальное понимание позиций, — прокомментировал победу индийца в Торонто Дин Лижэнь. — Но на моей стороне преимущество в личных встречах в классических партиях. В любом случае это будет непростой матч».

Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

Учитывая, в какой сейчас форме находится Дин Лижэнь, это еще мягко сказано. Сейчас почти все эксперты прогнозируют, что Гукеш легко вернет корону в Индию. Но заранее списывать Дина со счетов тоже не стоит.

«В Китае очень серьезно относятся к шахматной короне, они сделают все возможное, чтобы сохранить ее у Дина, — заявил «СЭ» тренер сборной России Владимир Поткин. — У него будет очень мощная поддержка со стороны местной федерации, лучшие тренеры, секунданты. Китайцы очень мудрые и всегда делают максимум для своего игрока. Поэтому встреча с Дином будет очень сложной для победителя турнира претендентов-2024. Это точно не будет матч в одни ворота».

Отметим, что Индия претендует на проведение этого матча. Местные СМИ сообщают, что заявлено сразу несколько потенциальных штатов, в которых можно провести мероприятие, от Тамилнада (со столицей в Ченнаи) до Телингана — именно там проходил Кубок мира по шахматам 2002 года.