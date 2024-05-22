Землянский обошел Гири. Знакомимся с самым молодым гроссмейстером в истории России

Феноменальный результат войдет в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов в истории.

Турнир в Шардже еще не закончен, но 13-летний россиянин Иван Землянский уже может занести его в актив: за два тура до конца он выполнил очередную норму гроссмейстера, которой ему как раз не хватало для присвоения высшего шахматного звания. После официального присвоения на ближайшем конгрессе ФИДЕ Землянский станет самым молодым гроссмейстером в истории России (13 лет, 8 месяцев и 20 дней). До этого рекорд принадлежал Анишу Гири, который стал гроссмейстером в 14 с половиной лет, еще выступая под российским флагом. Символично, что в восьмом туре «швейцарки» в Шардже Землянский сыграл вничью с американцем Абхиманью Мишрой, который на данный момент является самым молодым гроссмейстером в истории (12 лет, 4 месяца и 25 дней).

Вошел в десятку

С 14 по 22 мая в ОАЭ проходит одна из крупнейших «швейцарок» в мире Sharjah Masters 2024. На старт главной секции Masters вышли 88 шахматистов, среди которых целых девять имеют рейтинг выше 2700. Это Арджун Эригайси (Индия), Пархам Магсудлу (Иран), Юй Янъи (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Алексей Сарана (Сербия), Владислав Артемьев и Андрей Есипенко (оба — Россия).

Также нашу страну на турнире представляют Володар Мурзин, Арсений Нестеров и Иван Землянский. Последний в возрасте 13 лет произвел настоящий фурор в Шардже. Перформанс россиянина на этом турнире составляет ни много ни мало 2740! Ему удалось обыграть превосходящих по рейтингу Абхиджита Гупту, Миттала Адитья и Федосеева. Если бы не поражение в четвертом туре от третьего «сеяного» Юя Янъи, то Иван бы сейчас входил в дележ 4-11-го места. Впрочем, и попадание в топ-20 на таком представительном турнире — огромный успех для молодого гроссмейстера.

Иван Землянский. Фото Sharjah Chess Club

Воспитанник Ярослава Призанта выполнил заключительную норму гроссмейстера (уже были три гроссмейстерские нормы, однако все они были выполнены в круговых турнирах, а по правилам ФИДЕ требуется хотя бы один раз показать требуемый результат в «швейцарке») и вскоре станет обладателем наивысшего шахматного звания. Землянский — самый молодой гроссмейстер в истории страны, ему еще нет и 14 лет (восходящая звезда отпразднует день рождения 31 августа). Результат молодого игрока входит в десятку лучших достижений шахматных вундеркиндов всех времен и народов.

Отметим, что Иван набрал отличную форму в этом году. «Аэрофлот опен — 2024» Землянский закончил с результатом «+2»,одержав три победы и потерпев одно поражение от Есипенко (еще стоит отметить ничью с подбирающимся к 2700 Нодирбеком Якуббоевым). На командном чемпионате России в Сочи он успешно выступил на первой доске в Высшей лиге (6,5 очка из 9), а до этого боролся за призовые места в чемпионате России среди юниоров до 21 года (занял 5-е место, финишировав выше чемпиона мира до 18 лет Алексея Гребнева).

Мурзин борется за победу

В заключительном туре в ОАЭ Землянский сыграет с еще одним представителем Индии Леоном Люка Мендонка, также набравшим пять очков. За место в топ-3 на турнире поборются 10 человек, среди них Володар Мурзин. Сейчас 17-летний уроженец Нижнего Тагила лидирует вместе с иранцем Бардия Данешваром и американцем Сэмом Шенклендом (по 6 очков). В девятом туре Мурзину играть как раз с Шенклендом. Данешвар встретится с Эригайси. Еще в трех парах шахматистов, набравших по 5,5 очка, сыграют Пархам Магсудлу — Амин Табатабей, Айдын Сулейманлы — Алексей Сарана и Салех Салем — Шамсиддин Вохидов.

Владислав Артемьев к девятому туру набрал 4,5 очка, у Арсения Нестерова — 4, у Андрея Есипенко — 3. В турнире Challengers Лея Гарифуллина настигла лидирующую Дивью Дешмух — у россиянки и индианки по 6,5 из 8.