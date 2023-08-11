Непомнящий идет дальше, Есипенко вылетает от Гукеша. Шахматисты добрались до 1/8 финала КМ

Также свое выступление в Баку завершают Петр Свидлер, Хикару Накамура и чемпионка мира Цзюй Ванцюнь.

До 1/8 финала Кубка мира из российских гроссмейстеров дошел только Ян Непомнящий. На тай-брейке россиянин дважды обыграл индийца Нихала Сарина, хотя и заставил своих болельщиков понервничать. Компанию Яну не смогли составить Андрей Есипенко и Петр Свидлер. Андрей на равных играл с Доммараджу Гукешем, но его сгубил один провальный ход в концовке второй рапид-партии. Похожая ситуация была и у Свидлера. Судьба мини-матча с Ниджатом Абасовым решилась в концовке четвертой партии. Петр серьезно ошибся и уже не стал продолжать борьбу. В пятый раунд шагнул и Магнус Карлсен, который накануне заявил: «Что я вообще здесь делаю? Почему трачу это время на классические шахматы?» В женском турнире своих соперниц по четвертьфиналу узнали Александра Горячкина и Полина Шувалова. Александре предстоит мини-матч с представительницей Индии Харикой Дронавалли, а Полине — с болгаркой Нургюл Салимовой. В обеих парах россиянки будут фаворитами.

Цзюй Ванцюнь и Элизабет Петц. Фото FIDE

Вылет Накамуры и Цзюй Ванцюнь

На тай-брейке пятого раунда произошла пара громких сенсаций. Из женского турнира вылетела первая «сеяная», чемпионка мира Цзюй Ванцюнь. Во второй рапид-партии она уступила немке Элизабет Петц. Покидает турнир и третья «сеяная» Хампи Конеру. В классике она смогла выиграть на заказ черными у Белы Хотенашвили, но в рапиде грузинская шахматистка была сильнее.

У мужчин Баку покидает второй «сеяный» Хикару Накамура. Американца сокрушил Рамешбабу Прагнанандха. Индиец в блестящем стиле выиграл обе партии тай-брейка и даже удостоился внимания Карлсена. Магнус отвлекся от своей партии, чтобы лично поздравить 18-летнего таланта с таким успехом. Праг действительно выиграл в одну калитку. Его следующим соперником станет Ференц Беркеш, и шансы на выход в четвертьфинал у индийца очень высокие.

Мог закончить борьбу на турнире и действующий обладатель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда. Трехкратный чемпион Ирана Пархам Магсудлу выиграл первую партию на тай-брейке. Уверенно стоял во второй, но все же дрогнул в концовке. Дуда, который всегда был волевым игроком, сумел сделать несколько ходов по первой линии и сравнять счет. В блице поляк уже не оставил шансов сопернику. За выход в четвертьфинал Дуда сыграет с Фабиано Каруаной.

Еще один подвиг совершил Ниджат Абасов. Вслед за Лораном Фрессине и Анишем Гири ему удалось обыграть и обладателя Кубка мира-2011 Петра Свидлера. Во второй партии тай-брейка Свидлер допустил несвойственную ему ошибку, получив мат в один ход. Видимо, сказался недостаток энергии и мотивации у 47-летнего россиянина. При этом в любом случае выход в четвертый круг — отличный результат для нашего ветерана. Ниджат же в 1/8 финала сыграет еще с одной сенсацией этого Кубка мира - гроссмейстером из ОАЭ Салехом Салемом.

Проиграл и главная надежда российских шахмат Андрей Есипенко. В четвертой партии мини-матча 21-летний гроссмейстер зевнул коневую вилку, мгновенно проиграв Гукешу. Хотя до этого Андрей на равных бился с главным талантом из Индии. Обидный вылет, которому сложно найти какое-то логичное объяснение.

Магнус Карлсен. Фото FIDE

Трата времени

Магнус был на грани поражения от 18-летнего Винсента Кеймера в классику, но сумел выиграть вторую партию на заказ. После этого успеха Магнус дал интервью, в котором заявил, что сомневается в целесообразности своего пребывания в столице Азербайджана.

«Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучает вопрос: что я вообще здесь делаю? Почему трачу это время на классические шахматы, которые считаю стрессовыми и скучными? Это не лучшее психологическое состояние, ведь в первую очередь нужно все-таки стараться делать свое дело хорошо. Но именно такие мысли меня посещают. Если я вылечу, это будет еще одно унижение на Кубке мира. Я, скорее всего, уже через пару дней забуду об этом, но все же хочется достичь большего», — заявил Магнус.

Тем не менее никто не сомневался, что в быстрые шахматы Карлсен легко переиграет Кеймера. Получилось иначе. В первой партии тай-брейка немец был почти идеален, а во второй все-таки допустил зевок. В эндшпиле компьютер показывал огромное преимущество норвежца (+5,5), но Магнус допустил несвойственную ошибку, позволив Винсенту спастись. Третья партия вновь закончилась вничью, и только в четвертой Карлсен одержал победу, классно разыграв жертву качества. В пятом раунде его ждет соперничество с Василием Иванчуком, который также в затяжном тай-брейке взял верх над Вахапом Саналом.

Ян Непомнящий выиграл у Нихала Сарина по итогам двух партий, но качество игры россиянина оставляет желать лучшего. Оба раза Нихал получал перевес из-за торопливости Яна, но в концовке индиец допускал чудовищные ошибки. В первой партии и вовсе просрочил время. Впрочем, победителей не судят. Впереди Непомнящего ждет еще один шахматист из Индии - Видит Гуджрати. В четвертом круге 28-летний гроссмейстер одолел француза Этьена Бакро.