Канадка Ботез считает себя самой сексуальной шахматисткой в мире. Она ведет стримы и переодевается в Лару Крофт

Сочетание шахмат и бокса никогда еще не было таким прекрасным.

Андреа Ботез увлеклась передвижением фигур по шахматной доске еще в шестилетнем возрасте, посмотрев на пример своей старшей сестры Александры. Со временем, добившись успеха на локальных соревнованиях, девушке захотелось расширить горизонты своих возможностей, и они вместе с сестрой придумали как увеличить собственную популярность — начать вести шахматные стримы.

Андреа и Александра Ботез. Фото Соцсети

Идея заключалась в том, чтобы не просто стримить шахматные партии, а развлекать зрителей разнообразным контентом, например косплеем. По началу аудитория отнеслась к происходящему несерьезно. В чате комментаторы отпускали шутки и хотели просто познакомиться с девушками, не принимая в расчет то, что в первую очередь здесь говорят о шахматах. Но со временем публика полюбила сестер и их лайв-канал набрал более миллиона подписчиков.

Андреа Ботез. Фото Соцсети

На этом таланты Андреа не заканчиваются. Девушка ловко обращается не только с фигурами, но и с пластинками и проводит диджей-сеты.

Андреа Ботез. Фото Соцсети

А не так давно она решила перейти в шахбокс. Гибрид шахматной партии и боксерского поединка, который был придуман еще до того, как мир узнал о поп-мма и прочих треш-боях.

Андреа Ботез. Фото Соцсети

Суть поединка проста — он состоит из 11 трехминутных раундов, в которых блиц-шахматы чередуются с боксом. Победу можно одержать нокаутом или техническим нокаутом во время боксерских раундов, либо, поставив мат на доске. Если шахматная партия заканчивается ничьей, победа присуждается тому, кто набрал больше очков на ринге. Драться доской или накидываться на оппонента посреди партии нельзя, все-таки несмотря на несерьезный, казалось бы, антураж, существуют правила поведения и происходящее не должно превращаться в подобие рестлинга.

Андреа Ботез. Фото Соцсети

В последний раз именно в таком поединке приняла участие Андреа — сойдясь на ринге и за шахматным столом с россиянкой Диной Беленькой. Дина, как шахматистка, оказалась сильнее и поставила сопернице мат.

Несмотря на поражение, Андреа вряд ли была расстроена. Подобные мероприятия лишь добавляют ей популярности и повышают заработки со стримов. Девушка зарабатывает не меньше лучших гроссмейстеров мира, хотя находится максимально далеко от их уровня игры.