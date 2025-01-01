«Шахматы превратились в цирк». Гроссмейстеры раскритиковали разделение титула чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим

Ничего подобного прежде не случалось.

2025 год только начался, а уже подарил невероятный спортивный сюжет. Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий разделили звание чемпиона мира по блицу. И это первый подобный случай в истории шахмат. Решение ФИДЕ было подвергнуто критике — к примеру, гроссмейстеры Ханс Ниманн и Сергей Карякин остались недовольны произошедшим.

Решение ФИДЕ

В финальном поединке Магнус одержал победу в первых двух партиях, но Ян ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему вместе стать чемпионами мира.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что впервые в истории титул по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами.

Слова Карякина и Ниманна

Чемпион мира по рапиду (2012) и блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019) Сергей Карякин назвал ситуацию абсурдной.

«Максимально странные впечатления от чемпионатов мира по быстрым и блицу. Основной вывод — ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Магнус Карлсен! И если в истории про джинсы можно лишь посмеяться над ФИДЕ, которая сама себя загнала в тупик с абсурдными правилами дресс-кода, то финал чемпионата мира по блицу по нокаут-системе не может заканчиваться соглашением на ничью! Это против всех правил!

Представляете, что было бы на финале ЧМ по футболу, если бы две команды, отыграв основное и дополнительное время, вместо пробития пенальти просто... согласились на ничью? Абсурд! Впрочем, после моей дисквалификации в 2022 году я уже ничему не удивляюсь», — сообщил российский гроссмейстер в своем Telegram-канале.

Американский шахматист Ханс Ниманн заявил, что шокирован таким исходом финала, а также обвинил норвежца в давлении на ФИДЕ.

«Чемпион мира может быть только один. Этот титул нельзя разделить. Шахматы превратились в цирк. Такого не было ни разу в истории! Не могу поверить, что главную шахматную федерацию контролирует один игрок. И он сделал это дважды за неделю!

Деньги и власть развращают. Можете себе представить финал US Open, где Алькарас и Синнер решили бы разделить победу, а организаторы придумали бы для этого новое правило? ФИДЕ сначала отстранила Карлсена, а затем создала под него новое правило. Судя по всему, главный управляющий орган шахмат не хочет быть беспристрастным. Их волнует только то, что думает один игрок.

Я постараюсь выйти в финал в следующем году, чтобы убедиться — титул не будет разделен между игроками. Шахматная революция началась. Поздравляю с Новым годом и сопутствующим ему ущербом», — написал Ниманн в своих соцсетях.

Также он выложил видео, на котором Магнус предлагает Яну разделить звание чемпиона мира, и подписал его: «Судья, присяжные и палач».

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото FIDE

А что говорят сами чемпионы мира?

Карлсен на пресс-конференции отметил, что присудить победу двум финалистам было правильным решением.

«Это был длинный день. Мы сыграли много матчей, и я чувствовал, что продолжать было бы слишком... Поделить победу было правильным решением. Люди, конечно, понимали, что мы и устали, и нервничали. Кому-то понравится это, кому-то нет», — сказал Карлсен.

По словам Непомнящего, он был удивлен, когда норвежец предложил разделить титул.

«Кажется, такой случай был в Токио. Мне не нравилось решение разделить золото в онлайн-Олимпиаде по шахматам. Довольно спорно, но что поделать. Думаю, это заставит ФИДЕ вернуть армагеддон, но сегодня я не собираюсь слишком ныть из-за этого», — приводит слова Яна NRK.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото FIDE

А менеджер Непомнящего Зоя Арнацкая в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что наш шахматист долго шел к званию чемпиона мира.

«Знаю, что многие друзья поздравили его с этим достижением. Все-таки у него было очень много званий, но до титула чемпиона мира добраться не удавалось. Он долго к этому шел, поэтому очень доволен. Да, пока усталость не дает осознать этот успех в полном смысле. Все-таки заключительный день был для нашего гроссмейстера очень длинным. Был тяжелый матч с Со, потом с Карлсеном. Нам приятно, что так много людей радуются этому событию. Все-таки, несмотря на все санкции, Ян продолжал оставаться в России. Это наш шахматист на 100%», — подчеркнула Арнацкая.