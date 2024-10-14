Совсем недавно его подозревал Крамник. Украинский гроссмейстер попался на читерстве

Кирилл Шевченко, выступающий за Румынию, пользовался телефоном во время командного первенства страны.

Громкий читерский скандал разгорается в Испании. Причем речь идет про офлайн-шахматы. На командном чемпионате Испании судьи поймали с поличным известного шахматиста Кирилла Шевченко. Во время испанской лиги в Мелилье уборщица заметила, что в одной из кабинок за туалетным бачком то появляется, то пропадает телефон. Она сообщила об этом организаторам, которые приняли решение закрыть кабинку и смотреть за поведением участников. Спустя какое-то время гроссмейстер Шевченко пошел в туалет и долго ждал возможности зайти в нужную кабинку. Несмотря на то, что рядом была другая — открытая. Организаторы задержали гроссмейстера — 22-летний уроженец Киева вину не признал, но против него говорят несколько серьезных фактов.

Записка

Подозрения к Шевченко возникли не на пустом месте. Во-первых, жалобу на постоянные отлучки соперника в туалет подал один из самых титулованных шахматистов Испании Франсиско Вальехо Понс («СЭ» делал большое интервью с испанцем). Во-вторых, рядом с телефоном была обнаружена записка со следующим текстом: «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!»

Арбитры заметили сходство в чернилах и почерке, сравнив надпись на записке с турнирными бланками, и заподозрили, что телефон был оставлен шахматистом. В следующем туре Шевченко был пойман непосредственно в очереди в данную кабинку, хотя другие уборные были свободны. Все результаты гроссмейстера в Мелилье аннулированы, а его команде присуждено поражение во втором туре. Дальше турнир она будет играть без него.

От комментариев шахматист воздержался. Зато его коллеги не остались в стороне. Например, лучший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в своих социальных сетях привел цитату из недавнего интервью «СЭ», добавив: «Видите ли, нет уверенности. Оказывается, неспроста».

«Илья Левитов говорит, что без античитинга случаются турниры чудес, а с серьезными проверками в финалах играют одни и те же люди? Это большая тема для спекуляций, как в общепринятом выражении: стакан наполовину пуст или наполовину полон. В онлайн-шахматах действительно порой смущает, когда ты без шансов проигрываешь тому или иному международному мастеру. Но, с другой стороны, в интернете пока все-таки ничего сверхсерьезного и не разыгрывается. А вот уверенности, что этого (читерства. — Прим. «СЭ») не происходит при игре за доской офлайн, со временем все меньше и меньше».

«Ожидаемо, — написал в соцсети главный борец с читерами наших дней Владимир Крамник. — Это будет происходить все чаще, поскольку основные шахматные силы ничего не делают в этой области, заставляя мошенников верить, что они никогда не будут наказаны».

Кирилл Шевченко. Фото Global Look Press

Подозрения 14-го чемпиона мира

Владимир Крамник уже несколько лет призывает следить за достижениями шахматистов, чей уровень игры очень сильно разнится от турнира к турниру. Речь в основном шла про онлайн-шахматы.

Летом 2023-го 14-й чемпион мира присылал много статистики создателям Chess.com, называл конкретных игроков, которые откровенно читерят. Но никакой реакции не последовало. «На сложные вопросы они не отвечали, им просто нечего сказать, — говорил Крамник в интервью Levitov Chess. — Уверен, что в Chess.com в курсе глобальности проблемы. Но они не хотят поднимать громкий скандал, чтобы не отпугнуть подписчиков. А чем больше подписчиков, тем больше спонсоров, тем больше капитализация. А то, что люди массово читерят, — на это смотрят сквозь пальцы. Поэтому у пользователей остается два выбора. Уйти с платформы или делать как большинство. То есть обманывать. Это не мое мнение, это теория игр».

Крамник отмечал, что если Chess.com сейчас забанит игроков, которые находятся на высоком счету и за последние два года заработали много денег в призовых турнирах, то им сложно будет объяснить пользователям, где же они были раньше. Chess.com не реагировал на сигналы экс-чемпиона мира. Поэтому в 2024 году он стал сам называть подозрительных игроков (с аномальными результатами) в своих социальных сетях. Там было много звезд Chess.com (Жоспем, Джеффри Шонг, Фаустино Оро). Меньше недели назад этот список пополнил и Кирилл Шевченко.

Это случилось после победы одного из лидеров сборной Румынии в одном из последних «Титульных вторников». Крамник был удивлен суперуровнем Шевченко онлайн, при этом напомнив, что на последнем чемпионате мира по быстрым шахматам Кирилл провалился. В Самарканде гроссмейстер занял 61-е место в рапиде (7 из 13), а с блиц-турнира снялся.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Похоже, опасения Владимира Борисовича подтвердились. Причем в офлайн-шахматах. И тут хочется вспомнить цитату двукратного чемпиона России Евгения Томашевского, который один из первых поддержал Крамника, когда многие смеялись над его расследованиями. «Глобально игра на большие деньги онлайн обречена. По крайней мере, в таком виде, в котором она существует сейчас. Это прекрасный способ потренироваться, наиграть дебюты, поиграть с человеком, которому ты доверяешь. Но я не могу представить, как можно обезопасить игру от мошенников, когда на кону большие деньги. Они постоянно будут находить новые способы, чтобы жульничать. А вот офлайн надо спасать и выручать. Если вся эта ситуация будет дополнительным мостиком к усилению античитерских мер в «живых» турнирах, это будет замечательно. В этом огромная ценность того, что делает Крамник».

Шевченко — гроссмейстер, который рвется в элиту и приглашается на значимые турниры. Например, в последние два года он принимал участие в Grand Chess Tour, где выступали все звезды современных шахмат. Получит ли теперь Кирилл хоть какие-то приглашения? Как на скандал в Испании отреагирует ФИДЕ?