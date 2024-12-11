Вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион мира по блицу и рапиду специально для «СЭ» комментирует поединок на первенство мира.

В матче за мировую шахматную корону в Сингапуре миновал последний запланированный выходной. Перед финальным отрезком поединка счет равный — 6:6. Соперникам 11-12 декабря предстоит провести еще две классические партии, а затем, возможно, тай-брейк. Через три дня мы точно узнаем имя победителя.

— Матч абсолютно безумный, по накалу и борьбе превосходящий большинство предыдущих поединков за мировую корону, — говорит Карякин. — Гроссмейстеры сражаются, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Говоря это, я имею в виду не уровень шахматного мастерства, который в Сингапуре как раз оставляет желать лучшего, а его состязательную составляющую.

Что касается девятой партии, то она стала скорее исключением из правил: Дин достаточно комфортно уровнял позицию, имея черный цвет. Притом что у Гукеша были возможности обострить игру и помучить соперника. Претендент же пошел на многочисленные размены, и дальнейшая борьба потеряла всякий смысл — ничья.

В следующей, десятой партии, в которой белыми играл уже Дин, действующий чемпион мира предпочел свести все возможные риски к минимуму. Вообще хочется отметить, что китаец действует агрессивно, решительно стремится к победе только в тех ситуациях, когда отстает в счете. В данном же раскладе никаких проблем Гукеш он не создал, и соперники достаточно быстро ударили по рукам.

Доммараджу Гукеш и Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Следующая, одиннадцатая встреча за шахматной доской чемпиона и претендента сразу началась с приключений. В дебюте индийцу сначала удалось удивить соперника, однако его непоследовательные действия обернулись тем, что уже Дин почувствовал себя суперкомфортно. И то, что китаец в такой ситуации не смог простым и естественным для шахматиста такого уровня способом нарастить преимущество, говорит о том, что действующий чемпион мира находится далеко не в оптимальной форме. Дальше больше: Дин в итоге растерял перевес, получил позицию немного хуже, но уж проигрывать был точно не обязан. Однако стоит отдать должное Гукешу, который играл изобретательно, за что в конце концов был вознагражден — китайский гроссмейстер грубо зевнул, в результате чего его визави повел в счете.

Как и в матче с Яном Непомнящим, Дин Лижэнь в критический момент продемонстрировал стальной характер и следующую, двенадцатую партию провел как в свои лучшие годы. От первого до последнего хода он играл просто изумительно, контролируя ситуацию и позиционно, и тактически. В результате, буквально пройдясь катком по Гукешу, китаец сравнял счет в матче. Подобная ситуация мне знакома из собственного опыта: турнир не складывается, ты обидно проигрываешь, не получается фактически ничего... В такой момент необходимо просто сильно на себя разозлиться. Именно спортивной злости не хватало чемпиону в этом матче. Но в критический момент Лижэню удалось с собой справиться.

Тем не менее сказанное не означает, что китаец теперь фаворит в этом поединке — в оставшихся двух партиях произойти может все что угодно. У кого окажутся крепче нервы, тот и победит. При абсолютном равенстве шансов мои личные симпатии на стороне китайца, так как именно благодаря моей несправедливой дисквалификации Дин Лижэнь стал участником турнира претендентов, а потом — и обладателем мировой шахматной короны.