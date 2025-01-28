«Если вам нужна война, лучше нас не испытывать». ФИДЕ и Карлсен перешли к открытым угрозам

Создатели Freestyle Chess наняли лучших юристов и готовы развалить Международную федерацию шахмат.

На прошлой неделе стало известно, что ФИДЕ не решилась запретить серию турниров Freestyle Chess, где хотят определить своего чемпиона мира по шахматам Фишера. Согласно официальному заявлению ФИДЕ, которое вышло 22 декабря, цикл турниров по шахматам Фишера в 2025 году будет внесен в официальный календарь, и его участники не будут подвергаться санкциям. Однако на этой неделе стало известно, что это вовсе не полюбовная договоренность. Один из двух главных идеологов проекта немецкий бизнесмен Ян-Хенрик Бюттнер заявил, что ФИДЕ потребовала полмиллиона долларов, чтобы называть серию чемпионатом мира. В ответ Бюттнер готов подать в суд и «развалить организацию». Генеральный директор ФИДЕ не стал отмалчиваться, заявив, что проект обречен на провал.

Готовность к войне

В интервью изданию VG Бюттнер прокомментировал ситуацию относительно заявления ФИДЕ, в котором Международная шахматная федерация жестко выступила за монополию проведения турниров, определяющих звание чемпиона мира по шахматам. Напомним, что федерация (за исключением серии Freestyle Chess Tour-2025) запретила участвовать шахматистам в любых чемпионатах мира, не одобренных ФИДЕ, вплоть до исключения из ближайших официальных чемпионских циклов.

«В связи с началом цикла чемпионата мира 2025-2026 годов ожидается, что все квалифицированные игроки подпишут дополнительный контракт, в который будет включен пункт о том, что участие в любых альтернативных чемпионатах мира по шахматам в любой разновидности шахмат, не одобренных ФИДЕ, приведет к их отказу от двух последующих циклов чемпионата мира ФИДЕ», — говорилось в заявлении организации.

«В этой ситуации ФИДЕ не может применять авторское право. Любой человек может организовать подобный чемпионат. Нельзя злоупотреблять доминирующей позицией на рынке, шантажируя людей. Это незаконно», — подчеркнул немецкий бизнесмен.

Также Бютннер рассказал, что ранее он предпринимал попытки договориться с ФИДЕ и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы победитель серии Freestyle Chess получил официальное звание чемпиона мира. ФИДЕ же затребовала сумму в 500 тысяч. Договориться у сторон не получилось.

Яна-Хенрик уверен, такие действия со стороны ФИДЕ могут привести к новому расколу шахмат, и он нанял лучших юристов для ведущих шахматистов и координирует их действия. «Сильнейшие шахматисты объединятся, и в итоге ФИДЕ развалится как организация. ФИДЕ пытается заключить с гроссмейстерами контракты, но во время турнира в Вайсенхаусе мы обсудим, что делать дальше. Стратегия ФИДЕ является провальной. Мы готовы к войне. Но если ФИДЕ решит прислушаться к здравому смыслу, мы будем готовы поговорить».

«Сильнейшие шахматисты объединятся». Глубокое понимание шахматного мира, ничего не скажешь. Милый друг, у тебя возьмут немного денег, а потом забудут, что ты есть на белом свете», — прокомментировал в своем Telegram-канале слова Бюттнера бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов.

Ян-Хенрик Бюттнер. Фото Global Look Press

Кампания, принижающая классические шахматы

Год назад Ян-Хенрик признавался, что совсем недавно заинтересовался шахматами, но хочет помочь своему товарищу Магнусу Карлсену вывести шахматы Фишера на новый уровень. Серьезность своих намерений Бюттнер и Карлсен подтвердили в июле, когда объявили, что нашли крупного спонсора, который готов вложить в годовой цикл Freestyle Chess Grand Slam Tour 12 миллионов долларов. Серия турниров должна стартовать в феврале в Германии.

А вот как на слова Бюттнера в своих социальных сетях отреагировал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Функционер занял четкую сторону и готов принять вызов.

«Когда наблюдаешь публичную риторику от лидеров Freestyle Chess, становится ясно, что проект обречен на провал. «F*ck you», «Они такие тупые», «Конское дерьмо» и т. д. И к чему это все? Потому что вы хотите, чтобы ваш частный проект назывался чемпионатом мира? Вместо того, чтобы найти способ сотрудничать — как мы делаем с несколькими крупными организаторами, чтобы выровнять календарь, как мы предложили для блага игроков и болельщиков.

Итак, чтобы поднять шумиху, вы начинаете кампанию, принижающую классические/обычные шахматы, организуете публикации в СМИ и приправляете это личными нападками? Так вы не завоюете сердца или деньги. А деньги — это, безусловно, главная цель этого коммерческого проекта.

Это не поможет привлечь и шахматное сообщество: вы можете нанять юристов и попытаться убедить некоторых игроков нарушить свои обязательства. Но это не сработает в целом — особенно когда вам нечего предложить взамен. И шахматисты знают, что ФИДЕ выполняет и будет выполнять свои обязательства.

Фото Global Look Press

Вы полностью игнорируете все шахматное сообщество, сосредотачиваясь на интересах немногих людей, и ради этого идете на войну, требуя, чтобы ваш проект назывался чемпионатом мира? Все вышеперечисленное (и многое другое) — это составляющие подхода, который приведет к провалу.

ФИДЕ известна своей готовностью быть внимательной, гибкой и идти на дополнительные уступки по отношению к партнерам, и в особенности к игрокам, — и это было ошибочно принято за слабость. Концепция «Я больше, чем ФИДЕ» не сработала даже для Фишера и Каспарова (внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России. — Прим. «СЭ»), которые пробовали доказать это, будучи действующими чемпионами мира, имея при этом реальное превосходство над своими соперниками в то время. Конечно, изначально общественность может поддержать суперзвезду против руководящего органа. И вы можете заманить пару наивных инвесторов. Но это неустойчивое положение — и мы уже видели много примеров такого рода.

Сегодня ФИДЕ, вероятно, находится в лучшем положении, чем когда-либо, и шахматное сообщество это видит — мы реализуем беспрецедентное количество проектов по всему миру, продолжаем увеличивать призовые фонды для лучших игроков и поддержку образовательных и социальных программ и можем планировать далеко вперед благодаря нашим партнерствам на Востоке и Западе.

Мы бы с удовольствием поработали с любым частным проектом, особенно с амбициозными. Но, если вам нужна война, лучше нас не испытывать!»

Интересно, что среди 10 участников Freestyle Chess Grand Slam Tour-2025 есть и первый вице-президент ФИДЕ, 15-й чемпион мира Виши Ананд. Это многое говорит о шахматном мире.