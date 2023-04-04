«В матче Непомнящего и Лижэня мы вполне можем увидеть «открытый футбол». Мнение Свидлера

Обладатель Кубка мира-2015 — о главном событии года и последствиях решения Карлсена выйти из чемпионского цикла.

До начала матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем остались считаные дни. Главные интриги русско-китайского противостояния в Астане «СЭ» обсудил с восьмикратным чемпионом России, обладателем Кубка мира, победителем пяти Всемирных шахматных олимпиад и двух чемпионатов мира Петром Свидлером.

В команде Яна работают крайне компетентные и очень подходящие ему люди

— Вы будете комментировать матч на Levitov Chess. Вы сразу согласились или были сомнения?

— Матч на первенство мира всегда интересно комментировать, и мне очень нравится канал, который создал Илья [Левитов], поэтому сомневаться тут было особо не в чем.

— Вам интереснее комментировать быстрый контроль или классику? Одному или в компании?

— Быстрые комментировать в некотором смысле проще, потому что в эфире почти нет пустот, которые нужно заполнять разговорами на отвлеченные темы. Но меня всегда очень привлекало именно это — с моим постоянным партнером по эфирам в первые годы моей работы комментатором Яном Густафссоном мы всегда с нетерпением ждали момента, когда можно будет перейти к разговорам обо всякой ерунде, а для этого классика подходит гораздо лучше.

— Опыт какого события, которое вы комментировали, вы вспоминаете с особой теплотой?

— Трудно выбрать что-то одно. Может быть, Вайк-аан-Зее-2019, потому что те эфиры были вершиной нашего сотрудничества с Яном Густафссоном, такой концентрации ерунды я не помню ни до ни после.

— История знает много примеров, когда в схватках за мировой титул рухнули все предстартовые прогнозы. Например, кто бы мог подумать, что ветеран Михаил Ботвинник отыграется в матче-реванше с молодым Михаилом Талем или что Макс Эйве сможет одолеть Александра Алехина? На ваш взгляд, форма, возраст, личный счет игроков в матче на первенство мира имеют хоть какое-то значение или на первый план выходят совершенно другие вещи? Например, ваш земляк Александр Шиманов считает, что в пользу Яна говорит его опыт участия в матче с Магнусом Карлсеном и более опытная команда.

— Я согласен с оценкой Александра, мне тоже кажется, что именно эти факторы могут дать Яну некоторый перевес. И он, и Дин Лижэнь на пике формы могут играть в совершенно фантастические шахматы, и я не рискнул бы выбирать из них объективно сильнейшего «в вакууме» — но опыт игры в матче за титул, даже во многом негативный, мне кажется бесценным. И я убежден, что Ян будет лучше готов в дебютном плане, в его команде работают крайне компетентные (и очень ему подходящие) люди.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

— Вы хорошо знаете Яна. Действительно, что Непомнящий играет в свои самые лучшие шахматы, когда находится вне зоны комфорта (должен быть мотивирован и раздражен)?

— Не уверен, никогда об этом не задумывался. В моем опыте, никто точно не знает, что именно нужно для того, чтобы показывать свою лучшую игру.

— Последние свои турниры, включая турнир претендентов и недавний Вейк-ан-Зее, Дин начинал ужасно. Это не тенденция, что китаец плохо стартует в сильных турнирах из-за проблем с поздним приездом (акклиматизацией) и Ян мог бы этим воспользоваться?

— Я не думаю, что это будет фактором, — мне трудно поверить, что оба участника не будут на месте достаточно задолго до начала, чтобы успеть нормально прийти в себя.

— Можем ли мы увидеть много результативных партий в матче? Высока ли вероятность, что дело дойдет до тай-брейка?

— Немного рискованное предсказание, учитывая, что большинство последних матчей за титул были очень равными в плане дебютных результатов, а это неизбежно приводит к суховатой игре — но мне кажется, что именно в этом матче мы вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол», и тогда процент результативных партий вполне может быть довольно высоким. Как оценить вероятность тай-брейка, я не знаю, не хочу брать цифру с потолка.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Уход Карлсена из чемпионского цикла — несомненная потеря для шахмат

— Согласны, что только яркие и напряженные схватки, состязание агрессивных стилей претендентов может привлечь внимание к поединку и тех, кто сейчас грустит об уходящих чемпионских днях Карлсена?

— Конечно, уход Карлсена ставит этот матч в особое положение в плане отношения зрителей и прессы, и было бы хорошо, если бы он получился нескучным, но игрокам об этом думать совершенно не за чем. Я уже говорил выше, что мне кажется, что он таким и будет, — но ждать уже осталось недолго, скоро увидим.

— После Астаны шахматы вновь ожидает двоевластие. Чемпион мира будет один, лидер по рейтингу и, пожалуй, сильнейший шахматист мира — другой. Как вы к этому относитесь? Будет ли для вас 17-й чемпион мира абсолютно легитимным?

— Уход Магнуса из цикла — несомненная потеря для шахмат, в этом не может быть особых сомнений. Но и называть победителя этого матча нелигитимным я не вижу оснований.

— Не приведет ли это к расколу шахмат, как в 1993 году?

— Не думаю, для этого нужно было бы, чтобы Магнус не просто захотел вернуть себе титул, но и решил бы для этого создать свой собственный цикл, вероятность чего я оцениваю как близкую к нулю.

— Ваш любимый матч на первенство мира?

— Я вырос на матчах Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») с Анатолием Карповым, и, наверно, ничто уже не сравнится с остротой тех ощущений. Если нужно выбирать один из них, то, наверное, это будет матч 1985 года (по итогам 24 партий Каспаров одержал победу над Карповым со счетом 13:11).