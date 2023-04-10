«Натурализация россиян? Не уверен, что это наш путь». Позиция мецената матча Непомнящий — Лижэнь

Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов рассказал о буме шахмат в стране и заверил, что Ассубаева и Абдумалик продолжат вместе играть за сборную.

Один из богатейших бизнесменов Казахстана Тимур Турлов в январе 2023 года возглавил местную шахматную федерацию. И первый ход уроженца Москвы на новой должности был максимально эффективным. Глава инвестиционной группы Freedom Holding Corp стал меценатом проведения матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в Астане. Напомним, что его призовой фонд составляет два миллиона долларов, а местом проведения стал один из лучших отелей страны.

«СЭ» поговорил с Турловым о целесообразности проведения столько крупного мероприятия в Казахстане, о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азию и решении конфликта Бибисары Ассубаевой и Жансаи Абдумалик на этапе «Гран-при» в Нью-Дели, где Ассубаева посоветовала соотечественнице «выйти замуж и варить борщи».

Пример Узбекистана

— Вы родились в Москве. В матче за корону будете больше переживать за Непомнящего?

— Как один из организаторов матча, я точно должен быть нейтрален, вне зависимости от своих предпочтений.

— Ваши впечатления от первых дней матча?

— Мы тщательно готовились к его проведению, к церемонии открытия. Я очень благодарен ФИДЕ за доверие и огромную помощь в организации. Лично я пока получаю огромное удовольствие от процесса. Очень надеюсь, что мы смогли порадовать наших претендентов и многочисленных гостей яркой церемонией открытия и теми условиями, в которых проходит матч. Но самое важное, что люди в вашем регионе увидят все это своими глазами и еще больше поверят в себя. Поверят, что при должном отношении к тренировкам у них тоже может появиться шанс оказаться на месте Яна и Дин.

Мне кажется, что пока Астана и Казахстан в целом — главный победитель этого матча. Проведение такого крупного события не только привлечет внимание всего мира к стране, но и даст определенный толчок для очередной волны популярности шахмат в стране.

— У Казахстана очень сильная женская сборная, но есть проблемы с мужской. В топ-100 рейтинга ФИДЕ нет ваших представителей. Не было ли у вас идеи о натурализации шахматистов, которые подают большие надежды? Например, как это получилось у теннисной федерации с россиянкой Еленой Рыбакиной.

— Посмотрим, но не уверен, что это наш путь. Мы видим, каких успехов добился Узбекистан, который стал хорошо финансировать шахматы в последние годы (сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду-2022, а Нодирбек Абдусатторов считается одной из главных восходящих звезд. — Прим. «СЭ»). У нас также есть большой потенциал внутри страны. Это работа, которую очень сложно сделать за один год. Мы будем планомерно инвестировать в развитие детского спорта. И на горизонте следующих пяти лет это будет давать результат. Мы готовы ждать и вкладывать в развитие ребят. Организовывать для них больше турниров внутри страны, обеспечить призовые фонды и, соответственно, вовлекать бизнес-сообщество, давать возможность регулярно выступать за рубежом. Это дорого, но со временем это принесет результат, и мы получим много талантов. Не сомневаюсь в этом.

из личного архива

У шахмат есть потенциал входить в топ-3 самых популярных видов спорта

— Казахстан сейчас переживает шахматный бум. Это связано исключительно с успехами женщин?

— Для нашего нового главы государства (Касым-Жомарта Токаева. — Прим. «СЭ») шахматы очень важны. Он уделяет им много внимания. Плюс для нашей шахматной федерации последние несколько лет были ярче, чем все предыдущие. Женская сборная вошла в топ-5 на Олимпиаде, а Бибисара Ассубаева стала двукратной чемпионкой мира в блице. Федерации стало полегче дышать, потому что родители стали массово отдавать детей в секции, а количество секций по всей стране — увеличиваться. А с нашим приходом появляется возможность вывести все это на новый уровень. Обеспечить достойное финансирование. На самом деле во всем мире в шахматах не так много денег, как нужно было бы. К сожалению, есть не так много людей, кто готов деятельно что-то делать для развития шахмат.

— Игра может стать гораздо популярнее?

— Безусловно. Вряд ли конкурировать с футболом, но у шахмат точно есть потенциал входить в топ-3. Люди, способные инвестировать в шахматы, должны объединять свои усилия. Понятно, что это не очень командный вид. Все тянут одеяло на себя, но при этом нельзя забывать, что шахматы несут огромную социальную роль.

— Недавно был очень громкий скандал с участием двух ваших главных звезд: Ассубаевой и Абдумалик. Удалось как-то решить их конфликт?

— Любой спортсмен такого уровня — звезда. А у всех звезд иногда случаются какие-то эмоциональные срывы. Я очень надеюсь и почти уверен, что эта история не помешает спортсменкам играть в одной команде, продолжать развивать свои шахматные навыки. К счастью, мы люди. Эмоции только добавляют интриги к нашим отношениям. Как федерация мы сделаем все для того, чтобы объединять усилия и создавать такие условия, чтобы конфликты или какие-то разногласия происходили как можно реже.

— Что думаете о переходе ФШР из Европейского шахматного союза в состав Азиатской шахматной федерации?

— У России исторически огромный опыт в шахматах. Советский Союз на протяжении длительного периода был величайшей шахматной державой, устанавливал моду в этом виде спорта. Мне сложно комментировать какие-то детали этого перехода, но уверен, что это решение позволит открыть новые возможности как для российских шахматистов, так и их новых конкурентов. Уверен, что теперь в азиатской конфедерации начнутся более интересные соревнования во всех возрастных категориях и будет больше спорта.