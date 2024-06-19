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Шахматы

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Смогут ли наши топ-шахматисты сыграть на чемпионате мира? Ждут ли россиян в Нью-Йорке?

Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматичтки Екатерина Лагно и Валентина Гунина
Екатерина Лагно и Валентина Гунина.
Фото Global Look Press
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Проблемы с получением американской визы могут помешать Анастасии Боднарук и Валентине Гуниной защитить титулы в рапиде и блице.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу 2024 года пройдет в Нью-Йорке. Редкий случай, когда сроки и место проведения чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу известны аж за полгода — ФИДЕ анонсировала, что мероприятие состоится в крупнейшем городе восточного побережья США в последнюю неделю декабря. Правда, состав участников может быть довольно странным. Многие топы, особенно из России, столкнутся с большими бюрократическими проблемами по открытию визы.

Кто доедет до Большого яблока?

В пресс-релизе организации говорится, что в турнире должны принять участие Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, а также чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь (про 17-го чемпиона мира Дин Лижэня, который, правда, может потерять корону к концу года, ни слова).

«Устроить такое шахматное зрелище в Нью-Йорке давно было мечтой ФИДЕ, — сказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. — Этот чемпионат мира станет не только спортивным событием абсолютно высшего уровня, но и большим праздником ума, искусства, праздником красоты шахмат. Мы приглашаем всех, кто интересуется шахматами, независимо от их уровня, присоединиться к нам и начать путь к тому, чтобы сделать этот турнир одним из самых запоминающихся шахматных событий, когда-либо проводившихся в Нью-Йорке».

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Напомним, что организация прошлого ЧМ по рапиду и блицу в Самарканде подверглась критике со стороны таких топ-гроссмейстеров, как Накамура и Каруана. Шахматисты были недовольны местом проведения чемпионатов, сетуя на высокую стоимость авиабилетов, а также тем, что даты были объявлены только в ноябре (а также совпадением дат турнира с католическим Рождеством).

«Я не имею ничего против Самарканда, это город с большой историей, который, насколько я знаю, славится своими коврами, — отмечал в ноябре 2023-го Фабиано. — Проблема в том, как туда попасть. Я посмотрел — и для американца, североамериканца или южноамериканца это ужасно сложно! Путь из Торонто в Самарканд займет 35 часов, и это невероятно дорого. Билет эконом-класса стоит более 4 тысяч долларов — неподъемная сумма для большинства людей, которые не имеют шансов заработать там деньги и едут просто ради удовольствия».

Фабиано в последний момент все-таки заявился на ЧМ (12-й в блице и 13-е место в рапиде), а вот его партнеры по сборной США решили отказаться от долгой поездки. Накамура, Леньер Домингес и Уэсли Со проигнорировали поездку в Узбекистан.

В этот раз сроки известны заранее, но теперь многие гроссмейстеры негодуют по другой причине — получить визу в США не так-то просто. Поэтому какой состав соберется в Нью-Йорке, пока сказать очень сложно. Особенно если проводить параллель с турниром претендентов-2024 в Канаде, когда игроки из России, Индии и Китая получили визы за несколько дней до выезда...

Шахматистка Валентина Гунина
Валентина Гунина.
Фото Global Look Press

Есть желание

Россиянам особенно не просто. Если в Самарканде сыграло сразу 60 наших игроков в женских и мужских турнирах, а Анастасия Боднарук и Валентина Гунина покинули Узбекистан с итоговыми победами, то в США могут доехать единицы. Из топов открытая виза есть только у Яна Непомнящего, который в прошлом году играл серию американских турниров.

А вот, например, Валентине Гуниной, возможно, не получится защитить титул из-за бюрократических проблем. «У меня есть большое желание сыграть на ЧМ по быстрым шахматам и блицу, постараться защитить титул, добытый в Самарканде, — отметила в разговоре с «СЭ» двукратная чемпионка мира по блицу. — Понятно, что получить визу в США будет сложно, но хорошая новость заключается в том, что ФИДЕ в отличие от предыдущих лет объявила место проведение заранее. Так что минимальный шанс на поездку в Нью-Йорк все-таки остается».

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В настоящее время невозможно получить американскую визу на территории России. Для этого надо ехать в другие страны, но результат рассмотрения вашей заявки непредсказуем.

«Конечно, я хочу сыграть в Нью-Йорке, — подчеркнула «СЭ» трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно. —  Всегда с удовольствием принимаю участие на ЧМ по рапиду и блицу, показываю на них достойные результаты. Единственное, конечно, сейчас очень сложное время. Пару лет назад меня приглашали на два турнира в США, и тогда я не смогла сделать визу. Посмотрим, что будет в этом году».

Шахматы
Анастасия Боднарук
Валентина Гунина
ФИДЕ
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