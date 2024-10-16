Откровенный разговор с бывшим боссом ФШР и шахматным меценатом.

В шахматах поймали мошенника — жульничал 22-летний Кирилл Шевченко, который, вероятно, пользовался подсказками с телефона во время командного чемпионата Испании. За последние годы это не первый подобный случай, но история в Мелилье отличается тем, что речь идет про игрока, который достаточно близко подобрался к элите, получал приглашения на супертурниры. Громкий кейс «СЭ» разобрал с бывшим исполнительным директором Федерации шахмат России, создателем Levitov Chess Ильей Левитовым.

Читинг стал единственной темой для разговора в шахматах

— Ваша реакция на события вокруг Кирилла Шевченко?

— Честно, с одной стороны, мне очень жаль парня. Ему всего 22 года, талантливый, оригинальный шахматист. Вся карьера впереди, и тут такое. Сейчас к теме читинга такое повышенное внимание, столько сваливается на неокрепшие головы молодых шахматистов... Знаю, были такие истории, что раньше в пиджак гроссмейстеры прятали бумажку с дебютом, как шпаргалку в школе. И если тебе вдруг попадается такой вариант, ты быстро вышел в туалет и подсмотрел его развитие. И это давало тебе преимущество. А представляете, какое раздолье сейчас? Если в противостоянии равных соперников ты хотя бы раз посмотришь линию (игроки же чувствуют ключевой момент партии), то вместо того, чтобы 40 минут считать варианты, ты изображаешь умственную активность 15 минут и делаешь сильнейший ход, с пониманием дальнейшего плана. Это дает гигантское преимущество. Это как если бы соперникам Джоковича или Алькараса разрешили бы играть на весь корт, как в парном разряде. А серб и испанец действовали бы по стандартным правилам.

С другой стороны, если не брать персонально Шевченко (не знаком с ним, ничего не могу сказать), то в некотором смысле я рад этому событию. Оно может послужить началом другого периода в мировых шахматах и иного отношения к этой теме (читингу).

— Нет ощущения, что ФИДЕ не будет принимать жестких мер, учитывая гражданство шахматиста и всю геополитическую ситуацию? Или вы ждете самого серьезного разбирательства?

— Конечно, нас ждет серьезное разбирательство. А как по-другому? Судя по всему, человека поймали с поличным. При этом важно понимать, что мы читаем только материалы в СМИ с описанием ситуации. Официальных заявлений пока не последовало ни от Шевченко, ни от организаторов турнира, ни от правоохранительных органов Испании. Исходя из того, что мы знаем, это был телефон Кирилла Шевченко, и он пользовался подсказками во время официального турнира. Это повод мгновенно вмешаться и принимать какие-то решения.

Это тест для ФИДЕ, лакмусовая бумажка. Повод задуматься, что вообще происходит в шахматах. А происходит беда.

— Меня смущает, что, судя по материалам в СМИ, во время партий с Бассемом Амином и Франсиско Вальехо Шевченко неоднократно ходил в туалет. То есть подсказки нужны были ему регулярно, и это звучит странно.

— Мне сложно сказать. Во-первых, я не шахматист. Во-вторых, не читерю. Предположу, что когда тебе надо выиграть партию по каким-то соображениям — финансовым, спортивным, а сил на это нет, то игрок начинает изобретать нечестные методы. Плюс из кулуарного общения могу сказать, что шахматисты сразу замечают, когда соперник пользуется подсказками. Это невозможно скрыть. Все знают примерный уровень друг друга, все партии можно посмотреть в базе. Поэтому если твой соперник вдруг начинает играть на 200 пунктов рейтинга сильнее, то сразу закрадываются нехорошие мысли. Если ты, конечно, не условный Борис Гельфанд. Человек с безупречной репутацией, про которого подумать такое можно только в горячем бреду.

Поэтому все подозревают друг друга. И варится каша, где, по сути, нет никакого контроля. А при современных средствах связи телефон за бачком — это детский сад.

— Он мог думать, что это какой-то второсортный турнир, где вообще не будет никаких проверок?

— А проверок, видимо, там и нет. Опять же, судя по материалам СМИ, телефон за бачком унитаза нашла бдительная уборщица. Грустно, но, с другой стороны, нужно что-то делать. Мы живем в мире, где читинг стал единственной темой для разговора в шахматах.

Кирилл Шевченко. Фото Global Look Press

Надо с огромным вниманием относиться к тому, что говорит Крамник

— После этого случая у шахматистов не усилится паранойя?

— Мне сложно говорить о молодежи. Я больше общаюсь с игроками из старшего поколения, для которых это все было немыслимо. Сейчас немного другие ценности. Не подумайте, что говорю это по-стариковски. Просто мне кажется, молодежь по-другому мыслит. Из категории «он смотрит подсказки, и я смотрю» — да, все мы смотрим, это нормально. И это пугает. Поэтому, повторюсь, роль ФИДЕ здесь должна быть определяющей. Они должны сделать решительные шаги, а этот кейс по-хорошему должен стать поворотным моментом.

— Символично, что меньше недели назад Владимир Крамник написал о том, что игра Шевченко в победном «Титульном вторнике» кажется ему подозрительной. Теперь Шевченко попал в нехорошую историю. Как думаете, после этого Chess.com будет внимательней относиться к информации от 14-го чемпиона мира? Из вашего общения с Дэнни Реншом (на канале Levitov Chess вышло большое интервью с боссом платформы. — Прим. «СЭ») какое у вас сложилось мнение о его отношении к расследованиям Владимира Борисовича?

— Мне кажется, что представители Chess.com всерьез воспринимают работу, проделанную Владимиром Борисовичем. Это видно и по эмоциям Дэнни, и количеству времени, которое он уделил этой теме. Я не хотел так подробно на этом останавливаться, но Ренша было не остановить. Просто вопрос в том, что люди скорее смотрят не на суть информации, а на ее подачу. С этим у Владимира Борисовича есть очевидные проблемы. Но тут, мне кажется, надо следовать заветам нобелевского лауреата по литературе Самюэля Беккета, который писал, что неважно, кто говорит. Крамник, Ренш, Иван Иваныч, нужно смотреть на суть. А суть в том, что зараза распространилась по всему организму, и, может, уже поздно что-то делать. Но ради очистки совести делать что-то надо.

А самое важное и ключевое, что сейчас многие осознают, — есть авторитетный человек, который этим вопросом по-настоящему занимается. И в последнее время Крамник сильно спрогрессировал. Поэтому надо с огромным вниманием относиться к тому, что он говорит.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Офлайн-турниры должны проходить без зрителей

— В декабре Ханс Ниманн набрал 8 из 9 в Загребе, показав уровень игры 2946. Тогда многие участники турнира жаловались, что в Хорватии не было никаких мер защиты от читинга. Сейчас без античитинга проходит командный чемпионат Испании. То есть у ФИДЕ нет какого-то единого регламента по безопасности проведения соревнований или, иными словами, им наплевать на это?

— Надеюсь, что не наплевать. Все вопросы охватить невозможно. Видимо, до этого руки еще не дошли. Или они не видят путей решения этой проблемы. Но я бы хотел высказаться на эту тему. Не в форме упрека, а может быть, дать рекомендации.

— Давайте.

— В теме безопасности офлайн-игры необходимы очень жесткие меры. В первую очередь, мы должны перейти на игру без зрителей. На турнирах всех уровней. В чем удовольствие вживую смотреть на игру шахматистов? Это объективно неинтересно. Понятно, что кто-то сейчас скажет, что это кошмар. Но ничего страшного, зато мы обезопасим игроков от подсказок в виде морганий, постукиваний по креслу, ухода из зала.

Задержка в трансляции должна быть существенной, минимум 15-30 минут. Везде должны быть металлоискатели, надо осматривать туалеты перед началом тура. Ничего в этом такого нет. Сколько в других видах спорта антидопинговых мер? У нас же как будто ничего не происходит. Играется турнир, который идет в зачет FIDE Circuit, следовательно, может повлиять на судьбу путевок в турнир претендентов, и там нет никаких мер безопасности. Читери сколько хочешь. Ладно, телефон за туалетным бачком. А если игрок засунет микронаушник в ухо и ему жена будет подсказывать ходы? А где гарантии, что этого уже не происходит? Тема явно упущена, и меры должны быть очень строгими и жесткими.

— Матвей Гальченко, с которым у вас был конфликт, на этой неделе выиграл чемпионат России по блицу. Что скажете?

— Чудеса, российская шахматная общественность взбудоражена! (Смеется.) По уровню его игры ничего не предвещало такого результата, но у меня нет никаких поводов сомневаться, что это была честная победа. Поэтому человек доказал за доской, что он умеет играть в шахматы. Стоит только поздравить. Что касается всего остального, то пусть это останется на его совести.

— В интервью «СЭ» Матвей рассказывал: «Я предложил Левитову играть «Титульные вторники» из его помещения, чтобы он проверил меня на всевозможные запрещенные устройства, был рядом со мной во время стримов, но он отказался».

— Да, такое было, но я же не полицейский. Зачем мне сидеть рядом с Матвеем Гальченко и следить, как он играет? Я найду чем заняться во вторник вечером. Для меня это было странное предложение. Я хотел организовать ему матч с Александром Грищуком вживую. Это никакая не проверка, я не работаю в античитерском комитете. Даже если он использует нечестные способы игры, на мою жизнь это никак не влияет. Просто странно, что в «Титульных вторниках» он набирает столько же очков, сколько Хикару Накамура, а в живую нередко проигрывает шахматистам с рейтингом 1900 и ниже. Вот и все мои подозрения относительно этого шахматиста.

Матч с Грищуком он играть отказался. Может быть, это ему не интересно. Хотя вроде бы сыграть с таким большим мастером — большая честь.

Илья Левитов. Фото Владимир Барский

Мы должны играть только по нокаут-системе

— Вы съездили на Всемирную шахматную Олимпиаду-2024 и делились своими впечатлениями: «В прекрасном городе Будапеште ни одной рекламы, нигде ни одного слова об Олимпиаде. Приезжаешь в старый Экспоцентр или что-то в этом роде; внутри обшарпанный зал с мятыми флагами стран-участниц. Символики никакой, все бедно и некрасиво. Заходишь на трибуну, садишься и видишь вдалеке шахматистов. И все! Экранов нет, следить за партиями можно только в телефоне. Видимо, венграм эта Олимпиада не нужна, от слова «совсем». Нет ощущения, что шахматы по-прежнему интересны всего в нескольких странах?

— Сложно сказать, но Олимпиада действительно вызвала смертельную тоску. При этом параллельно в столице Венгрии проходил фестиваль Юдит Полгар. Под это мероприятие был закрыт этаж в национальной галерее — главном музее страны. Много детей, местных селебрити, красивое оформление. Юдит давала сеанс, американский режиссер снимал про нее документальный фильм. И когда после этого ты возвращаешься на Олимпиаду, то просто не находишь слов.

Понятно, что для шахматистов это престижный турнир. Все стараются, но организация всего этого действия находится на очень низком уровне. По ощущениям, ФИДЕ проводит турниры только потому, что их надо проводить. «Я дерусь, потому что я дерусь», — как говорил Портос. В рамках какой концепции это делается? Какой смысл у этих турниров?

Мне кажется, что тут, как и в плане античитинга, мы безнадежно отстали от жизни. И на этом фоне Индия выглядит впереди планеты всей.

У них выросло мощнейшее поколение гроссмейстеров! А сколько у них спонсоров! В едином порыве вся страна бросилась выполнять решение партии и правительства. На днях в Лондоне завершился второй сезон Global Chess League, который организован на деньги индийских компаний. Очень яркий турнир, с участием всех сильнейших. Приятная картинка трансляции, люди надевают командную форму, борются друг с другом. Да, фигуры по доске летают очень быстро, но, может быть, стоит сделать небольшое добавление и проблема будет решена?

Плюс призовой фонд в миллион долларов, из которых победители получили 500 тысяч. Где у нас в шахматах такое видано? В последнем матче на первенство мира на кону было 2 миллиона. А тут легкий турнир, где после партий шахматисты оставались поиграть в покер.

Я на это посмотрел и подумал: может быть, нам не надо быть такими серьезными? Может быть, полегче ко всему относиться? Говорю к тому, что люди уже не хотят организовывать скучные классические турниры. Хотят что-то живое, яркое, интересное, игру на вылет, командные турниры. И я их не только понимаю, но и целиком поддерживаю.

— Ян Непомнящий в недавнем интервью «СЭ» отметил, что он хотел бы, чтобы нокаут был стандартом для крупных соревнований и, может быть, вообще для всех соревнований. Согласны?

— Конечно. Я вообще не понимаю, как до сих пор мы играем круговые турниры. Это какой-то кошмар! Многие не понимают, но шахматисты часто «разводят» несильно искушенных организаторов и чиновников. Начиная объяснять, что в шахматах очень высокий элемент случайности. «Зевнешь» пешку и вылетаешь. В теннисе одну ошибку сделал и проиграл розыгрыш. Максимум — гейм. А здесь проиграл партию из-за мини-ошибки и поехал домой. Так нельзя. Давайте играть две недели друг с другом и выяснять, кто сильнейший. Эта традиция пошла с 1970-х годов: играть эти длинные, скучные турниры. Хотя давно все индивидуальные турниры — в теннисе или снукере — играются на вылет. Ты и я, кто сильнее. А круговой турнир — это бесконечные расписные партии, а многие и не догадываются, что они расписные... Конечно, мы должны играть только на вылет. Никакого сомнения.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Давайте не будем списывать Дина со счетов раньше времени

— Что думаете о ЧМ в Нью-Йорке, который, страшно сказать, заканчивается 31 декабря? Еще на него не доедут многие топы из-за проблем с получением американской визы.

— У меня двоякое впечатление. Да, кто-то не доедет до Нью-Йорка. Сейчас мир не такой простой, как раньше, когда можно было получить визу в США за три дня. Понятно, что большинство русских игроков не смогут прилететь на ЧМ. Это минус, мне жаль этих ребят. Но это не повод не проводить такой турнир в столице мира. А что касается 31 декабря, то я даже не знаю, как сформулировать свой вопрос. Зачем так делать? Кто это будет смотреть?

— Levitov Chess будет это транслировать?

— Нет, конечно! Мы будем праздновать Новый год, как все нормальные люди. Это бред. До сих пор не могу поверить, что это правда. Может быть, они будут играть с бокалами в руках? Как это называется? «Пьяные шахматы», когда съедаешь фигуру и выпиваешь алкоголь? (Смеется.)

— А что скажете про изменения формата блиц-турнира (в первый день участники сыграют 13 туров (женщины — 11) по швейцарской системе, где определят восьмерку сильнейших. Отобравшиеся в нокаут восемь участников во второй день в матчах из четырех партий поборются за звание чемпиона. — Прим. «СЭ»)?

— Я категорически этого не понимаю! Был же хороший формат, шахматисты его очень любили, мы транслировали это с удовольствием. А поменяли, видимо, чтобы Карлсен не обеспечил себе первое место за три тура до конца. Чтобы до последнего дрожали руки. А если Карлсен не сыграет в условном 2026 году, то опять будем менять формулу? От бесконечных изменений тоже устаешь. У нас каждый новый цикл отбора на матч за корону проходит по новым правилам. То есть в каких-то вопросах, особенно в отношении читерства, у ФИДЕ консервативные взгляды. А в плане изменений всевозможных регламентов — революционные. Я бы поменял эти подходы местами.

— Еще до конца года в Сингапуре пройдет матч за звание чемпиона мира. Есть к нему интерес?

— Понятно, что из-за отсутствия российского игрока в нашей стране этот матч практически не ждут. Зато он очень интересен в Индии. В Китае, как я понял, за шахматами не особо следят, хотя оба чемпиона сейчас представляют КНР. Там как-то не прижились шахматы, настоящего бума и не было.

— Скоро мы увидим самого молодого чемпиона мира в истории?

— Давайте не будем списывать Дина со счетов раньше времени. Он решил играть — значит, будет бороться. Гукеш не суперстабильный игрок. Если он будет играть как на Олимпиаде-2024, то у Дина нет шансов. Если 18-летний юноша покажет уровень второй половины 2023-го, то Дин вполне может зацепиться. Да, Гукеш — фаворит, но шансы, на мой взгляд, не 90 на 10. К тому же претендент впервые сыграет матч, может занервничать.