«Есипенко способен обыграть любого шахматиста мира». Мнение тренера сборной России

Александр Рязанцев — о развязке Кубка мира-2025, успехе гроссмейстеров из Узбекистана и рейтинге, который теперь не отражает реальную силу.

На Кубке мира, который проходит в эти дни на Гоа, Андрей Есипенко выиграл уже пять мини-матчей. Ему удалось пройти Ниджата Абасова, Пуе Идани, Винсента Кеймера, Алексея Гребнева и Сэма Шенкленда. Впереди еще один оппонент из топ-10 стартового листа (после Кеймера) — Вэй И, который оставил не у дел местного любимца Арджуна Эригайси. Перед важнейшим матчем на этом этапе карьеры Есипенко, который отделяет его от выхода в турнир претендентов-2026, «СЭ» поговорил с тренером сборной России Александром Рязанцевым, который очень хорошо знает возможности Андрея.

Думаю, матч Есипенко и Вэй И завершится на тай-брейке

— Тяжело было смотреть матч Андрея с Сэмом Шенклендом?

— Матч получился напряженным, хотя в целом Андрей держал ситуацию под контролем. Даже поражение во второй партии первой рапид-части никак на нем не отразилось. Не выбило из колеи, как многие могли бы подумать. Третья и четвертая партии в его исполнении были очень высокого качества. Психологически Андрей оказался готов к такому развитию событий. Впрочем, это было понятно и по другим мини-матчам этого Кубка мира. Например, когда наш гроссмейстер отыгрался на заказ в классику с Пуе Идани.

— Четырех из пяти своих соперников в Индии Есипенко прошел на тай-брейке. Хотя сам он несколько раз признавался, что быстрые шахматы и блиц — не его конек. Получается, что это миф?

— Тут все зависит от формата турнира. Если брать конкретно ЧМ по рапиду и блицу, то на них Андрей пока не показывал значимых результатов. Прежде всего, говорю про медали. С другой стороны, в этом году он пробился в топ-8 и принял участие в финальной части ЧМ по киберспорту в Эр-Рияде. Это показывает, что в этот контроль Андрей стал играть увереннее. Плюс Кубок мира имеет свою специфику. Это нокаут-система, где тебя ждут мини-матчи из двух, четырех, шести и более партий с одним и тем же соперником. Это вносит определенную психологическую специфику. Поэтому я бы разделял тай-брейк на Кубке мира и просто быстрые шахматы.

— Дальше Есипенко ждет противостояние с Вэй И — самым высокорейтинговым соперником из оставшихся. На ваш взгляд, как будет проходить их мини-матч?

— Понятно, что будет тяжело. Вэй И находится в отличной форме. На мой взгляд, он является сильнейшим шахматистом Китая, учитывая, что последние несколько лет 26-летний гроссмейстер демонстрирует стабильную игру. Удерживает высокий рейтинг, практически не допускает ошибок, хорошо действует вторым номером, играя очень крепкие и надежные дебюты. Его будет непросто пробить. Видно, что Вэй И готов играть тай-брейк. Матч с Эригайси это наглядно показал. Представитель КНР умело действовал вторым номером и использовал ошибки соперника. В первой партии ему не удалось выиграть, хотя шансы были, а во второй он уже не упустил свою возможность.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, матч Андрея и Вэй И также завершится на тай-брейке. Получится сложным и затяжным. Китайский гроссмейстер будет играть надежно и постарается воспользоваться ошибками россиянина. Как это было в матче с Самуэлем Севяном. Тогда он говорил, что хотел белыми сыграть относительно скучную партию, чтобы проверить соперника. Не было больших амбиций, но Севян допустил ошибку и проиграл.

— Шансы на победу у Есипенко все-таки есть?

— Безусловно. Андрей играет турнир очень хорошо и способен обыграть любого шахматиста мира. Плюс не стоит забывать, что разыгрывается три путевки на турнир претендентов. Да, выиграть Кубок мира — это особенная история, но второе и третье место — тоже великолепный результат. К сожалению, кто-то из четверки полуфиналистов останется за бортом. Так что вся борьба еще впереди, и нужно делать следующий шаг. Тут рано расслабляться вдвойне. Пока спортивная задача не выполнена, надо продолжать борьбу до конца.

Александр Рязанцев. Фото ФШР

Разница между топами и сильными игроками сейчас совсем незначительная

— Кубок мира — приз номер два в мировых шахматах после звания чемпиона мира по классике?

— Думаю, такой иерархии не существует. Кто-то скажет, что на второе место надо поставить титулы ЧМ по рапиду и блицу. Кто-то назовет Кубок мира, и с ним многие согласятся. Все-таки это огромное творческое достижение. Если вы посмотрите на имена людей, которые выигрывали эти турниры по нокаут-системе, то увидите исключительно выдающихся игроков.

— Во втором полуфинале встретятся Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев. Это значит, что один из представителей Узбекистана гарантировал себе место в турнире претендентов. Это наглядно показывает, какую большую работу проделала местная шахматная федерация за последние годы?

— Абсолютно согласен. Поздравляю всех любителей шахмат Узбекистана. Исторический выход их игрока на турнир претендентов — важное достижение. Плюс есть вероятность, что Синдаров и Якуббоев вместе отберутся на Кипр. Это плоды большой работы, которую проводит Федерация шахмат Узбекистана. Мы видели это по победной олимпиаде, уверенной игре Нодирбека Абдусатторова, который смог закрепиться в топ-10 сильнейших шахматистов мира. Они молодцы, конечно.

— Как вы относитесь к тому, что в претендентский отобрались «люди из народа». Маттиас Блюбаум, кто-то из пары узбекских гроссмейстеров. Это плюс для шахмат?

— Тут я бы хотел сделать акцент на другом моменте. Рейтинг — это сейчас понятие относительное. Он не всегда отражает реальную силу шахматистов. Есть дефляция, множество открытых турниров, где ты скорее опустишь свой рейтинг, чем поднимешь. Есть закрытые круговики, где проще рейтинг сохранять. Шахматы сильно меняются, и есть явный перекос. Рейтинг гроссмейстеров, которые играют только закрытые турниры, больше не отражает их силы игры.

Кубок мира-2025 это в очередной раз показал. Сколько элитных гроссмейстеров вылетело на ранних стадиях. Так что разница между топами и сильными игроками совсем незначительная. Чтобы называться топом, надо это постоянно доказывать. Средняя и «предтоповая» сетка сильно увеличились. Стало много игроков, которые играют очень плотно и сильно. Заметно больше, чем пять и тем более десять лет назад.

А что касается Блюбаума, то он пробился на турнир претендентов в честном отборе, заслужил это право. В «Большой швейцарке» — 2025 играли почти все сильнейшие. Спортивный принцип превыше всего. То же самое скажу и про представителей Узбекистана. Прекрасно, что у молодых игроков есть возможность отобраться в заветную восьмерку через открытые турниры.

— Недавно спрашивал вас про Алексея Гребнева, и вы сказали, что он проводит очень сильный год. По итогам Кубка мира Алексей дебютирует в топ-100.

— В Индии Алексей прошел сильных соперников, которые де-факто считались фаворитами. Но было видно, что во всех партиях Леша был очень уверен в себе, давил. В том числе таких заслуженных мастеров, как Давид Навара и Максим Вашье-Лаграв. Так что про него уже сейчас можно сказать, что это опытный боец, который прошел ряд сильных турниров. Готов играть на вылет, его нервная система к этому готова. Тут тай-брейк с Вашье-Лагравом был показательным. Да и в матче с Андреем Гребнев показал сильные спортивные качества. Есипенко было очень непросто. В целом Леша оставил очень хорошее впечатление от своей игры. Дебют в топ-100 — это здорово, но точно не предел. Уверен, что теперь он будет штурмовать топ-50, отметку 2700. Ему это по силам.