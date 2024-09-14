Карлсен приехал на матч шахматной Олимпиады на велосипеде и едва не опоздал. Магнуса спасла русская девушка

Самый титулованный шахматист мира был в шаге от самого глупого поражения в карьере.

В Будапеште стартовала Всемирная шахматная олимпиада. Лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен начал турнир с невероятных приключений. 16-й чемпион мира едва не проиграл первую же партию, даже не сделав ни хода. Магнус решил разнообразить свой досуг и поехал от отеля до игрового зала не на выделенном транспорте, а своим ходом — на велосипеде. Однако не рассчитал время и оказался на грани опоздания. От технического поражения шахматиста спасла фотограф.

Хотел избежать пробок и пересел на велосипед

Норвежец Магнус Карлсен весело начал шахматную олимпиаду в Будапеште. Первую партию на турнире чемпион мира сыграл только в третьем туре, но игра могла завершиться поражением еще до того момента, как Карлсен сел за доску. Колумбиец Роберто Гарсии Пантохе, ни разу в жизни не поднимавшийся в мировом рейтинге выше 2000-й позиции, имел все шансы обыграть одного из лучших шахматистов мира (а по мнению многих экспертов — до сих пор лучшего из лучших). По правилам турнира, если игрок не появляется в игровом зале в течение 15 минут с начала раунда, ему записывается поражение. Магнус ехал до спортивно-концертного центра SYMA на велосипеде, и это была явно не лучшая идея.

Карлсен плохо знает столицу Венгрии, вдобавок пошел дождь — вот и причина задержки. «С утра у меня была небольшая суматоха. Дело в том, что я живу не в том отеле, где все остальные гроссмейстеры, поэтому меня должны были забрать на отдельной машине. Но в последний момент мне сказали, что на дорогах ужасные пробки, поэтому выезжать нужно будет пораньше. Тогда я решил отменить трансфер и добраться до арены на велосипеде. Думал так будет быстрее», — объяснил нелепый случай Карлсен уже после того, как победил Роберто.

Поединок против колумбийца получился куда менее напряженным, чем дорога до SYMA — чтобы завершить партию в свою пользу Магнусу потребовалось всего 40 ходов. Успел сесть за стол Карлсен в последний момент. Избежать поражения помогло чудо. И у этого чуда есть конкретное имя — фотограф заблокированного в РФ сайта Chess.com Мария Емельянова.

Фото Global Look Press

Помощь известного фотографа

Карлсен появился у входа в зал за пару минут до начала тура даже без аккредитации. Шансы на то, чтобы добраться до шахматного стола самостоятельно были минимальны, однако ровно в этот момент Емельянова вышла на улицу, чтобы сделать снимки прибывающих игроков. «Я стояла рядом с фойе, хотела сделать несколько фотографий рядом со входом на арену. К тому же я слышала от других норвежцев, что Магнус приедет на велосипеде — это точно следовало запечатлеть. Но время шло, и он никак не появлялся, поэтому я переживала, успеет ли он вообще к положенному сроку. Тем более, что найти вход на арену для спортсменов, если не был на этом объекте ранее, не так-то просто. И вдобавок ко всему на улице шел проливной дождь», — вспоминала Емельянова.

Мария встретила промокшего до ниточки лидера норвежской сборной, уже потерявшего веру в успех. Он спросил у девушки, есть ли вообще смысл заходить внутрь, или он уже проиграл партию. К удивлению Карлсена, Емельянова сообщила ему что остается еще четыре минуты. Только нужно очень быстро дойти до игрового зала без аккредитации (пропуск был у капитана команды Норвегии Одина Бликра Веа) и начать партию, не переодеваясь — можно было разве что сбросить с себя мокрый дождевик и снять обувь. Емельянова показала Магнусу самый короткий путь и смогла убедить охранников пренебречь протоколами безопасности. Так что Карлсен, хоть и не без приключений, но все-таки успел вовремя, и избежал курьезного поражения. Телефон он отдал на хранение Марии, так как пользоваться электронными устройствами во время шахматных партий запрещено. Брошенный на крыльце велосипед припарковала за шахматиста все та же фотограф из Екатеринбурга.

Емельянова — настоящая легенда портала Сhess.com. Ее знают все гроссмейстеры и любители шахмат, она не пропускает ни одного крупного турнира и при этом неплохо играет сама. На текущий момент Мария — 2144-я в женском рейтинге от ФИДЕ. В 2020-м Емельянова сменила федерацию, и теперь на официальных стартах как игрок представляет Великобританию. После спасения Карлсена девушка по-настоящему стала знаменитой. Сборная Норвегии посвятила успех российскому фотографу — ей удалось одержать первую победу на турнире, которой без помощи Марии и правда бы не случилось.