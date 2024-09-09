Карлсен разгромил своих любимого и нелюбимого игроков из нового поколения. Магнусу по-прежнему нет равных

Ниманн оказал более достойное сопротивление 16-му чемпиону мира, чем Фируджа.

«Финал четырех» Speed Chess Championship-2024 в Париже завершился убедительной победой Магнуса Карлсена. Свои матчи у Ханса Ниманна и Алирезы Фируджи 33-летний норвежец выиграл за явным преимуществом. Американец был обыгран со счетом 17,5:12,5, иранец, выступающий за Францию, разгромлен 23,5:7,5. Эти матчи еще раз показали, что когда Магнус мотивирован, то никто из современников не может составить ему достойную конкуренцию.

С разных планет

Speed Chess Championship традиционно проходит в интересном формате. Сначала шахматисты играют с контролем 5+1, затем 3+1 и заканчивают матч серией партий с контролем 1 минута + 1 секунда на ход (буллет). До «Финала четырех» через сито жесткого отбора прошли Магнус Карлсен, Хикару Накамура (в 1/4 финала обыграл Яна Непомнящего), Алиреза Фируджа и Ханс Ниманн.

21-летний американец прошел двух топ-соперников: Максима Вашье-Лаграва в 1/8 финала и Уэсли Со — в четвертьфинале. Карлсен разгромил Мин Ле и Арджуна Эригайси. Так они вышли друг на друга в полуфинале и впервые сыграли с осени 2022 года, когда Магнус снялся с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ханса в третьем туре.

Многие ожидали увидеть сумасшедшую борьбу, учитывая последние результаты Ниманна, который смог ворваться в топ-20 рейтинга, выигрывая мини-матчи у серьезных оппонетов, включая Аниша Гири, уже много лет держащегося в элите. Однако эти ожидания себя не оправдали. В первых четырех партиях Ханс проиграл трижды, а по итогам блица уступал уже со счетом 7:2.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Блиц в формате «3+1» начался очень тяжело для экс-чемпиона мира: два поражения на старте и тяжелейшая позиция в третьей партии, однако Ниманн потерял контроль и проиграл, после чего ситуация снова стабилизировалась. 11:6 — именно с такого счета гроссмейстеры начали играть в буллет.

В самом быстром контроле Магнус явно развлекался, разыгрывая сомнительные дебюты, потеряв на этом несколько очков. Однако общий разрыв все равно оказался внушительным.

«Этот полуфинал прошел, как и должен был между игроками совершенно разного уровня, — подчеркивает бывший исполнительный директор ФШР, создатель Levitov Chess Илья Левитов. — Думаю, в начале Магнус сильно опасался, что с ним будет играть Ханс 2.0, но быстро понял, что все нормально. Конечно, он мог выиграть матч с гораздо большим счетом, но предпочел поиздеваться вдоволь над Ниманном и показать многочисленным телевизионным группам в Париже, что сама идея его шахматного противостояния с Хансом просто абсурдна — они игроки с разных планет. Ниманн в обычном состоянии — легкая добыча для топ-блицеров».

Слова Левитова подтверждает матч за третье место, в котором Ханс без шансов проиграл Хикару Накамуре (21:9).

Фото Reuters

Окончательное примирение?

Хикару, в свою очередь, не смог в шестой раз выиграть Speed Chess Championship, проиграв в полуфинале Фирудже. Причем Алиреза так мощно разобрал гения блица, что многие считали его фаворитом в матче с Карлсеном. «Мне кажется, Алиреза — небольшой фаворит. Во всяком случае, если оба будут играть так же, как в полуфиналах», — написал накануне решающего матча Ян Непомнящий.

В реальности же Фируджа развалился в самом начале, уступив в четырех стартовых партиях подряд, а по итогам 2/3 матча он уступал со счетом 5:14. Забить «гол престижа» в буллете тоже не получилось. Карлсен лишь наращивал преимущество в последующих этапах и добился просто феноменального результата (23,5-7,5).

Так Магнус второй раз подряд и четвертый раз в карьере выиграл Speed Chess Championship.

«Несмотря на то что мой средний уровень, вероятно, немного снизился по сравнению с моим пиком, я чувствую, что все еще могу быть очень близок к нему в определенные дни. Я чувствую, что смогу оставаться на этом уровне какое-то время, и моим соперникам придется заслужить победу, я не собираюсь облегчать им задачу», — признался после окончания финала Карлсен.

Также 16-й чемпион мира высказался о своих соперниках.

«Стиль Ханса похож на стиль Алирезы, такой же бескомпромиссный. Он просто не так хорош, как Алиреза, но, на самом деле, почти никто не хорош настолько. При этом Ниманн значительно прибавил за последнее время. Но думать, что наши уровни будут близки, было неверно. Я очень надеюсь, что он сможет двигаться вперед и становиться лучше, он многое делает правильно».

Более того, из интервью Ниманна выяснилось, что американец получил приглашение турнир по шахматам Фишера, где Карлсен является одним из организаторов. «Я никогда не был агрессором в наших с ним взаимоотношениях. Но что касается движения вперед, я неожиданно получил приглашение на Freestyle Chess Tour за день до начала турнира — похоже на перемирие. Я не заинтересован в продолжении ненужных споров с крупными шахматными организациями. Я понял, что в моих интересах и интересах шахмат не затягивать некоторые конфликты. Если Магнус и Хикару скажут: «У нас нет проблем с ним, мы думаем, что он один из лучших игроков в мире», то эта история закончится», — заявил Ханс.