«Даже Магнус позавидовал бы такой зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто». Интервью чемпиона Европы по шахматам

Максим Матлаков — о Суперфинале, тренерской работе и турнире претендентов-2024.

В рамках Суперфинала-2024 в Барнауле состоялся первый тур. В женском турнире сразу три партии закончились результативно: Ольга Гиря обыграла Валентину Гунину, Лея Гарифуллина была сильнее Натальи Погониной, а Екатерина Лагно — действующей чемпионки России Баиры Ковановой. В мужском турнире единственную победу одержал рейтинг-фаворит Александр Грищук, создавший проблемы в варианте Найдорфа Артему Тимофееву. Также было очень интересно посмотреть за партией вице-чемпиона России-2023 Максима Матлакова и Алексея Гребнева, которые сотрудничают с прошлого года. Перед стартом турнира, после сеанса одновременной игры для местных любителей шахмат «СЭ» побеседовал с Матлаковым.

Сеанс со Спасским, ученики

— Часто даете сеансы?

— На самом деле, за всю карьеру не больше пяти-шести. Это редкое событие для меня, хотя за лето это был уже второй сеанс. В День шахмат, 20 июля, играл на Дворцовой площади. Было 20 досок, и уровень соперников был неплохой. Всегда интересно провести сеанс с ребятами от кандидата и выше. Проверить свои силы. Но обычно в выставочных сеансах уровень любительский, и это вполне по силам.

— Когда сами были ребенком, запомнился какой-то сеанс с гроссмейстером?

— Один раз играл в сеансе с Борисом Спасским. Большое событие. Боюсь ошибиться, но, наверное, это был 1998 год. Мой первый тренер Сергей Александрович Румянцев поддерживает связь с Борисом Васильевичем и несколько раз заманивал его в наш местный клуб имени Александра Алехина. У меня сохранилась фотография с десятым чемпионом мира.

— Не секрет, что в последние годы вы тренируете российских перспективных юниоров. При этом сами играете на высоком уровне. Вы себя сейчас больше ощущаете тренером?

— Сложный вопрос. Я себя ассоциирую больше с профессиональным игроком. Но тренерская и секундантская деятельность тоже есть в моей жизни. Комбинирую, получаю от этого удовольствие. Мне нравится сам процесс занятия шахматами, а в каком виде — это уже вторично.

— Тяжело будет играть в Суперфинале со своими учениками — Рудиком Макаряном и Алексеем Гребневым?

— Понятно, что такие партии выделяются. Все-таки многое мы обсуждаем, я, со своей стороны, стараюсь делиться мудростями. С другой стороны, так было всегда. Рано или поздно ты будешь играть с тем, с кем сотрудничаешь, кого тренируешь или кто тебя тренирует. От этих партий не уйти. Кстати, с ребятами буду впервые играть в классику. С Рудиком мы соперничали в блице, с Лешей пока не встречались на официальных турнирах (партия первого тура завершилась вничью. — Прим. «СЭ»). Мне кажется, что для них это будет хороший опыт. Понятно, что обоим предстоит провести еще много Суперфиналов и хороших турниров в карьере, но здорово, что они смогли отобраться в Барнаул. Тем более в этом году такой представительный состав.

— Плюс еще вы близкие друзья с еще одним участником Суперфинала — Даниилом Дубовым.

— Так и есть. Но есть масса примеров, когда в жизни люди друзья, а за доской — непримиримые враги. Это не наш случай, но вполне нормальный процесс.

— Могли бы выделить несколько фаворитов Суперфинала, или все очевидно?

— Все-таки рейтинг — это главный критерий. Понятно, что Александр Грищук, Даня Дубов, Влад Артемьев котируются выше всех. Но есть еще Андрей Есипенко, еще несколько ребят, кто вполне смогут вклиниться в борьбу за победу.

— В прошлом году вы стали вторым вслед за Артемьевым. Вас удивил тот результат?

— Я уже занимал второе место на Суперфинале-2021 в Уфе, когда выиграл Никита Витюгов, и третье в 2019 году в Ижевске, когда золото досталось Евгению Томашевскому. Например, в Уфе я имел микроскопические шансы выйти на тай-брейк с Никитой Витюговым, однако всю партию с Андреем провел в защите и единственная возможность выиграть партию была бы, если бы он просрочил время (в один момент Есипенко сделал ход, имея 2 секунды. — Прим. «СЭ»).

В прошлом же году борьбы как таковой не было. Уже тура за четыре до конца было понятно, что победителем станет Артемьев. А кто займет второе и третье место — было уже не так важно (призеры автоматически отбираются в Суперфинал следующего года. — Прим. «СЭ»). В Пушкине был Влад и все остальные.

Рудик Макарян. Фото Этери Кублашвили / ФШР

Надеюсь, что у Непомнящего еще получится добраться до короны

— Вы упомянули про работу секундантом. Не секрет, что в последние годы вы помогали Яну Непомнящему.

— Все верно. И на матче с Дином, и на недавнем турнире претендентов.

— Это был хороший опыт?

— Я уже проходил через турниры претендентов, когда помогал Петру Свидлеру на турнирах претендентов в Лондоне, Ханты-Мансийске и Москве. Однако работа с Яном в матче на первенство мира стоит особняком. По разным причинам. Какие-то моменты я бы не хотел озвучивать. Все-таки Непомнящий еще может выйти на матч на первенство мира, и раскрывать некоторые вещи пока не время. В целом могу сказать, что это был большой опыт. Надеюсь, Ян станет сильнее и у него все получится.

Все-таки два раза подряд — в Астане и в Торонто — он был очень близок к успеху, но в последний момент чуть-чуть не срослось. Понятно, что это спорт и в нем всякое бывает. Есть победитель и проигравшие.

— Победа Гукеша в турнире претендентов-2024 — большой сюрприз?

— Лично для меня да. Понимал, что можно ожидать от молодых индусов хорошего результата, но в первую очередь думал о Прагнанандхе. Его победа была бы сенсацией, но она хотя бы подкреплялась удачными результатами 2023 года. Праг выиграл много хороших стартов, играл в финале Кубка мира. Был на коне, как говорится. Гукеш же играл с перепадами. Неудачно выступил на Grand Swiss, но зато поделил первое место в Вейк-ан-Зее.

Однако в Торонто он показал фантастическую игру. Во всех партиях владел преимуществом, а его самая худшая позиция, по оценке компьютера, была минимальна. Так практично провести турнир, где все решают нервы, дорогого стоит. Не только для своих лет. Даже Магнус позавидовал бы такой ровной и зрелой игре, какую показал Гукеш в Торонто. Вспоминаю турнир претендентов-2013 в Лондоне, когда всех колбасило на финише. Была нервотрепка. А тут 17-летний парень просто катком прошелся. Плюс выиграл обе партии у Ниджата Абасова, который старался играть очень плотно.

— Ян, отставший от Гукеша всего на пол-очка, к сожалению, дважды сыграл вничью с азербайджанским гроссмейстером. Не повезло, что Непомнящий сыграл с ним в первом туре?

— Тяжело сказать. На мой взгляд, Ниджат в Канаде играл очень достойно. У него была важная партия с Хикару Накамурой в 10-м туре, где он уравнял и начал играть на выигрыш, но в один момент серьезно просчитался и не смог спасти свое положение. Это, возможно, его надломило, и в концовке настрой уже сбился.

— В сентябре состоится Всемирная шахматная Олимпиада. Будете в ней как-то задействованы?

— Нет. Были предложения помогать нескольким сборным, но у меня свои планы. Планирую сыграть в командном Кубке России в ноябре и, возможно, на ЧМ по быстрым шахматам и блицу в США. Но надо решать вопрос с визой.

— Фавориты шахматной олимпиады понятны?

— Вряд ли кто-то вытеснит США, Индию и Китай из топ-3. При этом обязательно будет сборная, которая всех удивит. Как это сделал Узбекистан на прошлой олимпиаде. Правда, не верю, что в этот раз команда во главе с Нодирбеком Абдусатторовым сможет повторить успех двухлетней давности. Место в топ-3 уже будет выдающимся достижением. Из сильных команд еще бы выделил Иран и Сербию.

Фото Этери Кублашвили / ФШР

В онлайн-шахматах вижу только плюсы

— Расскажите про свое отношение к онлайн-шахматам?

— Довольно часто играю на Chess.com. Сильные рапиды и «Титульные вторники». Помимо самой игры, кайф мне доставляет наблюдать за движухой, которая происходит вокруг. Шахматные блогеры постоянно устраивают разборки, челленджи. Это немного скрашивает серые будни профессионалов. Поэтому в онлайн-шахматах вижу только плюсы. Это помогает не терять форму плюс получить элемент шоу.

— Выигрывали «Титульный вторник»?

— Один раз в прошлом году. Еще пару раз занимал вторые места. Но чтобы этого добиться, надо быть в суперформе, набирая невероятное количество очков. Однажды видел, как Грищук набрал 10,5 очка из 11 и стал вторым. У Фируджы был такой же показатель, но Алиреза обошел Александра по дополнительным коэффициентам. Когда я выиграл, то набрал 9,5. Обыграл тогда и Магнуса, и Хикару. Они до последнего играют на выигрыш, поэтому могут порой зарываться. И это сыграло мне на руку в том турнире.

С точки зрения же заработков странно рассматривать эту опцию. В тех же «титульниках» всего пять призов, а добраться до них очень нелегко. Порой, показав фантастический результат и разделив призовое место, ты получаешь всего 100 долларов.

— Как относитесь к звездам Chess.com, которые довольно редко играют офлайн. Тот же Хосе Мартинес Алькантара, более известный как Жоспем?

— Я не могу разбрасываться какими-то выводами, учитывая, что я мало играл с ребятами, которых подозревают в читерстве. На мой взгляд, обвинять можно, будучи полностью уверенным и непредвзятым. А у многих сейчас складываются мнения исходя из выводов инфлюэнсеров. Что касается Алькантары, то его фамилия для меня не новая. Помню его офлайн-партии, например с Дмитрием Яковенко на Кубке мира-2019. Жоспем давно считается сильным шахматистом. Если вспоминаешь гроссмейстеров из Южной Америки, то он один из первых в списке.

Были ребята, которые просто катком меня выносили, но их фамилии пока оставлю при себе. Конкретно с Жоспемом такого ощущения не было.

Ниманн излучает уверенность

— А с Хансом Ниманном?

— С американцем я играл вживую. Одну партию проиграл и сделал две ничьи, при этом он провел эти партии безобразно. Но действовал очень быстро, зарабатывал перевес по времени, а затем пользовался моими ошибками. Это его фишка. За счет своей уверенности Ханс набирает много очков.

— В классическом рейтинге он уже в топ-20.

— Сейчас он и правда мощно идет. Видимо, Ниманну подходит такой формат игры на износ: по две классические партии в день. Затем шесть в рапид и 12 в блиц. Молодой, хорошая физическая подготовка. Плюс психологически с ним тяжело играть. Излучает уверенность. Сейчас у него проходит матч с моим другом Никитой Витюговым. Надеюсь, Никита сможет опустить его немного с небес на землю.

Никита Витюгов. Фото Этери Кублашвили / ФШР

— Был ли у вас комментаторский опыт?

— Нет.

— Было бы интересно?

— Когда смотрю стримы того же Саши Шиманова на Levitov Chess, то понимаю, что так бы не смог. Это очень тяжелый и недооцененный труд. Постоянно надо находить темы для разговора, не повторяться, долгое время сохранять фокус на партиях. Один или два дня я бы выдержал, но, например, провести весь турнир претендентов — это ад.

— У Шиманова талант?

— 100 процентов. Он один из лучших в своем деле. Держит в тонусе свою аудиторию. Свои прикольчики, мемы. Когда захожу в чат трансляции или его Тelegram-канал, то видно, что они на одной волне. Он заработал отличную репутацию, и сейчас она работает на него.

— Еще отлично играет «Титульные вторники».

— Да. Я вообще не понимаю, как можно играть «титульник» и еще комментировать его. Мозг должен постоянно переключаться, и это не так просто. Саша — большой красавчик.