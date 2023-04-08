Дин сравнил свой стиль с искусственным интеллектом, Ян — с обезьяной «в плохие дни». Странная пресс-конференция претендентов

Матч за мировую шахматную корону постепенно разгоняется.

Накануне первой партии матча на первенство мира по шахматам, который может продлиться в Астане до 30 апреля, претенденты поучаствовали в пресс-конференции. В зале присутствовало около 20 журналистов. В основном из Казахстана и России. А вот представителей китайских СМИ замечено не было. Видимо, решили освещать матч дистанционно. Впрочем, ярких цитат собравшиеся так и не услышали. Чувствуется, что оба максимально сконцентрированы перед началом матча и не хотят распылять энергию. Поэтому отвечали максимально компактно.

Дин Лижэнь. FIDE

Меньше 30 помощников

Так, китайский гроссмейстер не скрывал, что в этом чемпионском цикле поймал удачу за хвост. Сначала был первым запасным в турнире претендентов и попал туда из-за дисквалификации Сергея Карякина. Затем вышел на матч на корону после отказа со стороны Магнуса Карлсена.

«Для меня во многом неожиданно здесь находиться, — признался Дин Лижэнь. — Лично я не ожидал, что Магнус откажется от матча. Но раз так получилось, то это мой шанс. Считаю, что хорошо подготовился. Я — первый китайский гроссмейстер, который сыграет в матче на первенство мира. Мое имя уже в истории. При этом я хочу большего. Если удастся победить, то это будет колоссальный успех».

Дин назвал плюсом для себя проведение матча в Казахстане. Разница во времени с Китаем составляет всего два часа. С Россией — три. «Было бы хуже, если бы мы играли в Буэнос-Айресе. Было бы тяжело с акклиматизацией. Да, и для любителей шахмат в Китае так тоже удобнее. Надеюсь, в моей стране будут следить за матчем».

В России точно интерес к матчу колоссальный. Партии будут показываться на федеральном телевидении, а в нескольких городах, включая Москву и родной город Непомнящего Брянск, будут организованы фан-зоны. «Мне приятно внимание к матчу в России, — заявил Непомнящий. — Надеюсь, рано или поздно это отразится на количестве детей в шахматных школах и на росте популярности игры. Я ощущаю поддержку, вижу все видеопослания ко мне — это очень мило и очень приятно».

Дин ушел от ответа относительно своей команды. Напомним, что Левон Аронян говорил, что Лижэню помогают сразу 30 гроссмейстеров из Китая. Ван Хао, наоборот, отметил, что его многолетний партнер по сборной вряд ли вообще может позволить себе ассистентов.

«Сколько у меня помощников? Точно меньше 30. Это слишком большая цифра», — признался китайский гроссмейстер. На уточняющий вопрос он не ответил.

Непомнящий подчеркнул, в его команде остались люди, которые помогали готовиться к матчу с Карлсеном. «Изменилась ли моя команда? Кто-то остался, но пришли и новые люди. Это как и в жизни. Все меняется. Имена раскрывать пока не готов». Отметим, что многие эксперты отмечали, что у Яна будет преимущество в плане команды. «В ней работают крайне компетентные и очень подходящие ему люди», — резюмировал «СЭ» титулованный российский гроссмейстер Петр Свидлер.

Ян Непомнящий. FIDE

Лучше, но не факт

Непомнящий отметил, что проанализировал все ошибки подготовки к противостоянию с Карлсеном. «Важно, что у меня есть опыт таких матчей, но это не самое главное. Конечно, я во многом изменил свою подготовку. По-прежнему много концентрировался на шахматах и физической подготовке, но и уделял время отдыху. Также рассчитываю, что за последние два года стал играть сильнее. Но не факт».

После матча с Карлсеном в Дубае наш гроссмейстер признавался, что спал всего по 1,5-2 часа. «Будет ли лучше со сном в этот раз? Скоро узнаем. Надеюсь, будет лучше».

В завершение пресс-конференции претендентов попросили назвать животное, с которым они себя ассоциируют. Поясняя свой вопрос, казахстанский журналист уточнил, что стиль Анатолия Карпова ассоциировали с питоном, Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — «СЭ») с тигром.

«На самом деле лучшие игроки в истории обладали универсальным стилем игры, — подчеркнул Ян Непомнящий. — Если говорить про себя, то я бы ассоциировал себя с обезьяной. В плохие дни».

Видимо, это была шутка.

«Я бы сравнил свой стиль игры с искусственным интеллектом, — парировал Лижэнь. — Хотя и допускаю ошибки. От человеческого фактора никуда не деться».

В шахматном мире Дина стали сравнивать с ИИ во время его суперсерии, которая длилась с августа 2017-го по ноябрь 2018-го. Тогда он не проиграл ни одной партии с классическим контролем: 29 побед и 71 ничья. Серия из 100 партий оказалась самой длинной в истории шахмат на высшем уровне. В 2019-м ее превзошел Карлсен. Норвежец довел счет партий без проигрышей до 101-й, а в следующем году продлил серию до 125 партий.

У Яна нет таких длительных серий, зато он ведет в личном противостоянии с Дином: три победы у россиянина, две у китайца и девять ничьих. Уже завтра у Непомнящего будет шанс увеличить преимущество и повести в матче. Он начинает белыми.