«Я не доносил на Крамника, а вот он решил устроить мне травлю». Ответ оппонента чемпиона мира

Российский шахматист Матвей Гальченко детально рассказывает о конфликте с Владимиром Крамником.

Новость об отстранении Владимира Крамника от призовых турниров на Chess.com едва не затмила старт турнира претендентов в Торонто. В своем официальном заявлении 14-й чемпион мира отметил, что поклонники его таланта должны «поблагодарить» за это другого российского шахматиста — Матвея Гальченко. Международный мастер провел расследование на своем канале, где выяснил, что Крамник играл на платформе под чужим аккаунтом (призера суперфинала чемпионата России-2014 Дениса Хисматуллина). Владимир признал это и получил трехмесячный бан.

Гальченко связался с корреспондентом «СЭ», чтобы высказать свою точку зрения об этой ситуации. Ниже — подробный рассказ о том, почему решение Крамника использовать чужой аккаунт — грубое нарушение, и с чем столкнулся Матвей после резких заявлений 14-го чемпиона мира.

Не отправлял жалобу на Крамника

— Крамник говорит, что его забанили по вашей жалобе. Так ли это?

— Начну с того, что Chess.com никого не банит по жалобам людей в социальных сетях. Тем более мое видео было на русском языке, и я лично никаких жалоб на Владимира не отправлял. Хотя на самом сайте есть опция «пожаловаться». Мне это абсолютно не надо. Я снял видео для своих подписчиков, описав ситуацию, не выдвигая никаких обвинений. Просто подвел зрителей к каким-то логическим выводам. Мне было все равно, как отреагирует платформа, забанят Крамника или нет. Но Владимир сам признался в этом (игре под другим аккаунтом). На своем YouTube-канале, в соцсети Х, в комментариях под моим видео. После такого, видимо, они решили действовать.

Видел, что один из моих подписчиков написал, что он отправил жалобу, но это точно был не я. Да и в официальном релизе Chess.com говорится, что Крамник отстранен от призовых турниров после собственного признания.

— На три месяца?

— Да, в вашем материале написано, что его забанили окончательно. Нет, его отстранили на три месяца.

— Что вы думаете о словах Крамника, который говорит, что «в качестве эксперимента для сбора данных и проверки методов читинга на Chess.com сыграл несколько турниров под ником Krakozia».

— Во-первых, Крамник играл под этим ником не несколько турниров, а со второй половины сентября до конца декабря, не пропуская ни одного «Титульного вторника». Он говорит, что многие об этом знали. Но это не так. Например, наш элитный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин рассказал любопытную историю на стриме канала ChessMaster. С основным аккаунтом Крамника у него счет 5:2 (в пользу Андрейкина). А когда Владимир играл под аккаунтом Krakozia, то выносил Дмитрия в одну калитку. И он предполагает, что Крамник в этих партиях сам пользовался компьютерными подсказками. Возможно, чтобы проверить, как работает алгоритм.

Во-вторых, в последнее время Крамник делает много заявлений, которые не подкреплены никакими аргументами. Большинство членов шахматного сообщества уже не воспринимают его всерьез. И когда он говорит, что использовал игру на платформе под другим аккаунтом для сбора статистики, то это звучит странно. Например, если опросить людей, отбывающих тюремное наказание, то большинство скажут, что они невиновны. Тут то же самое. Начать играть под чужим именем, используя подсказки движка, а когда тебя поймают, сказать, что ты проверял античитерские меры на платформе. Мол, молодцы, ловите нечестных игроков.

Мне сложно сказать, в чем истинные причины его действий. Может, он и правда думает, что какие-то данные будут отличаться. Хотя, судя по его выступлениям что на одном, что на другом аккаунте, он играл одинаково. И, конечно, не четыре месяца нужно, чтобы это понять.

— Еще одна цитата 14-го чемпиона мира. «Я сразу сказал, что даже если случайно заработаю приз (под чужим аккаунтом), не собираюсь его забирать».

— Вообще-то у него было одно призовое место: 24 октября прошлого года он занял пятое место. Не знаю, выплатили ему деньги или нет, но факт остается фактом. Кстати, в последнем туре Владимир обыграл лицо канала Levitov Chess Александра Шиманова, который про это везде написал. С посылом, что Крамник наврал в своем ответе, ведь если бы Александр не проиграл, то он бы стал даже на пятым, а четвертым.

— Для тех, кто не так глубоко погружен в мир онлайн-шахмат, могли бы объяснить, почему играть под чужим аккаунтом — это страшное нарушение?

— Стоит сказать, что я не считаю игру под чужим аккаунтом настолько же серьезным нарушением, как подключение компьютерных подсказок. Тем не менее это довольно серьезное нарушение правил платформы. Это вводит твоих соперников в заблуждение, поскольку шахматисты всегда варьируют дебюты и стиль игры в зависимости от того, с кем ты играешь. Хисматуллин и Крамник играют разные дебюты, да и рейтинг ФИДЕ у них отличается примерно на 200 пунктов, считать их игроками одинаковой силы все же нельзя. Игра под чужим аккаунтом в призовых турнирах — еще большее нарушение, ведь при вводе других в заблуждение ты отнимаешь у них возможность выиграть денежный приз. Конечно, Крамник может сказать, что не возьмет приз, который он может в теории выиграть, но что насчет того игрока, которого он обыграет в последнем туре, и тот не попадет в призы? Такое тоже бывало, не только с Шимановым.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Крамник и Левитов действительно очернили мою репутацию

— Вы сказали, что расследование Крамника перестали воспринимать всерьез. На ваш взгляд, с какого момента?

— Крамник начал поднимать эту тему летом прошлого года, когда везде высказывал мнение, что Chess.com плохо борется с читерами, процент нечестных игроков там намного выше, чем заявлено. А в сентябре случился инцидент, когда он отказался играть с Хансом Ниманном. На Levitov Chess вышло видео с анализом этих партий, по которым нельзя было сказать, что Ханс занимается обманом. Крамник говорил, что его смутили перерывы в игре американца, но если посмотреть стрим Ниманна, то в тот момент он пьет воду или убирает стакан. Причины, мягко говоря, надуманные. С тех пор подозрения Крамника стали развиваться все сильнее. Многие отмечают, что это превратилось в паранойю. И это логично. Когда ты всех начинаешь подозревать, ни в ком не уверен, то и сам играешь менее уверенно.

Кстати, вы пишете, что блог [на Chess.com] Крамника закрыли, после того как он попросил проверить аномальные результаты Хикару Накамуры. Это тоже неточно. На самом деле его забанили, когда он начал публиковать данные молодых игроков, называя их подозрительными: 12-летнего международного мастера из Турции, юного иранца. На платформе ему объяснили, что молодых нельзя обвинять без доказательств.

— Крамник говорит, что пусть его считают городским сумасшедшим, но зато теме античитерства стали уделять гораздо больше внимания. Вы верите заявлениям Chess.com, что у них на платформе всего 3-5% нечестных игроков?

— Мне лично писали несколько серьезных математиков, имеющих ученые степени. Они не играют в этих турнирах, но детально анализировали статистику, проводили исследования, придя к выводу, что читерством занимаются порядка 9-11% игроков. Это больше, чем говорят боссы Chess.com, но их можно понять. На них вся ответственность. Понятно, что в 2024 году просто пользоваться подсказками и до какого-то момента не попадаться. С другой стороны, тоже неверно голословно обвинять людей, вешая на них ярлыки: читер, подозрительный, мутный. Это портит людям репутацию. С этого, кстати, и начался мой конфликт с Крамником, а точнее, с каналом, где он часто появлялся.

— Расскажите об этом.

— По каким-то причинам Илья Левитов в своем Telegram-канале часто писал, что у меня выходят бредовые видео. Хотя я никогда не скрывал, что, в отличие от него, у меня есть в том числе и развлекательный контент (особенно в разделе Shorts), и он направлен на более широкую аудиторию. У Левитова контент для шахматистов продвинутого уровня, от первого взрослого разряда. Но можно ли им популяризировать шахматы? Если человек, который захочет научиться играть в шахматы, наткнется на трехчасовую лекцию Александра Грищука о тонкостях Испанской партии, вряд ли увлечется нашей игрой (хотя лично мне это интересно).

Честно, я никак не реагировал на эту критику. А уже в январе 2024-го Илья начал подозревать меня в читерстве, когда я обыграл Грищука. С таким посылом, что я плохо сыграл на ЧМ по рапиду и блицу (считаю, что выступил на уровне своего рейтинга), а тут одолел в онлайн трехкратного чемпиона мира по блицу. Типа что я напоминаю Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ») в лучшие годы. Поясню, что в онлайн я и правда играю лучше, потому что делаю это чаще. За доской я выступаю раз в несколько месяцев на турнирах, а онлайн — каждый день. Привык к доске 2D на компьютере, где у меня несравнимо больше опыта.

Матвей Гальченко. Фото Из личного архива Матвея Гальченко

— Аргумент.

— Я разобрал эту партию [с Грищуком] на своем канале, объяснив, что разговоров о читерстве и близко быть не может. Она была с обоюдными ошибками, достаточно низкого качества с обеих сторон. Но откуда знать Левитову, у него в принципе нет шахматной квалификации. Это уже другой вопрос. Затем нападки продолжились, когда меня однажды исключили из «Титульного вторника». Я хорошо сыграл в одном из турниров, и они отправили мне уведомление, что перед следующим «вторником» надо зайти в их Zoom-конференцию, чтобы подтвердить, что я не использую никаких сторонних программ. Пропустил это сообщение. Из-за блокировки ресурса в России не так часто туда захожу, потому что надо включать VPN. Играю исключительно «Титульные вторники». И вот я провожу первый тур, выигрываю его, и меня сразу «выкидывают» из турнира. И Илья в ту же минуту выкладывает большой пост. С посылом, что наконец-то сел посмотреть стрим Матвея, а его исключают после первой же партии. Начал шутить, что дело в дискриминации по национальному признаку.

После этого я записал видео, что, возможно, Левитов решил донести на меня в Chess.com. Мне было очевидно, что его пост был подготовлен заранее. Мы списались, и он предложил мне сыграть вживую мини-матч с Грищуком, который бы транслировался на его канале. Но зачем мне это? Я лично знаю Александра. Осенью мы с ним играли в одной команде на командном чемпионате России и выиграли его. Поэтому я могу организовать матч с Грищуком и на своей площадке. К тому же мой канал более популярный, у меня больше подписчиков. Взамен я предложил Левитову играть «Титульные вторники» из его помещения, чтобы он проверил меня на всевозможные запрещенные устройства, был рядом со мной во время стримов, но он отказался.

— Что бы показал возможный мини-матч с Грищуком?

— Ничего. Объективно он сильнее, и я никогда не ставил это под сомнение. В матче мне у него не выиграть, но при этом в отдельно взятой партии все возможно. Думаю, что Грищук тут согласится со мной.

— Чем все закончилось?

— Я решил взять интервью у других людей, которых Крамник подозревал в нечестной игре. Их много, но мне удалось пообщаться с двумя российскими гроссмейстерами (Давидом Паравяном и Сергеем Дрыгаловым) и Хосе Мартинесом Алькантара (больше известным как Жоспем). В ролике они объясняют, почему Владимир пришел к таким выводам и как легко его аргументы разбиваются. А спустя несколько дней вышло видео о двуличии Крамника. Рассказываю так подробно, чтобы было понятно, что это произошло после всех нападок в мою сторону. Они (Крамник и Левитов) действительно очернили мою репутацию. Многие мне стали писать, что раньше мы тебя не подозревали, а теперь нам стало все ясно. Получил много неприятных сообщений.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Львиную долю моего дохода приносит работа тренером

— Вас не обижает, что Крамник всегда называет вас ютубером?

— Нет. Это довольно сложная и не всегда благодарная работа. Публиковать регулярно материалы, чтобы людям было интересно, чтобы кого-то завлечь. Конкуренция высокая. Монетизация канала — ниже, чем средняя зарплата в России. Поэтому на это обращение Владимира не обижаюсь. Меня больше возмутило, что Крамник в своем официальном посте написал следующее: «Меня отстранили от призовых турниров Chess.com за использование другого аккаунта по доносу ютубера, выдающего себя за шахматиста Гальченко. Все, кто хотел посмотреть мои стримы с «Титульных вторников», благодарите его». Если посмотреть на реакцию западной публики, то они вообще не поняли этого (проанализировал много комментариев на Reddit). На их взгляд, это еще большее нарушение, чем его игра с чужого аккаунта. Это как минимум неэтично, хотя Крамник называет себя борцом за этические идеалы, а еще больше похоже на травлю. Он хочет, чтобы люди приходили в мои соцсети и называли меня подлецом за то, чего я на самом деле не делал.

— Много пришло сообщений?

— Под видео об игре Крамника с аккаунта Хисматуллина около 1100 комментариев. Половина из них за Крамника. Пользователи жалуются, что раньше у них была возможность слушать чемпиона мира, а теперь, якобы по моей вине, они лишились этой возможности.

— Шахматы — ваш основной заработок?

— Да, но львиную долю дохода приносит работа тренером. Например, у меня есть ученик — чемпион Кувейта. Есть семилетний мальчик из Канады, который выиграл чемпионат мира среди школьников в своем возрасте. Половина моих подопечных просто играют для себя и хотят повысить свой рейтинг в онлайн, а половина учеников — соревновательного уровня. Есть титулованные игроки, есть молодые, перспективные ребята. Весь день у меня расписан уроками. Youtube-каналом занимаюсь по остаточному принципу.

— У вас большая команда на канале?

— Нет. Я и еще один человек.

— А в качестве игрока у вас есть конкретные цели?

— Сейчас редко играю в живые шахматы, только если мне это удобно. Например, недавно был в родном Мурманске и сыграл в «Полярном гамбите». В декабре впервые поехал на чемпионат мира по рапиду и блицу. Это было не совсем правильное решение. Я там был занят больше созданием контента, чем игрой. Каждую ночь снимал ролик, ложился в 3-4 часа ночи. Да и подготовки практически не было.

Если же говорить про цели, то понятно, что хочу стать гроссмейстером, но в России сейчас очень сложно выполнять нормы. Одно из обязательных требований — играть в турнире с иностранцами, а сейчас это большая редкость на нашей территории. Плюс надо постоянно заниматься, поддерживать игровую форму. Я же сфокусирован на тренерской работе. А если ты активно тренируешь, то чаще всего не можешь прибавлять как игрок. Поэтому посмотрим, как будет дальше.