«Выиграть Кубок мира престижнее, чем выступить на турнире претендентов». Грищук — о нехватке соревнований по нокаут-системе

Титулованный гроссмейстер постарается провести сильный турнир в Баку.

В столице Азербайджана 29 июля стартует юбилейный, десятый Кубок мира по шахматам (женский розыгрыш турнира пройдет во второй раз). Из предыдущих девяти розыгрышей россияне трижды поднимали над головой заветный трофей. В 2011 году в Ханты-Мансийске триумфатором был Петр Свидлер, в 2013-м в Тромсе победил Владимир Крамник, а в 2015-м в Баку первенствовал Сергей Карякин. В последнем розыгрыше Кубка мира-2021, который проходил в Сочи, Карякин дошел до финала, где уступил Яну-Кшиштофу Дуде. В этот раз Сергей пропустит турнир, отказавшись играть под нейтральным флагом.

В отсутствие Карякина большие надежды российских любителей шахмат связаны с Александром Грищуком. Титулованный гроссмейстер доходил до полуфинала Кубка мира еще в 2005 году, а в 2011-м сыграл в финале, уступив своему близкому другу Петру Свидлеру. Да и вообще Грищук неоднократно признавался, что обожает турниры по нокаут-системе. Чемпион мира по рапиду и блицу «посеян» в Баку под 12-м номером (выше из россиян только Ян Непомнящий — 4-й). Первые топ-50 начнут борьбу со второго круга. Незадолго до поездки в Азербайджан Грищук согласился ответить на несколько вопросов «СЭ».

На Кубке мира определенно будет много сенсаций

— Как оцениваете свою форму перед стартом Кубка мира?

— Откровенно — не очень, раз занял последнее место (на «Турнире звезд» в рамках Moscow Open-2023, где также участвовали Владислав Артемьев, Евгений Томашевский и Сергей Карякин. — Прим. «СЭ»).

— Все-таки вы играли в рапид, а в Баку будете соревноваться с классическим контролем.

— В целом недоволен собой (разговор состоялся после заключительного армагеддона с Сергеем Карякиным. — Прим. «СЭ»). Посмотрим, как буду чувствовать себя в Азербайджане. В последние полгода было довольно много турниров, так что не могу сказать, что я не в игровом тонусе.

— Вы неоднократно играли в Кубках мира. Какой турнир был самым запоминающимся?

— Наверное, в 2011 году в Ханты-Мансийске, когда мы играли финал с Петром Свидлером. Весь турнир мы провели вместе. Много гуляли, ходили ужинать, много советовались... и как раз вместе дошли до решающего... Хорошие воспоминания о той поездке.

— Свидлер получил wild card на Кубок мира-2023. Может быть, повторить тот опыт, вновь проводить много времени вместе?

— Всегда приятно побыть в компании с Петром. Он сейчас в хорошей форме, недавно выиграл престижный турнир в Мальме.

— Хотелось бы вновь сыграть в финале? И как оцениваете свои шансы спустя 12 лет?

— Хотелось бы, но будет тяжело.

— Магнус Карлсен — рейтинг-фаворит. Кого бы вы еще выделили?

— Хикару [Накамуру]. Но это Кубок мира, многие сильные шахматисты могут его выиграть. Гроссмейстеры сыграют множество партий, сенсации определенно будут.

— В этот раз на Кубке мира будет разыграно сразу три путевки на турнир претендентов-2024, а не две. Это повышает престижность турнира?

— Мне кажется, что Кубок мира самодостаточный турнир. Дело совсем не в отборе куда-то. На мой взгляд, выиграть Кубок мира гораздо престижнее, чем просто сыграть в турнире претендентов.

Александр Грищук. Фото Global Look Press

К сожалению, турниров по нокаут-системе мало

— Многие сравнивают Кубок мира с турнирами «Большого шлема» в теннисе. Топ-игроки играют не только между собой, но и могут вылететь от не самых известных шахматистов на ранней стадии.

— Дело не только в топ-игроках и их неожиданных поражениях. Просто турниры по нокаут-системе, на мой взгляд, — это лучший формат проведения крупных стартов. К сожалению, их мало. Значит, не все разделяют мои мысли.

— Нет ощущения, что многие топ-шахматисты потеряли мотивацию совершенствоваться из-за того, что постоянно играют друг с другом?

— Нет.

— Фабиано Каруана рассуждал об этом. На его взгляд, за последние несколько лет прибавил только Накамура. У остальных уровень снижается.

— Сложно сказать. Может быть. Это дискуссионная тема, о ней можно часами говорить.

— В Москве вы играли с Владиславом Артемьевым, который не получил приглашение в Баку.

— Он был достоин этого. Определенно. Не раз говорил, что считаю Влада очень сильным игроком.

— Россияне Алексей Сарана и Александр Предке, сменившие спортивное гражданство после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию, сыграют на Кубке мира за Сербию. Их уход (а также Кирилла Алексеенко, Григория Опарина, Александра Мотылева) — большая потеря для российских шахмат?

— Естественно.

— Из молодых российских игроков, помимо Андрея Есипенко, кого бы вы могли выделить?

— Из тех, кто остался? Володара Мурзина. Больше никого, но не могу сказать, что я пристально слежу за молодыми.