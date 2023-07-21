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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 16:00

Непомнящий не хочет играть за сборную России. Но разве у него есть такая возможность?

Непомнящий не хочет играть за сборную России из-за отношений с шахматной федерацией
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-чемпион мира не хочет менять спортивное гражданство, но недоволен отношениями с национальной федерацией.

Участник двух финальных матчей за звание чемпиона мира Ян Непомнящий заявил, что не планирует в ближайшее время выступать за сборную России по причине не самых лучших отношений с национальной федерацией. При этом 33-летний гроссмейстер не планирует переходить под флаг другой страны, как это сделали в последние полтора года некоторые из его коллег. Последним выступлением Непомнящего за национальную команду была Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года, которая из-за ковида проходила в режиме онлайн.

В целом менять гражданство не хочу

В настоящее время международная федерация (ФИДЕ) разрешает выступать россиянам только в личных турнирах и в нейтральном статусе. Сборным нашей страны заявляться на командные соревнования нельзя. Правда, по данным ТАСС, рассматривается вопрос о снятии этого ограничения до конца года для соревнований детей, ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями. Однако в случае с Непомнящим в ближайшей перспективе все однозначно — возможности выступить за национальную команду нет, независимо от желания.

Тем не менее в интервью «Чемпионату», отвечая на вопрос о возможности перехода под другой флаг, Ян заявил: «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией». При этом он выразил сожаление в связи с переездом за границу ряда сильных российских игроков: «Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко — у всех огромный потенциал. Это очень грустно».

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Россия является «донором» для других шахматных сборных достаточно давно, но последняя волна связана с решением национальной федерации перебраться из Европы в Азию. Разрешая этот «трансфер», ФИДЕ объявила «Юрьев день»: любой российский игрок до 31 августа 2023 года может начать выступления за любую европейскую страну без стандартного срока ожидания, а также без денежной компенсации в бюджет ФШР. Этой опцией воспользовались Александра Костенюк (перешла в Швейцарию), Алексей Сарана (Сербия), Александр Предке (Сербия), Александр Мотылев (Румыния), Кирилл Алексеенко (Австрия), Евгений Алексеев (Израиль) и другие.

Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Обезьяна с гранатой

Непростые отношения Непомнящего с Федерацией шахмат России, в частности, проявились в апреле во время матча за мировую корону, в котором Ян уступил китайцу Дин Лижэню. После седьмой партии глава ФШР Андрей Филатов заявил ТАСС: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой». Имелась в виду фраза российского претендента о том, что по стилю игры «в плохие дни» он «ассоциирует себя с обезьяной».

В ответ на слова руководителя ФШР команда Непомнящего выпустила дерзкий пресс-релиз. «Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций, — говорилось в заявлении Nepoteam. — Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядят как информационное шулерство».

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При этом Филатов после завершения матча высказался о российском участнике и его помощниках очень уважительно. «Ян — молодец, он выдающийся спортсмен, который боролся до конца и отдал все силы борьбе. Весь этот валидольный матч — это большой удар по нервной системе. Надеемся, что это процесс обратим и он восстановится, а потом первым в истории шахмат в третий раз выиграет турнир претендентов. Мы очень желаем, чтоб он это сделал. В любом случае Ян Непомнящий, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат. Популярность нашего вида спорта вышла на новый уровень. Благодарим его и его близких за их самоотверженный труд и верим в новые победы», — сказал глава ФШР в интервью «СЭ».

Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Путевка на западные соревнования

Тем не менее, судя по нынешним словам Яна, некоторое напряжение между ним и ФШР осталось. Ранее некоторые болельщики и люди из мира шахмат критиковали Непомнящего за политические выступления. В частности, другой российский вице-чемпион мира Сергей Карякин был недоволен, что его коллега вместе с рядом других наших шахматистов в марте 2022 года подписал письмо против СВО.

— Подпись этого письма стала для него настоящей путевкой на западные соревнования, — писал Карякин в соцсетях. — Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и подпавших под западные санкции, выделявшиеся ему на подготовку к матчу с Карлсеном, возвращать не стал. От себя добавлю, что наше общение с Яном закончилось само собой после начала спецоперации.

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Кстати, на днях Непомнящий принял участие в пиар-акции российского спонсора, сыграв вместе с писателем Александром Цыпкиным на глубине 700 м в руднике в Заполярье.

А в конце 2022 года Ян угодил в скандал во время чемпионата мира по быстрым шахматам. Россиянин явился в игровой зал в футболке с принтом на испанском языке «Что ты смотришь на меня, придурок?». Эта фраза отсылала к мему Лионеля Месси на футбольном ЧМ. Но организаторы юмора не поняли и попросили россиянина переодеться.

Шахматы
Ян Непомнящий
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