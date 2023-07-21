Непомнящий не хочет играть за сборную России. Но разве у него есть такая возможность?

Вице-чемпион мира не хочет менять спортивное гражданство, но недоволен отношениями с национальной федерацией.

Участник двух финальных матчей за звание чемпиона мира Ян Непомнящий заявил, что не планирует в ближайшее время выступать за сборную России по причине не самых лучших отношений с национальной федерацией. При этом 33-летний гроссмейстер не планирует переходить под флаг другой страны, как это сделали в последние полтора года некоторые из его коллег. Последним выступлением Непомнящего за национальную команду была Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года, которая из-за ковида проходила в режиме онлайн.

В целом менять гражданство не хочу

В настоящее время международная федерация (ФИДЕ) разрешает выступать россиянам только в личных турнирах и в нейтральном статусе. Сборным нашей страны заявляться на командные соревнования нельзя. Правда, по данным ТАСС, рассматривается вопрос о снятии этого ограничения до конца года для соревнований детей, ветеранов и спортсменов с ограниченными возможностями. Однако в случае с Непомнящим в ближайшей перспективе все однозначно — возможности выступить за национальную команду нет, независимо от желания.

Тем не менее в интервью «Чемпионату», отвечая на вопрос о возможности перехода под другой флаг, Ян заявил: «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией». При этом он выразил сожаление в связи с переездом за границу ряда сильных российских игроков: «Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты: Сарана, Предке, Алексеенко — у всех огромный потенциал. Это очень грустно».

Россия является «донором» для других шахматных сборных достаточно давно, но последняя волна связана с решением национальной федерации перебраться из Европы в Азию. Разрешая этот «трансфер», ФИДЕ объявила «Юрьев день»: любой российский игрок до 31 августа 2023 года может начать выступления за любую европейскую страну без стандартного срока ожидания, а также без денежной компенсации в бюджет ФШР. Этой опцией воспользовались Александра Костенюк (перешла в Швейцарию), Алексей Сарана (Сербия), Александр Предке (Сербия), Александр Мотылев (Румыния), Кирилл Алексеенко (Австрия), Евгений Алексеев (Израиль) и другие.

Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Обезьяна с гранатой

Непростые отношения Непомнящего с Федерацией шахмат России, в частности, проявились в апреле во время матча за мировую корону, в котором Ян уступил китайцу Дин Лижэню. После седьмой партии глава ФШР Андрей Филатов заявил ТАСС: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой». Имелась в виду фраза российского претендента о том, что по стилю игры «в плохие дни» он «ассоциирует себя с обезьяной».

В ответ на слова руководителя ФШР команда Непомнящего выпустила дерзкий пресс-релиз. «Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьется каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций, — говорилось в заявлении Nepoteam. — Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядят как информационное шулерство».

При этом Филатов после завершения матча высказался о российском участнике и его помощниках очень уважительно. «Ян — молодец, он выдающийся спортсмен, который боролся до конца и отдал все силы борьбе. Весь этот валидольный матч — это большой удар по нервной системе. Надеемся, что это процесс обратим и он восстановится, а потом первым в истории шахмат в третий раз выиграет турнир претендентов. Мы очень желаем, чтоб он это сделал. В любом случае Ян Непомнящий, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат. Популярность нашего вида спорта вышла на новый уровень. Благодарим его и его близких за их самоотверженный труд и верим в новые победы», — сказал глава ФШР в интервью «СЭ».

Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Путевка на западные соревнования

Тем не менее, судя по нынешним словам Яна, некоторое напряжение между ним и ФШР осталось. Ранее некоторые болельщики и люди из мира шахмат критиковали Непомнящего за политические выступления. В частности, другой российский вице-чемпион мира Сергей Карякин был недоволен, что его коллега вместе с рядом других наших шахматистов в марте 2022 года подписал письмо против СВО.

— Подпись этого письма стала для него настоящей путевкой на западные соревнования, — писал Карякин в соцсетях. — Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и подпавших под западные санкции, выделявшиеся ему на подготовку к матчу с Карлсеном, возвращать не стал. От себя добавлю, что наше общение с Яном закончилось само собой после начала спецоперации.

Кстати, на днях Непомнящий принял участие в пиар-акции российского спонсора, сыграв вместе с писателем Александром Цыпкиным на глубине 700 м в руднике в Заполярье.

А в конце 2022 года Ян угодил в скандал во время чемпионата мира по быстрым шахматам. Россиянин явился в игровой зал в футболке с принтом на испанском языке «Что ты смотришь на меня, придурок?». Эта фраза отсылала к мему Лионеля Месси на футбольном ЧМ. Но организаторы юмора не поняли и попросили россиянина переодеться.