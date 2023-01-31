«У меня нет виз, поэтому многие турниры в 2023 году могут пройти без меня». Горячкина может не попасть на турнир претендентов

Второй номер женского рейтинга ФИДЕ — о шахматных звездах и проблемах с поездкой в Польшу.

Вице-чемпионка мира Александра Горячкина не лучшим образом выступила на турнире «Шахматные звезды»-2023, который на этой неделе завершился в московском Vegas City Hall. Второй номер женского рейтинга ФИДЕ заняла девятое место в быстрые шахматы и восьмое в блице. В общем зачете Горячкина стала девятой, опередив только испанского ветерана Франсиско Вальехо. Другие девушки расположились выше: двукратная чемпионка мира по блицу, лидер сборной Казахстана Бибисара Асабуева стала восьмой, а титулованная россиянка Екатерина Лагно — шестой (помимо Вальехо также опередила Санана Сигюрова).

Тем не менее у Горячкиной остались приятные впечатления от турнира, а вот планы на 2023 году — туманные. Участница матча на первенство мира-2020 опасается, что не сможет получить визы для выезда на международные старты.

Александра Горячкина и Сергей Карякин. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Мне не хватало игровой практики

— Как впечатления от второго турнира «Шахматные звезды»?

— Мне очень нравится этот турнир, потому что организация просто на топ-уровне. Лучшая, что я видела в своей карьере. Поэтому я сюда приезжаю с радостью. Плюс сыграть с такими сильными мужчинами получается очень и очень редко.

— Комментатор Сергей Шипов отмечал, что девушкам очень тяжело соревноваться с гроссмейстерами такого уровня, поэтому он радуется даже за каждую ничью представителей вашей троицы. На деле очень тяжело?

— Тяжело, но и жаловаться не стоит. Надо сильнее играть.

— Александр Грищук уверенно выиграл турнир по блицу, одержав 11 побед в 18 партиях. Чувствуется, что трехкратный чемпион мира по блицу на голову выше всех остальных участников именно в этой дисциплине?

— Про всех других не могу говорить, но по сравнению со мной чувствуется. А так Артемьев тоже очень сильный блицор. Чувствуется, что ему отлично подходит этот контроль времени.

— Прошлой осенью вы играли на «Шахматных звездах» сразу после «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане. Сейчас было полегче?

— В прошлый раз было тяжелее, потому что была уставшая. Но тогда я приехала из Астаны и знала, что нахожусь в форме. Сейчас я была отдохнувшая, но периодически совершала одноходовые зевки. Явно не хватало игровой практики. Хотя готовилась к этому турниру. С другой стороны, набрала столько же очков, сколько и в прошлый раз.

— В блице у вас получалось получше, чем в рапиде?

— Да, неожиданно одержала три победы в блице. Причем все они пришлись на последние четыре тура. Разыгралась под конец, но общую ситуацию было уже не исправить.

— Был ли такой мини-турнир между вами, Лагно и Асабуевой?

— Если бы за последние места призы отличались друг от друга, то, может быть, и да. Но поскольку они одинаковые, то дополнительной конкуренции не было. Можно сказать, что каждая из нас решала свои проблемы.

— Впечатлены успехами Бибисары, которая в декабре второй раз подряд выиграла ЧМ-2023 по блицу?

— Я с ней играла, когда она еще была помоложе, и тогда уже было видно, что у нее отличные блицорские навыки. Сейчас она их развила и очень сильно играет в укороченный контроль. Хотя в классике у нее пока нет таких успехов. У каждого свой формат.

Александра Горячкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В этом году поиграют для себя, в свое удовольствие

— В декабре прошлого года вы не смогли выйти в финал турнира претендентов, проиграв китаянке Тань Чжунъи в полуфинале. Уже отошли от тех событий?

— Пока нет. Одного маленького января мне не хватило. Вообще хочется забыть прошлый год как страшный сон.

— А какие-то планы наметили на 2023-й? В каких турнирах сыграет помимо серии «Гран-при ФИДЕ»?

— Честно, не знаю. У меня нет виз. Поэтому этапы «Гран-при» могут пройти без меня. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— А уже понятно, где вы должны играть?

— В Индии и Польше. Причем Индия запланирована на март, но сроков проведения по-прежнему нет. С Польшей вообще беда. Они точно не хотят видеть российских игроков на своем этапе. И, насколько я знаю, ФИДЕ не хочет его переносить. (Две лучшие шахматистки серии выходят в турнир претенденток ФИДЕ-2023/24, каждая из 16 шахматисток должна сыграть в трех этапах из четырех. В Астане Горячкина стала второй.)

— Предпримете же попытку получить шенгенскую визу?

— Попытаюсь, но вероятность ее получения считают минимальной. В целом в этом году поиграю для себя, в свое удовольствие. У меня есть приглашения на некоторые турниры. Но опять же многое упирается в получение визы.

— Как думаете, Цзюй Вэньцзюнь сможет отстоять титул чемпионки мира?

— Без комментариев.

— На ваш взгляд, за счет чего китайские шахматистки уже пять лет удерживают корону?