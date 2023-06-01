Карякин отказался выступить на Кубке мира без флага. Не поступился принципами

Российский гроссмейстер вновь пропускает крупный старт из-за политики, но на этот раз по собственной инициативе.

Сергей Карякин получил приглашение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на Кубок мира, который пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 июля по 25 августа, так как квалифицировался на турнир по итогам Кубка мира 2021 года. Однако российский гроссмейстер отказался от участия в соревнованиях. Все из-за принципиальной позиции — ведь россияне сейчас могут выступить в шахматах только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Сергей же, несмотря на то что этот турнир является его любимым, продолжает придерживаться своих принципов.

Отказ

30 мая Международная шахматная федерация сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. Российский гроссмейстер должен был до 2 июня подтвердить свою заявку. Но в четверг, 1 июня, Сергей в своем Telegram-канале сообщил об отказе от турнира.

«Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — сказал Карякин.

Таким образом, российский гроссмейстер не отказался от своей позиции — не участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку для него это принципиальный вопрос. И это несмотря на то, что накануне Карякин вернулся в рейтинг ФИДЕ, в обновленной версии которого он занимает 11-е место (2750 очков).

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Интерес

В своем видеообращении гроссмейстер также поинтересовался мнением своих подписчиков. Он запустил опрос в своем Telegram-канале, где предложил ответить на вопрос о выступлении без гимна и флага. «Хотел бы услышать ваше мнение, потому что сильно опираюсь на своих подписчиков. Мне важно слышать слова вашей поддержки. Проголосуйте, как правильно поступить», — добавил шахматист.

На момент написания материала 85 процентов человек поддержало позицию Сергея, ответив, что выступать без гимна и флага не стоит. Всего в опросе поучаствовало более двух тысяч человек.

Карякин придерживается подобной позиции с самого начала событий на Украине. В феврале 2022 года он был исключен из рейтинга ФИДЕ, а в марте — дисквалифицирован на полгода за поддержку СВО. Позднее Сергей заявил, что будет выступать на международных соревнованиях только в случае возвращения спортсменам российского флага.

Фото Global Look Press

Позиция

Помимо Карякина приглашение на Кубок мира в Баку получили россияне Владимир Федосеев, Антон Демченко, Алексей Сарана, Михаил Антипов, Арсений Нестеров, Андрей Есипенко, Давид Паравян. На женский турнир приглашены Александра Горячкина, Лея Гарифуллина, Алина Бивол.

В декабре 2022 года ФИДЕ продлила разрешение шахматистам из России и Белоруссии выступать в турнирах под флагом организации до 1 января 2024 года. Сергей не выступал достаточно долгое время — и лишь 7 мая Карякин сыграл первую партию в классические шахматы в турнирах, входящих в структуру ФИДЕ, с 2022 года на командном чемпионате России в Сочи.

В составе сборной Московской области он обыграл черными фигурами победителя командного чемпионата мира-2019 Владислава Артемьева. В Сочи Сергей выступал уже в новом для себя статусе — как президент Федерации шахмат Подмосковья.

За последнее время Карякин стартовал в таких представительных турнирах, как «Шахматные звезды» (в 2022 и 2023 годах), Кубок ГП «Регион» и Moscow Open-2022. Но именно выступление на командном чемпионате России позволило Сергею вернуться в рейтинг ФИДЕ. Он вполне мог оказаться в топ-10 при дальнейших выступлениях, однако на Кубке мира в Баку его точно не будет. И это его выбор.