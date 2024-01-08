Российского шахматиста травят за политику. Его обвиняют в дружбе с Карякиным

После инцидента в Самарканде Дениса Хисматуллина заблокировали на скандальном портале Chess.com.

Американский шахматный портал Chess.com (недоступен на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) подтвердил, что заблокировал участие российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина в своих турнирах по политическим причинам. «Хисматуллину запрещено участвовать в соревнованиях и социальной активности на Chess.com. Это соответствует нашей политике и предыдущим действиям в отношении игроков, поддерживающих конфликт», — отмечено в комментарии портала для «Известий». Ранее вокруг Дениса разразился скандал на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде, где руку россиянину демонстративно отказался пожать польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда.

Нарушение правил «честной игры»

Денис Хисматуллин в основном известен как друг и секундант вице-чемпиона мира Сергея Карякина. Широкая публика за пределами родной Башкирии 39-летнего гроссмейстера почти не знает. Однако выходка Яна-Кшиштофа Дуды в Самарканде привлекла к нашему шахматисту огромное внимание. В первом же туре чемпионата мира по рапиду 26 декабря польский игрок первым занял место за шахматной доской. Хисматуллин подошел к столу чуть позже и протянул руку, но Дуда жестом продемонстрировал свой отказ выполнять ритуал. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако россиянин не стал подавать протест.

Позднее в ФИДЕ разъяснили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, поэтому его отсутствие не влечет за собой каких-либо санкций. Однако Дуду могла бы наказать комиссия по этике. Весной прошлого года российский гроссмейстер Михаил Кобалия пожаловался на украинца Кирилла Шевченко, который демонстративно отказался от рукопожатия на чемпионате Европы. В результате комиссия по этике предупредила Шевченко о недопустимости подобных действий. На этот же раз Хисматуллин не стал писать жалобу.

В соцсетях Денис заявил, что уважает право польского спортсмена поступать таким образом, выражая несогласие с позицией россиянина вне шахматной доски. Хисматуллин также призвал СМИ не политизировать ситуацию и не оскорблять Дуду. «Если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер», — подчеркнул россиянин.

Фото ФШР

Заблокирован на территории России

«Когда ты нарушаешь, не знаешь или делаешь вид, что не знаешь вековые традиции, это указывает на недостаток воспитания и элементарной этики. Эти традиции придумали не вчера и не позавчера. К сожалению, сильнейший шахматист Польши на данный момент, а он действительно классный шахматист, плохо воспитан», — отреагировал на поведение польского шахматиста директор ФШР Александр Ткачев.

Впрочем, далеко не все в мире шахмат придерживаются такой позиции. Крупнейший шахматный онлайн-сервис решил заблокировать Хисматуллина в рамках своей гражданской позиции. «Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», — поделился шахматист. Ранее этот портал аналогичным образом поступил с Сергеем Карякиным и еще до решения ФИДЕ по нейтральному статусу россиян убрал со своих страниц флаги нашей страны. После этого Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к американскому сайту на территории России.

Напомню, что в последнее время вокруг Chess.com развернулся крупнейший читерский скандал. Легендарный шахматист Владимир Крамник обвинил портал в том, что тот потворствует обманщикам, и привел в качестве доказательства крайне неоднозначную статистику выступлений некоторых звезд онлайн-шахмат. В ответ сервис заблокировал блог Крамника и фактически отказался проводить полномасштабное расследование по поводу обвинений. Вместо этого Chess.com продолжил травлю российских игроков из-за их политических взглядов.

Фото ФШР

Стараются не связывать политику с коллегами

В качестве объяснения «гражданской позиции» Яна-Кшиштофа польские СМИ выступили с утверждением, что «Хисматуллин неоднократно выезжал на передовую в зону СВО и позировал для фото с солдатами в компании Карякина». При этом Дуда вел себя вызывающе исключительно в отношении Дениса — остальным россиянам он пожимал руку и их травлей не занимался. Экс-депутат сейма Польши юрист и экономист Яцек Вилк осудил действия польского гроссмейстера. «Спорт должен был альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только очень слабо, но и в каком-то смысле противоречит его сути», — написал Вилк в соцсетях.

«Это не первый случай, ФИДЕ уже разбиралась, когда украинцы перестали пожимать руки россиянам, — приводит слова вице-президента Федерации шахмат России Сергея Смагина «Газета.Ru». — Но Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, — в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину. Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами».

«Денис — мой тренер, с которым мы занимаемся уже много лет, много успехов было достигнуто благодаря нашей совместной работе, — приводит слова Сергея Карякина matchtv.ru. — И мне приятно, что он поддерживает мою позицию. Мы вместе ездили к нашим бойцам, вместе передавали им гуманитарную помощь. Очень здорово, когда твой тренер не только лишь в шахматах тебя поддерживает, но и вообще по жизни у вас какие?то одинаковые взгляды. То, что делают такие люди, как Дуда, которых уже, наверное, с натяжкой можно назвать джентльменами, пусть это останется на их совести. Самое главное — наша совесть чиста».