Российская шахматистка сменила гражданство. Ольга Баделько теперь будет представлять Австрию

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Миграция в отечественных шахматах продолжается. Известная российская шахматистка Ольга Баделько теперь будет представлять Австрию — об этом стало известно из ее профиля на ФИДЕ. 22-летняя спортсменка занимает 29-ю строчку в женском рейтинге организации.
Для Ольги это уже вторая смена прописки за карьеру — вообще-то, она начинала играть в Белоруссии, но в 2021 году перешла под российское крыло. И эмоционально прокомментировала: «Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. Здесь большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, все технические вопросы благополучно решатся и я смогу выступать на соревнованиях в составе команды. Тем более переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные».
Причины трансфера девушка долго не раскрывала. Зато на фоне появлялись красивые истории — например, как Баделько отказалась от учебы в американском университете с огромной стипендией ради жизни в России.
В 2024 году шахматистка вышла на связь — дала интервью «Чемпионату». Там историю про университет в США она назвала «очередным бредом, дурацкими текстами, которые пишут дебилы». А трансфер в ФШР объяснила просто. «В белорусской федерации очень давно нет нормальной поддержки, я даже не помню времени, когда такое было. Нет ни спонсоров, ни тренеров, ни сборной, ни конкуренции нормальной. Я хотела перейти в Россию, потому что тут сильная команда, тренеры. Как видите, все было не так, как пишут в материалах», — заявила Баделько.
Интересно, что спортсменка на данный момент никак не пояснила свое решение выступать под флагом Австрии. Как сообщил «СЭ» старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, в команде узнали об уходе Баделько не от нее самой.
«Ольга сама захотела к нам перейти несколько лет назад. Мы помогали ей как могли — и сменить федерацию, и получить российский паспорт. Сделать это было непросто. Поэтому неприятно. К тому же о переходе нам сказала не сама шахматистка, а мы узнали после того, как от Австрии уже была запущена процедура смены федерации через ФИДЕ. Получили от них сообщение, что вот такая-то шахматистка решила сменить страну. Могу сказать, с одной стороны, мы рады всем молодым и талантливым, с другой — насильно никого не держим. Каждый сам выбирает свой путь», — сказал специалист «СЭ».
Также Рублевский отметил, что, несмотря на рейтинг, Баделько — на данный момент не большая потеря.
«В принципе, у Ольги хороший потенциал, но если бы нашу команду допустили сейчас до международных турниров, то Баделько не было бы в сборной. По объективным причинам. Она не смогла отобраться в Суперфинал-2024, а это основной критерий попадания в национальную команду. Хотя Ольга занималась с нами, была на сборах», — резюмировал специалист.
К сожалению, Баделько — не первая (и, вероятно, не последняя) среди российских шахматистов, решивших сменить прописку. По данным ФИДЕ, в 2023 году из ФШР в другие федерации перешли 104 спортсмена, тогда как в обратном направлении — только пятеро.
В 2024 году ситуация чуть выправилась — другую страну выбрали 55 человек. При этом в ФШР не видят проблемы. «Этот процесс идет каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское. Нельзя забывать, ФИДЕ в своей статистике говорит вообще обо всех, в том числе о маленьких детях, родители которых работают за границей», — заявлял в интервью matchtv.ru исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Также специалист отметил, что средний рейтинг всех ушедших спортсменов — 1527 пунктов. «А это соответствует второму юношескому разряду», — объяснил Ткачев.
Российские и белорусские шахматисты с 2022 года выступают в нейтральном статусе. За это время более 200 человек сменили спортивное гражданство.