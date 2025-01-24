Российская шахматистка сменила гражданство. Ольга Баделько теперь будет представлять Австрию

А ведь только недавно она была белоруской.

Миграция в отечественных шахматах продолжается. Известная российская шахматистка Ольга Баделько теперь будет представлять Австрию — об этом стало известно из ее профиля на ФИДЕ. 22-летняя спортсменка занимает 29-ю строчку в женском рейтинге организации.

Баделько меняла прописку дважды

Для Ольги это уже вторая смена прописки за карьеру — вообще-то, она начинала играть в Белоруссии, но в 2021 году перешла под российское крыло. И эмоционально прокомментировала: «Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. Здесь большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, все технические вопросы благополучно решатся и я смогу выступать на соревнованиях в составе команды. Тем более переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные».

Причины трансфера девушка долго не раскрывала. Зато на фоне появлялись красивые истории — например, как Баделько отказалась от учебы в американском университете с огромной стипендией ради жизни в России.

В 2024 году шахматистка вышла на связь — дала интервью «Чемпионату». Там историю про университет в США она назвала «очередным бредом, дурацкими текстами, которые пишут дебилы». А трансфер в ФШР объяснила просто. «В белорусской федерации очень давно нет нормальной поддержки, я даже не помню времени, когда такое было. Нет ни спонсоров, ни тренеров, ни сборной, ни конкуренции нормальной. Я хотела перейти в Россию, потому что тут сильная команда, тренеры. Как видите, все было не так, как пишут в материалах», — заявила Баделько.

Ольга Баделько противАнастасии Парамзиной. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ушла молча

Интересно, что спортсменка на данный момент никак не пояснила свое решение выступать под флагом Австрии. Как сообщил «СЭ» старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский, в команде узнали об уходе Баделько не от нее самой.

«Ольга сама захотела к нам перейти несколько лет назад. Мы помогали ей как могли — и сменить федерацию, и получить российский паспорт. Сделать это было непросто. Поэтому неприятно. К тому же о переходе нам сказала не сама шахматистка, а мы узнали после того, как от Австрии уже была запущена процедура смены федерации через ФИДЕ. Получили от них сообщение, что вот такая-то шахматистка решила сменить страну. Могу сказать, с одной стороны, мы рады всем молодым и талантливым, с другой — насильно никого не держим. Каждый сам выбирает свой путь», — сказал специалист «СЭ».

Также Рублевский отметил, что, несмотря на рейтинг, Баделько — на данный момент не большая потеря.

«В принципе, у Ольги хороший потенциал, но если бы нашу команду допустили сейчас до международных турниров, то Баделько не было бы в сборной. По объективным причинам. Она не смогла отобраться в Суперфинал-2024, а это основной критерий попадания в национальную команду. Хотя Ольга занималась с нами, была на сборах», — резюмировал специалист.

Ольга Баделько. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Потери продолжаются

К сожалению, Баделько — не первая (и, вероятно, не последняя) среди российских шахматистов, решивших сменить прописку. По данным ФИДЕ, в 2023 году из ФШР в другие федерации перешли 104 спортсмена, тогда как в обратном направлении — только пятеро.

В 2024 году ситуация чуть выправилась — другую страну выбрали 55 человек. При этом в ФШР не видят проблемы. «Этот процесс идет каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское. Нельзя забывать, ФИДЕ в своей статистике говорит вообще обо всех, в том числе о маленьких детях, родители которых работают за границей», — заявлял в интервью matchtv.ru исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Также специалист отметил, что средний рейтинг всех ушедших спортсменов — 1527 пунктов. «А это соответствует второму юношескому разряду», — объяснил Ткачев.

Российские и белорусские шахматисты с 2022 года выступают в нейтральном статусе. За это время более 200 человек сменили спортивное гражданство.