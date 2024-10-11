Яна Непомнящего не пустили на турнир в Лондоне. Российскому шахматисту не одобрили визу

Вместо него заявилась шахматистка из Индии.

Российский шахматист Ян Непомнящий снялся с лондонского турнира WR Chess Masters Cup 2024. Гроссмейстеру не одобрили визу, ранее он пропустил другой турнир в Великобритании.

Что произошло

О снятии Непомнящего с турнира сообщили организаторы турнира — в соцсетях они заявили, что место россиянина займет золотой призер шахматной Олимпиады из Индии Вайшали Рамешбабу. О причине такого решения сообщила PR менеджер российского спортсмена Зоя Арнацкая — по ее словам, шахматисту не одобрили визу в Великобританию. «При этом он раньше неоднократно использовал британскую визу. Но в этот раз не получилось. Не вышло получить визу, поэтому не удалось поучаствовать», — рассказала Арнацкая.

Фото Global Look Press

Что за турнир

WR Chess Masters Cup 2024, который пропустит Непомнящий, — турнир среди 16 топовых шахматистов со всего мира. В этом году в Лондоне выступят представители Узбекистана, Франции, Молдавии, Индии, Польши, Швейцарии, Великобритании и Болгарии. Организаторы уже провели жеребьевку: игры пройдут с 14 по 18 октября.

Одной из участниц стала девятилетняя Бодхана Шиванандан. В сентябре она представляла Великобританию на шахматной Олимпиаде. Также в девять лет она стала самой молодой спортсменкой, выполнившей норму международного мастера среди женщин.

Ранее Непомнящий снялся с другого турнира по той же причине

Ранее россиянин не смог поучаствовать в другом лондонском турнире — Global Chess League-2024, который проходит в столице Великобритании с 3 по 12 октября. Причиной снятия с соревнования снова стало отсутствие британской визы — тогда его заменил французский гроссмейстер Алиреза Фируджа. «Сейчас у меня наступает небольшой перерыв до конца года. Отчасти это связано с визовыми проблемами. Долго делается виза в Великобританию, поэтому я уже точно пропускаю Global Chess League-2024. Возможно, сыграю на WR Chess Masters Cup-2024, но гарантии, конечно, нет», — заявил Непомнящий «СЭ».

Также Ян поделился планами на выступление в Нью-Йорке на чемпионате мира по рапиду и блицу. У шахматиста есть действующая американская виза. «Хотел бы сыграть. Понятно, что необычно встретить Новый год не дома, но, с другой стороны, Нью-Йорк не самое скучное место в мире. В этом году постараюсь отдельно подготовиться к ЧМ, так как календарь более-менее разгружен. Обычно приезжал на эти турниры и играл их по наитию. Может быть, в этом году будет более серьезная подготовка. Но, опять же, надо понять, когда пройдет финал Champions Chess Tour в Норвегии», — объяснил Ян «СЭ».