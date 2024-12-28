Сразу семь наших шахматистов реально претендуют на медали перед заключительным днем.

История с дисквалификацией Магнуса Карлсена затмила другие события на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. А ведь второй игровой день был очень богатым на события. У мужчин после девяти туров из 12 впереди на пол-очка идут Володар Мурзин, Арджун Эригаиси, Ян-Кшиштоф Дуда и Александр Грищук, имеющие в своем активе по 7 очков. По 6,5 у группы преследователей из 10 человек, включая Яна Непомнящего и Андрея Есипенко. Отметим, что Мурзин в девятом туре одержал победу над Хикару Накамурой, Есипенко оказался сильнее Фабиано Каруаны, а другой наш талант Иван Землянский переиграл Григория Опарина.

В женском турнире лидерство захватили 17-я чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, Хампи Конеру и Харика Дронавалли. У каждой из них по 6,5 очка. На пол-очка позади от них идут Екатерина Лагно и еще четыре шахматистки. На очко отстает группа из девяти девушек, включая Анастасию Боднарук и Лею Гарифуллину. Промежуточные итоги турнира «СЭ» обсудил с главным тренером женской сборной России, четырехкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад Сергеем Рублевским.

Надеюсь, что такие инциденты только подстегивают Непомнящего. Как в свое время Корчного

— Давайте начнем с наших девушек. Действующая чемпионка мира Анастасия Боднарук после неудачного первого дня взяла 3,5 очка из 4, приблизившись к группе лидеров.

— Действительно, Настя взбодрилась, провела несколько очень сильных партий. Как я и говорил перед турниром, она в хорошей форме. Поэтому списывать ее со счетов точно не стоит.

— Боднарук и Лея Гарифуллина на очко отстают от лидирующей группы, Екатерина Лагно на пол-очка.

— Лагно показывает свой класс. С каждым днем играет все сильнее и сильнее в Нью-Йорке. Очень надеюсь, что в третий день она будет претендовать на титул. Но и один балл отставания — не приговор. В заключительных трех турах лидеры будут играть между собой, поэтому потери неизбежны. Очень важным будет девятый тур, где у всех наших девушек будут серьезные соперники (Лагно сыграет с четвертой «сеяной» Александрой Костенюк, которая теперь представляет Швейцарию, Гарифуллина — с третьей «сеяной» Тань Чжунъи, Боднарук — с Ирине Харисма Сукандар. — Прим. «СЭ»).

Александр Грищук. Фото ФИДЕ

— Что скажете по выступлению наших мужчин?

— Грищук с Мурзиным очень хорошо играют и справедливо находятся в группе лидеров. И если Саша наш проверенный боец и от него можно ждать такого результата на любом турнире, то Володар по-настоящему удивил. И дело даже не в победах над Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а в качестве его игры. Во второй день он доказал, что его успехи на старте были неслучайны.

— Ян Непомнящий находится в полуочке от лидеров за четыре тура до конца. Учитывая его форму, он один из главных фаворитов в последний день?

— Надеюсь на это. Но у Яна эта история со штрафом за несоблюдение дресс-кода... Меня бы это нервировало. Отвлекаешься от игры, думаешь о каких-то посторонних вещах. Надеюсь, Яна это только подстегивает. Как Виктора Корчного в свое время. Любую нервную ситуацию он оборачивал в свою пользу.

Карлсен привык к особым условиям

— Если Непомнящий ограничился штрафом, то Карлсена и вовсе сняли с турнира из-за несоблюдения дресс-кода. В ваше время тоже были такие суровые правила?

— Почти всю мою активную карьеру никакого дресс-кода на турнирах ФИДЕ не было. Он появился, когда я уже заканчивал. Могу сказать, отменять дресс-код после этого случая не стоит. Без него шахматные турниры смотрятся непрезентабельно. А вот насколько он должен быть строгий и как соблюдаться — это другой вопрос. Такие вещи надо обсуждать заранее, а не во время турнира. Перед любым крупным стартом организаторы делают долгое совещание с игроками, где отвечают на все вопросы.

Магнус Карлсен. Фото ФИДЕ

— Дисквалификация за джинсы не перебор?

— Она наступила из-за того, что Магнус не захотел выполнить требования. Штраф выписали, а я все равно не буду переодеваться. Все-таки речь идет об опытном игроке, для которого это не первый турнир в карьере.

Понятно, что в последние годы Карлсену многое сходило с рук. Не только несоблюдение дресс-кода. Помню, он игнорировал пресс-конференции, на прошлом ЧМ в Самарканде у него была отдельная комната отдыха (многим игрокам это не нравилось). Человек привык к особым условиям. Но когда правила стали равны для всех, то произошел такой момент. Безусловно, неприятный.

— Андрей Есипенко перед ЧМ говорил, что хочет улучшить свои результаты в рапид и блиц, и попадание в топ-10 будет отличным результатом. Сейчас Андрей при определенном раскладе может претендовать на чемпионство.

— Он может играть хорошо во все виды шахмат. Настоящий универсал. Так что меня не удивили результаты Андрея. Теперь важно сохранить эту форму на оставшиеся дни в Нью-Йорке.