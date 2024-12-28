Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:45

«В последние годы Карлсену многое сходило с рук». Рублевский — о дисквалификации Магнуса и развязке ЧМ по рапиду

Рублевский отреагировал на дисквалификацию Карлсена на ЧМ по рапиду
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото ФИДЕ
Telegram Дзен
Сразу семь наших шахматистов реально претендуют на медали перед заключительным днем.

История с дисквалификацией Магнуса Карлсена затмила другие события на ЧМ по рапиду в Нью-Йорке. А ведь второй игровой день был очень богатым на события. У мужчин после девяти туров из 12 впереди на пол-очка идут Володар Мурзин, Арджун Эригаиси, Ян-Кшиштоф Дуда и Александр Грищук, имеющие в своем активе по 7 очков. По 6,5 у группы преследователей из 10 человек, включая Яна Непомнящего и Андрея Есипенко. Отметим, что Мурзин в девятом туре одержал победу над Хикару Накамурой, Есипенко оказался сильнее Фабиано Каруаны, а другой наш талант Иван Землянский переиграл Григория Опарина.

В женском турнире лидерство захватили 17-я чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, Хампи Конеру и Харика Дронавалли. У каждой из них по 6,5 очка. На пол-очка позади от них идут Екатерина Лагно и еще четыре шахматистки. На очко отстает группа из девяти девушек, включая Анастасию Боднарук и Лею Гарифуллину. Промежуточные итоги турнира «СЭ» обсудил с главным тренером женской сборной России, четырехкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад Сергеем Рублевским.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Карлсен и Непомнящий провалили старт ЧМ, лидирует молодой россиянин

Надеюсь, что такие инциденты только подстегивают Непомнящего. Как в свое время Корчного

— Давайте начнем с наших девушек. Действующая чемпионка мира Анастасия Боднарук после неудачного первого дня взяла 3,5 очка из 4, приблизившись к группе лидеров.

— Действительно, Настя взбодрилась, провела несколько очень сильных партий. Как я и говорил перед турниром, она в хорошей форме. Поэтому списывать ее со счетов точно не стоит.

— Боднарук и Лея Гарифуллина на очко отстают от лидирующей группы, Екатерина Лагно на пол-очка.

— Лагно показывает свой класс. С каждым днем играет все сильнее и сильнее в Нью-Йорке. Очень надеюсь, что в третий день она будет претендовать на титул. Но и один балл отставания — не приговор. В заключительных трех турах лидеры будут играть между собой, поэтому потери неизбежны. Очень важным будет девятый тур, где у всех наших девушек будут серьезные соперники (Лагно сыграет с четвертой «сеяной» Александрой Костенюк, которая теперь представляет Швейцарию, Гарифуллина — с третьей «сеяной» Тань Чжунъи, Боднарук — с Ирине Харисма Сукандар. — Прим. «СЭ»).

Шахматист Александр Грищук
Александр Грищук.
Фото ФИДЕ

— Что скажете по выступлению наших мужчин?

— Грищук с Мурзиным очень хорошо играют и справедливо находятся в группе лидеров. И если Саша наш проверенный боец и от него можно ждать такого результата на любом турнире, то Володар по-настоящему удивил. И дело даже не в победах над Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а в качестве его игры. Во второй день он доказал, что его успехи на старте были неслучайны.

— Ян Непомнящий находится в полуочке от лидеров за четыре тура до конца. Учитывая его форму, он один из главных фаворитов в последний день?

— Надеюсь на это. Но у Яна эта история со штрафом за несоблюдение дресс-кода... Меня бы это нервировало. Отвлекаешься от игры, думаешь о каких-то посторонних вещах. Надеюсь, Яна это только подстегивает. Как Виктора Корчного в свое время. Любую нервную ситуацию он оборачивал в свою пользу.

Магнус Карлсен на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;рапиду. «Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!» Карлсена выгнали с ЧМ за джинсы

Карлсен привык к особым условиям

— Если Непомнящий ограничился штрафом, то Карлсена и вовсе сняли с турнира из-за несоблюдения дресс-кода. В ваше время тоже были такие суровые правила?

— Почти всю мою активную карьеру никакого дресс-кода на турнирах ФИДЕ не было. Он появился, когда я уже заканчивал. Могу сказать, отменять дресс-код после этого случая не стоит. Без него шахматные турниры смотрятся непрезентабельно. А вот насколько он должен быть строгий и как соблюдаться — это другой вопрос. Такие вещи надо обсуждать заранее, а не во время турнира. Перед любым крупным стартом организаторы делают долгое совещание с игроками, где отвечают на все вопросы.

Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото ФИДЕ

— Дисквалификация за джинсы не перебор?

— Она наступила из-за того, что Магнус не захотел выполнить требования. Штраф выписали, а я все равно не буду переодеваться. Все-таки речь идет об опытном игроке, для которого это не первый турнир в карьере.

Понятно, что в последние годы Карлсену многое сходило с рук. Не только несоблюдение дресс-кода. Помню, он игнорировал пресс-конференции, на прошлом ЧМ в Самарканде у него была отдельная комната отдыха (многим игрокам это не нравилось). Человек привык к особым условиям. Но когда правила стали равны для всех, то произошел такой момент. Безусловно, неприятный.

— Андрей Есипенко перед ЧМ говорил, что хочет улучшить свои результаты в рапид и блиц, и попадание в топ-10 будет отличным результатом. Сейчас Андрей при определенном раскладе может претендовать на чемпионство.

— Он может играть хорошо во все виды шахмат. Настоящий универсал. Так что меня не удивили результаты Андрея. Теперь важно сохранить эту форму на оставшиеся дни в Нью-Йорке.

1
Шахматы
Александр Грищук
Екатерина Лагно
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Читайте также
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Мать убитых под Тверью детей рассказала подробности произошедшего
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Сегодня
Вчера
Неделя