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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 10:45

«Приложу все свои силы». Гроссмейстер Карякин окончательно ушел в политику

Шахматист Карякин стал сенатором от Крыма в Совете Федераций
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Шахматист Сергей Карякин
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-чемпион мира по шахматам будет представлять Госсовет Республики Крым в Федеральном собрании России.

34-летний шахматист Сергей Карякин пополнил список известных российских спортсменов, работающих в органах власти. «12 сентября 2024 года состоялось знаковое событие в моей жизни, — написал гроссмейстер в соцсетях. — На первом заседании сессии Госсовета Республики Крым третьего созыва, единогласным решением депутатов мне была оказана большая честь быть представителем Крыма в Совете Федерации. Я благодарен главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову, председателю Госсовета Владимиру Андреевичу Константинову и народным избранникам за поддержку моей кандидатуры. С нетерпением жду начала работы в новой должности! Могу пообещать, что приложу все свои силы для того, чтобы достойно представлять интересы Крыма и крымчан в Совете Федерации».

Патриот, доказавший свою твердую позицию

Карякин является уроженцем Крыма — в родном Симферополе он делал первые шаги в шахматах. Правда в 2000 году, когда Сергею было 10 лет, его семья переехала в Краматорск (Донецкая область), где были лучшие условия для развития спортивной карьеры. До 2009-го юный гроссмейстер выступал под украинским флагом, а затем с помощью Александра Жукова (на тот момент — вице-премьера РФ и президента ФШР) и Аркадия Дворковича (на тот момент — помощника президента РФ и будущего главы ФИДЕ) получил российское гражданство. «Считаю Сергея российским шахматистом, несмотря на то что он прежде играл за украинскую сборную, — говорил Дворкович в интервью «СЭ» в ноябре 2009 года. — По сути, Карякины — это российская семья, продолжающая жить частично в Крыму. Считаю, речь, по сути, шла о том, что российский шахматист переезжает с Украины в Москву».

C нынешними властями Крыма Карякин начал активно общаться примерно год назад. А в июне 2024-го было объявлено о планах сделать шахматиста сенатором от этого региона. «Что касается всемирно известного гроссмейстера Сергея Карякина, то он — настоящий патриот, доказавший свою твердую позицию на деле. Он уделяет большое внимание воспитанию юных граждан нашей страны», — охарактеризовал шахматиста глава Республики Крым Сергей Аксенов. На выборах в Госсовет Крыма, которые состоялись в начале сентября 2024-го, Карякин был включен в первую тройку партийного списка «Единой России» и без проблем стал местным депутатом. Этот статус и позволил вице-чемпиону мира претендовать на кресло сенатора.

Сергей Карякин. «Пока россиян полностью не восстановят в правах, играть в международных турнирах не намерен». Колонка Сергея Карякина

Должность в Совете Федерации от Госсовета Крыма шахматист занял место Сергея Цекова — этот 70-летний политик представлял регион в Москве с момента присоединения полуострова к России в 2014-м. Одновременно еще одним сенатором от Крыма стал ветеран СВО Юрий Нимченко, который в роли представителя исполнительной ветви власти РК заменил Ольгу Ковитиди, также отработавшую в столице более десяти лет. 44-летний офицер-танкист Юрий Нимченко — герой России, военнослужащий отдельной гвардейской бригады береговой обороны армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов охарактеризовал его как человека «с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера».

Шахматист Сергей Карякин
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Командировки в зону СВО

В 12 лет Карякин стал самым молодым гроссмейстером в мире и был рекордсменом на протяжении почти двух десятков лет. В 2016 году один из самых ярких талантов своего поколения находился в шаге от завоевания главного титула в шахматном мире, но проиграл чемпионский матч норвежцу Магнусу Карлсену. Тем не менее, в коллекции Сергея есть титулы чемпион мира по рапиду (2012) и блицу (2016), победы на командном чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019) и на Кубке мира (2015). В 2017 году Карякин сделал первые шаги в политической карьере, став членом Общественной палаты России, а в 2018-м — доверенным лицом Владимира Путина на выборах Президента РФ.

После начала СВО Карякин активно поддерживал действия российской власти и получил за свои публичные политические высказывания дисквалификацию от ФИДЕ на полгода. После ее завершения титулованный гроссмейстер отказывался участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, без российского флага. В 2022-м Сергей претендовал на пост президента федерации шахмат России, но проиграл выборы действующему руководителю организации Андрею Филатову. Вскоре Карякин возглавил федерацию шахмат Московской области и работает на этом посту до сих пор. В 2022-м он также вошел в центральный штаб Общероссийского народного фронта и многократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями.

Андрей Филатов. Филатов выиграл у Карякина выборы. У Федерации шахмат России остается прежний руководитель

В январе 2024-го Сергей рассказывал, что сломал несколько ребер в результате аварии машины в зоне СВО. Также автомобиль с шахматистом несколько раз атаковали украинские дроны, но эти инциденты закончились без серьезных последствий. Одним из немногих турниров, в которых вице-чемпион мира играл в последнее время, стали «Шахматные звезды» в Москве в июле этого года. Но здесь Карякин, потерявший место в рейтинге ФИДЕ, выступил неудачно, заняв пятое место в рапиде и третье — в блице. «Сейчас Сергей стал больше общественным деятелем, чем профессиональным шахматистом», — прокомментировал итоги этих соревнований международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Александр Карелин
Александр Карелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из спорта — в политику

В Совете Федерации Карякин составит компанию другим известным российским спортсменам — великому борцу Александру Карелину (представитель законодательного органа Новосибирской области) и волейболисту Тарасу Хтею (представителю от законодательного органа Белгородской области). В нижней палате парламента — Государственной Думе — звезд спорта сейчас намного больше. Среди действующих депутатов — хоккеисты Вячеслав Фетисов (Московская область) и Владислав Третьяк (Ульяновская область), конькобежка Светлана Журова (Ленинградская область), фигуристка Ирина Роднина (Московская область), биатлонисты Антон Шипулин и Сергей Чепиков (оба — Свердловская область), боксеры Николай Валуев (Брянская область) и Дмитрий Пирог (Краснодарский край), борец Артур Таймазов (Северная Осетия), а также шахматист Анатолий Карпов (Курганская область и Тюменская области)

Среди депутатов региональных парламентов можно вспомнить лыжников Ольгу Егорову (Санкт-Петербург), Ларису Лазутину и Александра Легкова (Московская область), прыгуна в воду Илью Захарова (Саратовская область) и фехтовальщицу Евгению Ламонову (Курская область). Знаменитый в прошлом кикбоксер Бату Хасиков сейчас является губернатором Калмыкии, а олимпийская чемпионка по велотреку Ольга Слюсарева — мэром Тулы. В общем, для России переход известных спортсменов в большую политику — это очень популярный вариант смены профессиональной деятельности после завершения карьеры в большом спорте. Но так происходит не только в нашей стране, но и во многих других государствах. И здесь Карякин идет проторенным путем.

Сергей Карякин (шахматы)

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