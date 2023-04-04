Ян Непомнящий: биография российского шахматиста

История жизни и карьеры претендента на шахматную корону.

Семья и детские годы

Ян Непомнящий родился 14 июля 1990 года в Брянске. Родители будущей звезды шахмат Александр и Лилия были потомственными педагогами, дедушка Борис Непомнящий преподавал словесность и был известным в городе поэтом. Играть в шахматы юный Ян начал в возрасте четырех лет.

Сначала Непомнящий изучал шахматы дома под руководством дяди Игоря и дедушки Бориса, а затем начал ходить в шахматную школу неподалеку от дома. С пяти лет Непомнящего тренировал Валентин Евдокименко, который позже передал ученика Валерию Зильберштейну. Именно тот способствовал прогрессу юного шахматиста. Впоследствии Непомнящий учредит в Брянске турнир памяти Зильберштейна, призовой фонд которого составляет 3 миллиона рублей.

Первый успех к шахматисту пришел в возрасте семи лет, когда он выиграл чемпионат области и получил 1-й разряд. Через год Непомнящий стал кандидатом в мастера, а уже в 11 лет — мастером. Звание гроссмейстера россиянин заслужил в 2007 году.

Ян Непомнящий. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Карьера в шахматах

Непомнящий не раз выигрывал детские и юношеские чемпионаты России и Европы. Также он выиграл чемпионат мира-2002 в категории до 12 лет.

В 2008 году россиянин победил на турнире Aeroflot Open и получил право принять участие в международном турнире в Дортмунде. 2010 год стал для Непомнящего триумфальным: в марте он победил на чемпионате Европы, а затем в декабре выиграл суперфинал чемпионата России.

В 2013 году Непомнящий стал победителем мирового командного первенства, а также взял 2-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу. В 2015 году во второй раз выиграл Aeroflot Open.

2016 год оказался удачным для Непомнящего. Он победил на турнире в Даньчжоу (Китай) и занял 1-е место на престижном Мемориале Михаила Таля.

Победа над Магнусом Карлсеном в декабре 2017 года на супертурнире в Лондоне ввела Непомнящего в число членов Клуба Михаила Чигорина, объединяющего шахматистов, выигравших хотя бы одну партию у действующего чемпиона мира. На турнире россиянин занял 2-е место, уступив Фабиано Каруане.

Летом 2018 года выиграл Мемориал Гидеона Яфета в Иерусалиме и традиционный супертурнир в Дортмунде, обыграв на пути к победе Владимира Крамника. В 2019 году он стал уже двукратным победителем чемпионата мира в команде, а в 2020-м завоевал второй титул чемпиона России.

Ян Непомнящий. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Первый матч за шахматную корону

Сразиться за мировую шахматную корону Непомнящему с Магнусом Карлсеном позволила победа на турнире претендентов, который стартовал в марте 2020 года в Екатеринбурге. Из-за коронавируса турнир был прерван после первого круга, когда Непомнящий делил лидерство с французом Вашье-Лагравом, имея в активе 4,5 балла из 7. Перерыв между двумя кругами растянулся до апреля 2021 года. За тур до окончания турнира россиянин обеспечил себе первое место. Помимо шанса сразиться за шахматную корону, победа в Екатеринбурге принесла Непомнящему 107,5 тысячи евро.

Сам матч за звание чемпиона мира состоялся с 24 ноября по 10 декабря 2021 года в Дубае. Первые пять партий завершились вничью, но в шестой Карлсен одержал первую победу, после чего выиграл еще и восьмую с девятой партии. Итоговый счет — 7,5:3,5 в пользу норвежца.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Достижения и второй шанс стать чемпионом мира

К настоящему моменту Ян является двукратным чемпионом России (2010, 2020) и двукратным победителем командного чемпионата мира (2013, 2019), а также чемпионом Европы (2010). Кроме того, в рейтинге ФИДЕ от 1 марта 2023 года он занимает второе место с 2795 очками, уступая только Карлсену.

После поражения от Магнуса Непомнящий не ушел в тень, а продолжил добиваться высочайших результатов. В декабре 2021 года он стал вице-чемпионом мира по рапиду. А в 2022 году в Мадриде вновь выиграл турнир претендентов, причем сделал это сверхуверенно, за тур до финиша, набрав в 14 партиях 9,5 очков. Став вторым шахматистом после Василия Смыслова, выигравшим два турнира претендентов подряд. Ян должен был вновь сыграть с Карлсеном, однако тот добровольно отказался от шахматной короны, объяснив это отсутствием мотивации на еще один чемпионский матч.

После этого соперником Яна стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов. Матч за шахматную корону пройдет с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане.

Сильные стороны, стиль игры и тренеры

Дерзкий стиль Непомнящего привлекает к нему симпатии любителей шахмат. За доской Ян всегда настроен на максимальный результат. Он обладает очень сбалансированным и глубоким пониманием шахмат, на кураже способен одолеть любого соперника. Многие видят творческое сходство с Александром Морозевичем, одним из самых самобытных шахматистов современности.

По мнению Карлсена, сильными сторонами Непомнящего являются динамическая фантазия и тактическая зоркость, которая позволяет находить скрытые внутренние ресурсы в позиции. При этом норвежец указал психологическую неустойчивость уязвимым местом россиянина.

После первых серьезных успехов Ян начал работать с Сергеем Яновским. Он сопровождал перспективного шахматиста на турнирах, а также находил ему спонсоров и других тренеров, среди которых заметное влияние оказал Сергей Шипов. На протяжении последних лет Непомнящий работает вместе с известным гроссмейстером Владимиром Поткиным.

Ян Непомнящий. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Увлечения и личная жизнь

Помимо шахмат Ян интересуется игрой «Что? Где? Когда?», был серьезно увлечен кибердисциплиной Dota 2, где известен под ником FrostNova. В 2011 году в качестве участника команды командой PGG выиграл престижный ASUS Cup, но вместо дальнейшей карьеры в киберспорте все же сосредоточился на шахматах. Гроссмейстер с детства увлекается футболом, является давним фанатом клуба «Спартак». Не женат.