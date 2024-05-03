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Скандалы

Сегодня, 17:45

Американского гроссмейстера обвиняют в пропаганде азартных игр. Накамура снова угодил в скандал

Шахматиста Хикару Накамуру обвинили в пропаганде азартных игр
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Шахматист Хикару Накамура
Хикару Накамура.
Фото Global Look Press
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Один из сильнейших шахматистов мира занялся продвижением нерегулируемого игорного сайта.

Если говорить о результатах, то вторым шахматистом мира за Магнусом Карлсеном долгое время был Ян Непомнящий, пока неожиданно не проиграл чемпионский матч китайцу Дин Лижэню. Но если говорить о медиаэффекте, вторым шахматистом мира наверняка является американец японского происхождения Хикару Накамура. Именно с ним делают множество мемов в «Твиттере» (ныне Х), видео с его реакциями набирают сотни тысяч просмотров на YouTube. При этом играть он успевает все еще неплохо — занял третье место на турнире претендентов в апреле 2024 года.

Теперь Хикару угодил еще в одну историю.

Сомнительные стримы

Накамура и раньше заявлял, что для него стать чемпионом мира — не главное. Более того, американец заявил, что шахматная корона — менее значительное достижение, чем та популярность, которую ему принес контент в соцсетях. Но теперь в своей погоне за деньгами и хайпом он, как кажется некоторым, перешел грань.

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После турнира претендентов Накамура провел свою первую трансляцию на платформе Kick. Это сайт для стримеров, который связан с сайтом азартных игр, принимающий криптовалюту и почти не ограничивающий возраст посещения. Грубо говоря, весь стрим состоял в том, что шахматист кликал по автомату, на котором должны были высветиться пять одинаковых символов. Классическое казино. Пару лет назад Twitch начал банить подобные стримы, и их организаторы перетекли на новый сайт.

Члены шахматного сообщества и болельщики начали обвинять Хикару в том, что он использует свой статус для пропаганды азартных игр среди детей.

Шахматист Хикару Накамура
Фото Global Look Press

Атака Ниманна

Достаточно открыть некоторые комментарии с упоминанием его фамилии: «Это абсолютно позорно», «К черту Хикару за пропаганду азартных игр» и так далее. Непонятно откуда вылез в инфополе другой американский гроссмейстер Ханс Ниманн, которого уличали в читерстве и удалили с платформы Chess.com после очередных обвинений в нечестной победе над Магнусом Карлсеном на турнире в Сент-Луисе (правда, это уже не было доказано). Ниманн ранее подал в суд на Накамуру и Chess.com из-за клеветы, а теперь еще и потроллил ответчика:

— Я с оптимизмом смотрю на то, чтобы вернуть себе первое место в рейтинге Chess.com, потому что мой главный конкурент, похоже, занят продвижением нерегулируемого игорного сайта для своей несовершеннолетней аудитории, — написал Ниманн в сети Х.

Ханс Ниманн. Ниманна забанил главный шахматный клуб в США. Ханс разнес гостиничный номер

Накамура не согласен

Но Накамуру ничего не берет. Вместо того чтобы покаяться и отправить деньги в какой-нибудь фонд, он не стал прогибаться под комментаторский мир и анонсировал очередной стрим.

— Это расписание шахматных стримов на следующую неделю. Я сейчас провожу только казино-стримы 18+. Если вам не нравится, пропустите, и я вас буду ждать снова в шахматном мире. Если вы взрослый и любите иногда поиграть в азартные игры, заходите!

Такая реакция, конечно, только сильнее взбесила аудиторию. Мнения разделились — кто-то пишет: «Критики, наверное, и порно не смотрят», другие радуются, что Накамура проиграл турнир претендентов. Между тем особых методов регулирования этого рынка на Западе при наличии свободных юрисдикций не находится. Но история с репутацией Накамуры будет одной из лакмусовых бумаг. Пока он и сам осторожен, и на основной платформе в YouTube не рискует показывать игры с одноруким бандитом и тому подобное.

Но что правда — казино потенциально популярнее шахмат. Как минимум — проще в понимании.

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