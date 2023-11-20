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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 19:00

На волне «Шахматных звезд». Кто в этот раз выиграет турнир с участием Карякина, Раджабова и Грищука?

«Лужники» примут турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Сергей Карякин
Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Элитные шахматисты из четырех стран вновь сойдутся в Москве параллельно с большим детским турниром.

На территории Большой спортивной арены «Лужники» с 14 по 19 декабря состоится международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0». В нем примут участие десять топовых игроков из четырех стран. Призовой фонд турнира вновь составит рекордные 15 миллионов рублей. Параллельно с титулованными гроссмейстерами на той же площадке сойдутся самые талантливые шахматисты страны в четырех возрастных группах с 9 до 15 лет. «Я рад, что мы популяризируем такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы, — говорит президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов. — Компания Agalarov Development вкладывает в это событие глубокий смысл, поддерживая не только известных гроссмейстеров, но главным образом молодых энергичных спортсменов, которые вот-вот станут новыми шахматными звездами».

Плотная борьба

Название «Шахматные звезды 3.0» не случайно. Это будет уже третий международный турнир, который проводят компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. В октябре 2022 года итоговую победу на «Шахматных звездах» одержал Владислав Артемьев, вторым стал Сергей Карякин, третьим — Теймур Раджабов (в турнире также принимал участие 14-й чемпион мира Владимир Крамник). В январе 2023-го до последнего тура в блице на победу в общем зачете претендовали сразу три гроссмейстера — Артемьев, Карякин и Александр Грищук.

Сергей Карякин и Владислав Артемьев
Сергей Карякин и Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Артемьеву, чтобы сохранить шансы на победу, необходимо было обыграть лидирующего в блицтурнире Грищука черными. В итоге Владислав рискнул, но уступил трехкратному чемпиону мира по блицу. Карякин же в последней партии выиграл у Екатерины Лагно, сравнявшись по очкам с Артемьевым, но обойдя его в борьбе за второе место по дополнительным показателям. Таким образом, Карякин стал победителем турнира, заняв два вторых места (организаторы суммировали результаты рапида и блица), у Грищука четвертое место в быстрых шахматах и победа в блице, у Артемьева два третьих места. И это только четвертое место. Такое же количество баллов набрал Раунак Садхвани (первое место в рапиде и пятое в блице), но результат в быстрые шахматы всегда оценивается выше.

Сергей Карякин. Карякин вырвал победу на «Шахматных звездах» — 2023. Фантастическая развязка в Москве

В этот раз состав участников несколько изменился. Вместо Бибисары Асабуевой и Санана Сигюрова в турнире сыграют чемпионы Европы Эрнесто Инаркиев и Евгений Томашевский. Также в строю по-прежнему сразу три представителя топ-20 рейтинга ФИДЕ (Карякин, Раджабов, Грищук), ставший в октябре новым чемпионом России Артемьев, две сильнейшие российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно (первая в этом году выиграла Кубок мира, вторая — «Гран-при ФИДЕ»), а также представитель нового поколения мировых талантов индиец Садхвани и заслуженный испанский гроссмейстер Франсиско Понс Вальехо.

С таким составом зрителей ждет очень увлекательный и напряженный турнир. Это будет одно из самых ярких событий зимы в мировых шахматах. Об этом «СЭ» рассказал Владислав Артемьев.

«С большим удовольствием согласился в третий раз сыграть в турнире «Шахматные звезды», — подчеркнул гроссмейстер. — Тут всегда подбирается очень конкурентный состав гроссмейстеров, в каждой партии нужно показывать свои лучшие наработки. Плюс я бы отметил высочайший уровень организации. Пожалуй, это один из лучших турниров, в которых я принимал участие. Организаторы делают так, чтобы шахматисты думали исключительно об игре. Ставлю перед собой задачу быть в топ-3, но, конечно, постараюсь бороться за первое место».

Также Артемьев отметил, что для гроссмейстеров это будет хорошей возможностью проверить свою боевую готовность перед чемпионатом мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Самарканде с 26 по 30 декабря.

Звездные участники турнира «Шахматные звезды» в 2022 году
Звездные участники турнира «Шахматные звезды» в 2022 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теперь и онлайн

Организаторы также не отступают от идеи параллельно со взрослым турниром проводить детский шахматный фестиваль. Впервые в истории «Шахматных звезд» отборочные этапы проходят не только на площадках турнира в Москве, но и онлайн. Это позволило талантливым детям из разных регионов России получить уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшим игрокам — сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями.

Первый отборочный этап в формате онлайн с участием юных шахматистов из 35 регионов прошел в середине ноября. Победителями в своих возрастных категориях стали Даниил Каминский (до 9 лет, Хабаровский край), Артем Маковецкий (до 11 лет, Ярославская область), Прохор Запрометов (до 13 лет, Оренбургская область) и Ян Замбржицкий (до 15 лет, Свердловская область). Организаторы турнира обеспечат им перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве.

Владислав Артемьев и Александра Горячкина. Горячкина поделилась впечатлениями от своего выступления в турнире «Шахматные звезды» — 2023

Остальные попадут в сотню счастливчиков через офлайн-турниры. Первый из них, с участием 150 шахматистов, прошел в воскресенье, 19 ноября. Второй состоится 26 ноября на площадке VEGAS Кунцево (150 игроков), третий — 3 декабря — в VEGAS Крокус Сити (200 игроков).

«Важнейшим достижением турнира «Шахматные звезды» стало значительное развитие интереса к этому виду спорта среди молодежи, — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов. — Новый, третий турнир вновь привлечет большое количество молодых шахматистов, которые получат уникальную возможность сразиться и перенять опыт ведущих гроссмейстеров. При этом понаблюдать за играми и вдохновиться на собственные победы может любой желающий. Турнир «Шахматные звезды 3.0» станет очередным ценным вкладом в развитие международного спорта, и мы приглашаем всех стать его соучастниками».

В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира, как и у взрослых, определяются зачетом по итогам двух дисциплин — блица и рапида.

Шахматы
Александр Грищук
Владимир Крамник
Сергей Карякин (шахматы)
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