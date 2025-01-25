В шахматах юниоров из России допустили до командных стартов. Прорыв или новая полумера?

Сборные, составленные из россиян, возвращаются на соревнования для игроков до 18 лет, но без флага и по «гуманитарным соображениям».

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение о смягчении санкций в отношении «уязвимых категорий» российских и белорусских спортсменов. Возраст для допуска наших сборных на юниорские соревнования увеличен с 12 до 18 лет. Кроме того, для россиян и белорусов открыты старты игроков с ограниченными возможностями. Однако все это не будет сопровождаться возвращением флага — нашим детям и паралимпийцам придется стартовать в нейтральном статусе. Конечно, это лучше, чем ничего. Однако крайне осторожное поведение федерации, которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, показывает, что в целом снятие ограничений в спорте будет долгим и мучительным.

Балансу между инклюзивностью и ответственностью

Напомню, что санкции в отношении шахматистов из России и Белоруссии действуют с февраля 2022 года. Однако полного запрета на выступления наших спортсменов в этом виде спорта никогда не было. За политическую деятельность на полгода был дисквалифицирован российский гроссмейстер Сергей Карякин, но все остальные наши гроссмейстеры продолжали выступать в прежнем режиме в нейтральном статусе. Про этом действовал запрет на проведение международных соревнований на территории России и Белоруссии, а также на участие сборных двух стран в командных турнирах. В результате россияне и белорусы в 2022-м и 2024-м пропустили Всемирные шахматные олимпиады, не говоря уже о менее статусных состязаниях.

В сентябре прошлого года на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Будапеште был поднят вопрос о полноценном возвращении россиян на мировую арену. Однако в результате мощной кампании, в которой участвовали 16-го чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, федерация шахмат Украины и Госдеп США, идея была торпедирована. Удалось добиться только «частичной переоценки санкций» в отношении детских команд до 12 лет и то — после консультаций с МОК. По всей видимости, итоги этих консультаций оказались обнадеживающими — настолько, что понятие «уязвимых категорий» распространили на юниоров до 18 лет и спортсменов с ограниченными возможностями. Последние в период жестких санкций неоднократно жаловались на притеснения на турнирах за границей.

«Это решение отражает приверженность ФИДЕ балансу между инклюзивностью и ответственностью, — объяснил новые послабления заместитель президента ФИДЕ Вишванатан Ананд, который занимался «русским вопросом» по поручению Генеральной ассамблеи. — Мы тщательно обсудили решение, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта». В дальнейшем Ананд уполномочен утверждать конкретные условия приема и формирования команд из России и Белоруссии в каждом конкретном случае. При этом остаются в силе ограничения для всех нейтральных шахматистов по использованию государственных символов — вместо них надлежит демонстрировать флаг ФИДЕ.

Иван Землянский. Фото Sharjah Chess Club

Главное начинать играть и возвращаться

Ожидается, что нейтральная сборная России с игроками до 16 лет в сентябре этого года примет участие в юношеской шахматной олимпиаде, проведение которой намечено в Китае. «К олимпиаде до 16 лет мы соберем очень приличный состав сборной. Напомню, что это два гроссмейстера: Иван Землянский и Савва Ветохин — и Артем Усков, который очень близок к этому статусу. Могу назвать еще как минимум три-четыре фамилии. Совсем недавно они играли на Мемориале Марка Дворецкого. Из девушек на память сразу приходит Анна Шухман, которая провела очень успешный 2024 год», — пообещал «СЭ» исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, назвавший послабления от Совета ФИДЕ «ожидаемым и положительным решением».

«Мы продолжим терпеливую работу с тем, чтобы обеспечить возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, — прокомментировал новости председатель попечительского совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Пускай и поначалу в нейтральном статусе, главное начинать играть и возвращаться в международную спортивную жизнь». «Это отличная новость и великолепная возможность для них. Наши шахматисты всегда борются за самые высокие места. Так что решение ФИДЕ говорит о серьезном потеплении, это весомый шаг. Вполне возможно, что и на взрослом уровне наши шахматисты в скором времени вернутся на международную арену», — приводит слова тренера мужской сборной России Владимира Поткин «ВсеПроСпорт».

Впрочем, являются ли шахматы первопроходцами в допуске россиян в командном разряде — вопрос спорный. Например, еще раньше наши спортсмены получили возможность стартовать в эстафетах в плавании и в коллективных дисциплинах синхронного плавания, также в экипажах-двойках в гребле. Европейский футбольный союз (УЕФА) еще в 2023 году пытался вернуть детские сборные России, но был вынужден приостановить это решение из-за давления западных стран. При этом МОК до сих пор блокирует вопрос участия наших спортсменов в Европейских юношеских олимпийских фестивалях, а также в юношеских Олимпиадах. Так что далеко не факт, что «поддержка уязвимых категорий» отражает принципы международного спорта.

Возможно, от международной федерации, которую возглавляет россиянин и где наши соотечественники — нынешние и бывшие — входят по все возможные топы, хотелось бы большей лояльности и большей динамики в ослаблении санкций. Однако реальность в том, что в шахматах, несмотря на их камерность, сильны позиции западного лагеря (особенно американцев), и слишком резкие пророссийские шаги могут обернуться бойкотами и расколами. Аркадий Дворкович и его команда пытаются избежать эскалации, и в этом смысле во многом являются первопроходцами. Их опыт показывает — процесс нашего возвращения на международную арену не станет одномоментным. Продвигаться в этом направление придется долго и с колоссальными нервными затратами.