Непомнящий и Ниманн сыграют в самом прибыльном турнире в истории шахмат. На кону 4 миллиона долларов

Не оконфузится ли американец на фоне игроков топ-10?

Все участники турнира WR Chess Masters High Roller 2024 со взносом в миллион долларов подтвердили свое участие. Последним это сделал Ханс Ниманн, который на этой неделе заявил, что нашел спонсора для поездки в Дюссельдорф. Помимо скандально известного американца, в нем сыграют три представителя топ-10 live-рейтинга ФИДЕ: № 3 Фабио Каруана, № 5 Ян Непомнящий, № 6 Нодирбек Абдусатторов. Турнир организует немецкий бизнесмен российского происхождения Вадим Розенштейн, который уже проводил супертурнир в Германии перед матчем за корону-2023 (Непомнящий, Гири, Со, Аронян, Прагнанандха), а также командный чемпионат мира по рапиду и блицу.

Быстрые или классика?

В этом году командный ЧМ пройдет в Астане с 1 по 6 августа. Победившая в прошлом году команда Непомнящего получит усиление в лице 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена. Также за этот коллектив сыграют Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Александра Костенюк, Хоу Ифань, Рамешбабу Прагнанандха и Винсент Каймер. Состав суперзвездный, и практически нет сомнений, что эти ребята заберут первый приз. Призовой фонд турнира в столице Казахстана составит 350 тысяч долларов.

Солидная сумма для достаточно короткого турнира, но она не идет ни в какое сравнение с новой идеей Розенштейна. В ноябре в Дюссельдорфе Каруана, Непомнящий, Абдусатторов и Ниманн разыграют 4 миллиона долларов. Эту сумму вносят сами спортсмены. Каждый участвующий должен пополнить фонд на 1 миллион долларов. В результате победитель получит 2 миллиона, второй призер — 1,5 млн, а за бронзу полагается 400 тысяч. Гроссмейстер, занявший четвертое место, покинет Германию ни с чем.

Ханс Ниманн. Фото из соцсетей Ханса Ниманна

Видимо, поэтому Ниманн долго сомневался, принимать ли приглашение Розенштейна. Однако на днях Ханс подтвердил свое участие, написав в социальных сетях, что нашел спонсора.

Формат турнира пока неясен. Проходила информация, что шахматисты сыграют в быстрые шахматы. В рапид-рейтинге выше всех из этой четверки стоит российский гроссмейстер — 4-е место (2754), Каруана — 11-й (2738), Абдусатторов — 14-й (2724), Ниманн — не входит в топ-100 (2598).

Не исключено, что огромный денежный приз все-таки разыгрывают в классику. Возможно, будет использован формат, который регулярно применяется в этом году на крупных опенах: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. Тогда соперники могут сыграть по две партии в день. Допустим, в четыре круга.

Маск и деньги

Отметим, что у Ниманна есть личные счеты со всеми участниками этого турнира. Непомнящий и Каруана публично поддержали Карлсена в конфликте с Хансом, а Ян даже записал часовой подкаст, в котором сравнил американца с бодибилдерами на стероидах.

Россиянин рассказывал, что много раз играл против Ханса на chess.com, и ряд этих партий выглядели странными. По словам Непомнящего, Ниманн — единственный молодой игрок серьезного уровня, в отношении которого он испытывал сомнения. Поэтому когда он узнал, что Ханс заменит Ричарда Раппорта на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (где и произошел скандал с отъездом Магнуса), то написал письмо организаторам, чтобы те приняли дополнительные меры безопасности, сделав турнир более чистым. «Но ничего не было сделано. Поэтому я понимаю решение Магнуса. Хотя это, безусловно, плохо повлияло на атмосферу турнира», — констатировал россиянин.

«Я не верю в волшебные трансформации, не верю в метаморфозы. Сразу после турнира Турции, где Ханс играл слабо, он приехал в Сент-Луис совершенно другим игроком (помимо Карлсена, обыграл в США Шахрияра Мамедьярова). Некоторые из его партий в Турции — это совершенно иная история, в Сент-Луисе он играл на выдающемся уровне. Я понимаю, что у каждого бывают хорошие дни, бывают плохие. Но для меня это странно. Метаморфозы, которые я заметил, выглядят странно. Он хочет результат здесь и сейчас. Он не будет ждать. Меня беспокоит эта ситуация, возвращаясь к вопросам доверия. Обманывать весь мир, чтобы ускорить свой прогресс с помощью некоторых очень хорошо дозированных несправедливых действий...» — резюмирует Ян.

Илон Маск. Фото Global Look Press

Российский гроссмейстер пошутил, что единственный способ обезопаситься — играть «голыми в закрытой комнате». Ажиотаж оказался настолько серьезным, что привлек внимание главы Tesla и SpaceX Илона Маска. На предложение Непомнящего он ответил в соцсети: «Вы уже почти слышите звук резиновой перчатки перед личным досмотром до начала шахматных матчей».

Ниманн оказался не против: «Если они хотят, чтобы я разделся догола, я сделаю это. Мне плевать. Потому что я знаю, что я чист. Хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевым уровнем электронной передачи? Мне плевать».

Однако пока Ниманн занимается разборками с соперниками, продает стриминговым платформам экранизацию своей истории и записывает блог, как он идет к званию чемпиона мира, его ровесники и даже более молодые шахматисты уже реально борются за звание чемпиона мира. Прагнанандха и Гукеш смогли отобраться на турнир претендентов-2024, а последний и вовсе смог одержать в нем победу (матч за корону с Дин Лижэнем запланирован на конец года).

Абдусатторов же проводит выдающийся год. После турнира в Праге дебютировал в топ-10 и, похоже, надолго задержится на этом уровне. Ханс же пока привлекает к себе внимание околошахматными новостями и говорит, что для выхода на новый уровень ему нужен крупный спонсор. Возможно, участие в WR Chess Masters High Roller — это важный шаг на пути к этому желанию.