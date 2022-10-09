«Назвала кота в честь Джанлуиджи Буффона». Гроссмейстер Александра Горячкина — о «Спартаке» и соперничестве с мужчинами

Одна из ведущих шахматисток мира — об увлечении футболом и фигурным катанием.

Международный турнир «Шахматные звезды — 2022» завершился 5 октября в ТРК VEGAS «Крокус Сити». Среди участниц была и гроссмейстер Александра Горячкина. В рамках турнира она во втором круге блица сыграла вничью с чемпионом мира Владимиром Крамником, а также с Теймуром Раджабовым. В перерывах между турами Александра нашла время для разговора с «СЭ» и рассказала, как начала заниматься шахматами, увлекалась фигурным катанием, а также объяснила, почему перестала играть в настольный теннис.

Сейчас более популярны короткие виды спорта

— Как ваши дела?

— Все хорошо. Спасибо частным организаторам, что поддерживают российских спортсменов в такое непростое время.

— Что вы думаете о том, что в это время некоторые россияне решают сменить спортивное гражданство?

— Я лояльно отношусь к этому. Я считаю, что спорт — это работа. Здесь все спортсмены вправе искать место, где им будет лучше, выгоднее. Предателями я таких людей не называю.

— Таких спортсменов стоит понять?

— Если студенты уезжают на учебу в другую страну — это же не предательство. Почему спортсмены не могут? Опять же, спортивный век очень короткий. В разных видах спорта могут быть тяжелые нагрузки. Каждый решает сам, как выкрутиться.

— Вы бы сами могли пойти на это?

— Пока нас в шахматах не так сильно зажимают. Пока вопрос не стоит. И в будущем, надеюсь, не будет стоять.

Владислав Артемьев, Франсиско Вальехо, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Раунак Садвани, Теймур Раджабов, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Эрнесто Инаркиев на международном турнире «Шахматные звезды-2022». Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Шахматы могут стать более медийным видом спорта?

— Думаю, что нет. Мне кажется, что сейчас более популярны короткие виды спорта. Например, фигурное катание. Когда фигуристка за три минуты выступила, за ней идет следующая. В шахматах — наоборот. Не так, как теннис или футбол. Иногда ты сидишь на месте по шесть часов. И не хочется так долго смотреть. Тут уже специфика вида спорта.

Сейчас в мире все ускоряется. Хочется смотреть те виды, в которых все происходит довольно быстро. А не затяжные соревнования, где сидят, думают. К тому же шахматы — это сложно. Даже с комментаторами не всегда понятно, почему так, а не иначе. Сколько времени нужно, чтобы объяснить правила в футболе? А сколько в шахматах? У нас, если вы никогда не занимались и вообще ничего не видели, то интереса никакого не будет. В футболе мяч в ворота забил, все понятно.

— А личные помощники гроссмейстеру могут помочь?

— Лишние руки не помешают. Мама с папой — это больше психологическая поддержка, околошахматная. Не в плане пиара. Конечно, помощник нужен. Но где его найти? За счет того, что вид спорта не самый медийный, из своего кармана платить даже тренеру тяжело. У простых гроссмейстеров нет лишних средств.

Приходила с настольного тенниса с разбитой головой

— Ваш папа — ваш тренер. Как вам работается вместе? Он не присутствовал на турнире «Шахматные звезды».

— Да, он сейчас с сестрой на детском чемпионате мира, на котором она заняла третье место в своей возрастной группе. Поэтому папы со мной в Москве не было. Но он больше около шахмат — с точки зрения поддержки. Но по ходу турнира в Москве он мне высказал. Мол, что ты тут распустила сопли. Соберись, тряпка! (Смеется.)

— Как воспринимаете критику папы?

— Он меня очень хорошо знает. В целом меня нельзя ругать. Но иногда это работает. Вот здесь на турнире — он мне высказал, а я пошла и выиграла. Замотивировал. Папа хорошо понимает в психологии. Или мою психологию знает хорошо.

— У вас прямо шахматная семья, все занимаются.

— Да, мама тоже играла раньше. Так вид спорта и выбрали. Пошли, начало получаться. Я воспроизвожу амбиции родителей. Пошла в шахматный клуб для общего развития — там папа работал. Параллельно я занималась настольным теннисом, еще каким-то искусством. С тенниса я приходила с разбитой головой, с балета — вся в занозах (смеется). А в шахматах я тихушница. Более усидчивая. Это больше получалось. В детстве я выигрывала чемпионаты России, мира и Европы. Была предрасположенность.

— Кем мечтали стать в детстве?

— Какой-то конкретной профессии не было. Чтобы зарабатывать деньги без моего непосредственного участия (смеется). Как-то так. А кем я там буду — как карты лягут.

Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Слежу за фигуристками сборной и Трусовой

— Вы любите фигурное катание. Как вообще заинтересовались этим видом спорта?

— У нас в 2018 году произошел бум после Олимпиады. И все говорили, обсуждали. Когда все время пишут об этом — ты читаешь, потом начинаешь смотреть. Кого ни спроси — все знают. Даже футбол не факт, что все матчи смотрят. А вот фигурное катание все — и мужчины, и женщины. Все обсуждают, у каждого есть своя любимица. Ну и грех не смотреть, когда наши все время выигрывают. Это идеальный вид спорта.

— Вы все соревнования смотрите?

— Скорее да, чем нет. В основном слежу за женщинами и за мужчинами. Потому что танцы — не очень интересно, а пары — у меня не хватает нервов смотреть в прямом эфире. Там можно разбиться. Поэтому если и смотрю, то только в записи. Если что-то случится, то в эфир такое не пропустят.

— За кем из женщин следите?

— Я наблюдаю в целом за нашей сборной, но если выделять кого-то, то это Александра Трусова. Она ушла от Тутберидзе? Это очень необычно. Каждый решает, как для себя лучше. Я удивлена, но ничего такого в этом не вижу. Считается, что Тутберидзе — это топ, у них сбалансированная команда: есть и специалист по прыжкам, и по костюмам. Они берут комплексом. Когда фигуристы переходят к каким-то другим тренерам — там все не так. Условно, за программу и прыжки отвечаем, а остальное не налажено.

— Вы бы хотели заниматься фигурным катанием?

— Я с шести лет в шахматах. С настольного тенниса я приходила с разбитой головой. Для меня любая активность травмоопасна. Мне заниматься фигурным катанием? Когда ты начинаешь об этом думать — ну ты уже старая, куда тебе? Последний раз стояла на коньках на катке, там было много детей. Я кого-то чуть лезвием не задела. Отбила себе все коленки! Лучше со стороны наблюдать.

Александра Горячкина с мамой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Моего кота зовут Буффон

— Другие виды спорта смотрите? Болеете за кого-то?

— Раньше я смотрела футбол. Но все убыстряется. Чемпионаты мира, финал Лиги чемпионов — я посмотрю. Любимых команд нет — я сейчас уже ни за кого не болею. Раньше мне нравились «Барселона» и «Ювентус».

— Любимый футболист есть?

— Раньше мне нравился Джанлуиджи Буффон. Но он перестал играть — и больше любимых игроков у меня не было. Я кота даже назвала Буффоном. С шести лет я следила за сборной Италии.

— На матчах были?

— Я ходила только на хоккей с Сергеем Рублевским, два раза были с ним. Он сказал, что больше не пойдет со мной. Мол, он никогда такого не видел в хоккее, чтобы ни одной шайбы не забросили. Просто ноль у команды. Никогда такого не было!

— Как говорят про Анну Щербакову — она трижды была на матчах «Спартака» — и он побеждал в этих играх.

— А у меня ровно наоборот! Это карма, как мне кажется. Я неинтересно играю — и когда прихожу посмотреть кого-то, то они тоже неинтересно играют. Ходить пока никуда не хочется, холодно. Я лучше посмотрю по телевизору, там комфортнее.

— Есть ли у вас цели в шахматах? Может, с мужчинами с кем-то сыграть хотите?

— Выиграть побольше. Пока я не наигралась. В плане того, чтобы с кем-то конкретным сыграть — такого желания нет. Я хочу выигрывать. Смешанные турниры? Я не вижу в этом ничего страшного. Здорово, что женщины могут играть и так и так. Мы не можем составить конкуренцию топовым мужчинам-гроссмейстерам. И призы отнять не сможем.

В соперничестве мужчины и женщины в шахматах есть разница в уровнях. Если ты играешь с мужчиной своего уровня, рейтинга — никаких проблем. Есть мужчины и сильнее. У женщин такого нет — только твой уровень. Чуть выше или ниже.