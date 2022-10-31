Непомнящий не смог стать чемпионом мира по шахматам Фишера. В решающей партии Яна устраивала ничья

Россиянин полностью оправдал выдачу Wild card от главы ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Россиянин Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. В основном мини-матче соперники не смогли выявить победителя (2:2), поэтому судьба титула решалась в армагеддоне. Накамура играл белыми. У него было больше времени, но при этом надо было обязательно побеждать. Непомнящего устраивала ничья, и после неудачного дебюта Хикару показалось, что Ян ее легко удержит. Все было в его руках, но несколькими неточностями он развалил свое положение. Накамура, который изначально считался фаворитом финальной встречи, празднует победу. И получает главный приз — 150 тысяч долларов. Ян покидает Рейкьявик с 85 тысячи и явной досадой. В конце прошлого года он в похожей манере упустил титул чемпиона мира по быстрым шахматам в Варшаве. Правда, главный вызов ждет россиянина весной 2023 года, в матче на первенство мира в классике с Дин Лижэнем.

Начало за черными

После образования полуфинальных пар большинство любителей шахмат ждали финала Магнус Карлсен — Нодирбек Абдуссаторов. Великий норвежец неудачно начал турнир, уступив Накамуре, но во второй и третий игровой день показал свой высочайший класс в шахматы Фишера (или Chess960). Абдуссаторов блестяще прошел групповой этап, выиграв четыре партии у Немпомнящего и одну у действующего чемпиона мира Уэсли Со. В итоге Со не смог выйти из группы (проиграв три из четырех партий Непомнящему), а Нодирбек рассматривался чуть ли не главным фаворитом. Но Хикару Накамура, которого смело можно назвать ветераном шахмат Фишера, с этим не согласился. 18-летний узбек ошибся в самом начале стартовой партии, подарив Хикару приличный перевес, и после этого так и не смог прийти в себя. Дело же закончилось разгромом (3-0).

Магнус выиграл первую партию черными у Непо с поразительной легкостью. Чемпион мира доминировал и белыми, наступал по всем фронтам, и когда до решающего удара оставался один шаг — достаточно было построить батарею ладья+ферзь по открытой линии «h», решил зайти с другой стороны, но... получил мощную «обраточку». Позиция рассыпалась как карточный домик, счет в матче сравнялся (1-1). У Карлсена так испортилось настроение, что он допустил грубый «зевок» в третьей партии, а в четвертой уже не смог спастись (надо было выигрывать на заказ).

Поэтому Магнус и Нодирбек сыграли только за третье место — норвежец победил (3-1, проиграв первую партию черными). А вот Непо и Нака разыграли чемпионство. Перед матчем многие эксперты высказали мнение, что американец очевидный фаворит. И дело даже не в том, что Хикару не проиграл ни одной партии в столице Исландии: «Еще 15 лет назад в неофициальных турнирах он становился чемпионом, когда Ян еще не брался за шахматы Фишера, — отметил «СЭ» гроссмейстер Сергей Шипов. — Так что можно сказать, что новичок играет с профессионалом, но новичок достаточно бодрый».

Первая партия подтвердила слова эксперта. У россиянина она не заладилась с самого начала, а когда черные получили преимущество «+6» Ян почему-то долго не сдавался. Было странно терять определенное количество сил, находясь уже в безнадежной ситуации.

Правильный выбор

Во второй партии Непо имел полумомент, чтобы сравнять счет, но надо было сыграть суперточно. Как во второй партии с Карлсеном, но на этот раз не вышло. Зато в третьей партии у Яна получилось абсолютно все. Хикару должен был капитулировать гораздо быстрее, но в концовке сделал несколько ходов по первой линии компьютера. Если бы так сыграл Ханс Ниманн, то хейтеры накинулись бы на него с новыми силами. Но речь не о 19-летнем американце, который в этом турнире участия не принимал... Впрочем, даже такие ходы не спасли Накамуру от поражения.

Пришлось все начинать заново. В четвертой партии Непомнящий играл белыми, но в этот раз Хикару не дал сопернику шансов на победу. Справедливая ничья. После этого пришлось выявлять сильнейшего в армагеддоне. Хикару играл белыми и у него было 15 минут. У Яна на две минуты меньше, но в случае ничьей он бы становился чемпионом мира.

Накамура неудачно начал, черные даже получили незначительный перевес. Но Непомнящий не стал сбавлять скорость и, видимо, не просчитав позицию, допустил роковую ошибку. Хикару сумел развить успех и уже не упустил свой шанс. Накамура — новый чемпион мира по шахматам Фишера. Если говорить в целом по турниру, то это заслуженно. Он показывал самую целостную игру, проиграл всего одну партию (в финале) и рискнул в армагеддоне.

Ян тоже заслужил аплодисментов. Обыграть Магнуса Карлсена не просто в отдельной партии, а в мини-матче — дорого стоит. Таким могут похвастаться единицы. Так что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сделал правильный выбор, дав Wild card россиянину. И даже норвежские эксперты должны с этим согласиться.

Отметим, что другой наш шахматист — Владимир Федосеев — занял пятое место. В мини-матче с Уэсли Со он одержал красивую победу (3-1).