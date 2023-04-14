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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 15:45

«Зевок Яна — чисто рабочий момент». Карякин — о поражении Непомнящего в четвертой партии

Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото FIDE
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Колонка вице-чемпиона мира Сергея Карякина о матче за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

Специально для «СЭ» вице-чемпион мира Сергей Карякин комментирует матч за корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. После четырех партий счет равный — 2:2. Причем последнюю партию китаец выиграл за счет грубой ошибки соперника из России.

— Если дебют, а именно первые две встречи прошли за явным преимуществом Яна Непомнящего, то третья и четвертая партии сменили данный тренд. Видно, что китаец акклиматизировался. На следующий день после выходного он показал, что находится в хорошей форме, сутки перерыва явно пошли ему на пользу. Дин перехватил инициативу черным цветом. Не сказал бы, что его преимущество тянуло на победу, но все же оно имело место. Ян точно защищался, и все завершилось мирным исходом.

Перед четвертой партией были мысли, что Лижэнь попытается развить свой успех. Ему очень хотелось взять реванш за обидное поражение. К тому же было заметно, что он становится тем самым Дин, которого все привыкли видеть. И китайцу удалось сравнять счет в матче.

Шахматисты Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
FIDE

Сама партия получилась невероятно сложной. Даже профессионалам ее тяжело оценить. Более того, когда смотришь оценку компьютера, становится еще непонятнее. По-человечески совсем уж головоломка получается. Порой просто не можешь сообразить, почему машина в данном случае советует такой, а не какой-то другой ход. И именно этим я объясняю ошибки гроссмейстеров и роковой зевок Яна. Здесь все настолько запутанно, что говорить о том, что Непомнящий совершил нечто из ряда вон выходящее, не надо. Чисто рабочий момент.

Ян&nbsp;Непомнящий. Лижэнь сравнял счет в чемпионском матче. На Непомнящего нашло затмение

В этом поединке Дин довольно интересно пожертвовал пешку на выходе из дебюта. Мне сложно сказать, знал ли он этот вариант или действовал в духе позиции. Но, так или иначе, никакого форсированного варианта не было, до конца здесь ничего не просчитывается. Дин отдал небольшой материал за инициативу. И это именно в его стиле, он действовал так в свои старые добрые времена. Однако не сказать, что у китайца был четкий план. Ян нормально защищался, и позиция оставалась игровой до зевка Непомнящего.

Дин моментально нашел жертву качества, и хотя у него было меньше материала и отсутствие прямых угроз, позиция черных стала абсолютно безнадежной. Лижэнь без всяких проблем и приключений на классе довел дело до победы.

Шахматист Дин Лижэнь.
Дин Лижэнь.
FIDE

Что теперь можно сказать о положении дел в матче? С одной стороны, ситуация изменилась. Счет сравнялся, и небольшое моральное преимущество на стороне китайца. Эта партия прибавит ему вкус к игре, вкус к победе. Но, если поразмыслить и предсказать, что матч пройдет ровно и дело дойдет до тай-брейка, то там фаворитом будет именно Ян. Ни для кого не секрет, что в игре с укороченным контролем россиянин явно сильнее. По крайней мере, об этом говорит статистика. Поэтому считаю, что для Яна ничего страшного не произошло. Ему важно сохранять свое психологическое состояние. Еще весь матч впереди, поэтому ему нужно поскорее забыть эту партию и собраться. Дин же уходит на выходной в прекрасном расположении духа. Посмотрим, что будет в пятой партии. Мне кажется, что сильно рисковать теперь точно никто не будет. Дебют был похож на разведку боем, и каждый должен сделать из этого сражения свои выводы.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Лижэнь впервые сыграл на уровне чемпионского матча. Третья партия стала испытанием для Непомнящего

шахматы
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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