Бельгийского шахматиста во время турнира поймали с телефоном в туалете. Его давно подозревали в читерстве

Стефан Докс отказался пройти сканирование металлодетектором и может получить длительную дисквалификацию.

Тема читерства в шахматах в 2022 году вышла далеко за пределы сообщества. Поэтому теперь каждый зафиксированный случай жульничества, особенно на офлайн-турнирах, рассматривается под микроскопом. Так, в декабре 48-летний международный мастер Стефан Докс, трижды игравший за сборную Бельгии на Всемирных шахматных олимпиадах, был отстранен от участия в соревнованиях по швейцарке Benidorm Chess Open «A» Supra 2000. В девятом туре Докс отказался пройти проверку металлоискателем. Главный судья испанского турнира Рамон Гарсия дважды предупредил шахматиста, что его ждет дисквалификация в случае отказа. Докс все равно не стал проходить проверку, в итоге покинул турнир раньше времени.

Умное читерство?

Свидетель, присутствовавший на турнире, сообщил сайту Chess.com, что судья потребовал от шахматиста пройти осмотр, увидев, что тот пользуется смартфоном в туалете. Судья и организатор Benidorm Chess Open не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Но они сообщили, что готовят для комиссии ФИДЕ по честной игре отчет, где приводятся доводы в пользу того, что шахматист использовал подсказки.

До сих пор неясно, был ли на телефоне Докса включен шахматный движок, хотя технически это не имеет значения. Самого наличия телефона достаточно, чтобы объявить партию проигранной, а отказ от проверки автоматически ведет к исключению из турнира. Отметим, что на Benidorm Chess Open были серьезные античитерские меры: проверка партий на совпадение с ходами движка, обязательный осмотр верхней одежды на входе в турнирный зал и слежка за игроками, проводившими много времени не за доской. Докс ни разу не подвергался осмотру верхней одежды, потому что приходил в игровой зал без нее.

Слухи о том, что Стефан пользует подсказками во время партий, давно распространяются среди голландских и бельгийских шахматистов. В 2012 году бельгийский шахматный клуб сообщал, что он подозревается в читерстве. Один голландский международный мастер сказал Chess.com: «Все всё про него знают уже 10 лет».

Первое сообщение об инциденте в Бенидорме появилось 11 декабря в посвященном борьбе с читерством приватном сообществе в социальных сетях, которое создал израильский гроссмейстер украинского происхождения Артур Коган.

Проживающий в Испании Коган сообщил, что давно подозревал Докса, хотя у него не было неоспоримых доказательств читерства. «10 лет назад он был обычным шахматистом с рейтингом 2200-2300 баллов Эло, но неожиданно начал побеждать сильных гроссмейстеров. Я нашел [в его игре] закономерности, это не совпадение, — сказал Коган. — Он обманывал алгоритмы Ригана (совпадения ходов с первой линией компьютерных программ) много лет, но он занимался «умным читерством». Я думаю, что он лишь иногда использовал движок.

Докс назвал заявление Когана ложными: «Я стал мастером ФИДЕ в 17 лет, когда мой рейтинг превысил отметку 2300 баллов Эло, и ниже он не опускался, — отметил гроссмейстер в интервью Chess.com. — В последние годы я несколько раз подтверждал балл международного мастера, в том числе недавно на Олимпиаде в Ченнаи, где античитерские проверки были очень строгими».

Действительно, бельгийцу удавалось побеждать сильных гроссмейстеров на протяжении всей своей карьеры. Например, в 1993 году он обыгрывал Фрисо Нийбоера, в 2007-м Евгения Мирошниченко, в 2011-м Ивана Соколова.

Тем не менее Доксу несколько раз за карьеру присуждали поражения из-за того, что у него находили включенный сотовый телефон. 59-летний гроссмейстер из Бельгии Люк Винантс называет три партии, проигранные Стефаном из-за обнаруженного телефона. Они случились на внутренних турнирах в 2007, 2015 и 2016 годах.

Докс может избежать наказания

Турнир в Бенидорме не обсчитывался рейтинговыми очками ФИДЕ из-за конфликта между Федерацией шахмат Испании и региональной Федерацией шахмат Валенсии. То есть он был не рейтинговым, а товарищеским. Председатель комиссии ФИДЕ по честной игре Юрий Гарретт сказал Chess.com, что комиссия может вынести решение и по нерейтингуемому турниру, но и может отказаться от этого по многим причинам. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств. Так что есть вероятность, что Докс выйдет сухим из воды.

Если же ФИДЕ сочтет Докса виновным в использовании подсказок, то он может получить длительную дисквалификацию. Как латвийский гроссмейстер Игорь Раусис. Фотография Раусиса с телефоном в туалете обошла многие СМИ даже за пределами шахматного сообщества. Раусис был лишен титула гроссмейстера и получил запрет на участие в рейтинговых турнирах сроком на семь лет от комиссии по этике ФИДЕ.

Но это единичные случаи, когда шахматиста ловят за руку. Есть мнение, что по-настоящему умные читеры пользуются гораздо более сложной техникой, которую очень сложно отследить даже с помощью специальных устройств.

«Шутки шутками, но за исключением случаев, когда очевидный любитель начинает разделывать мастеров и гроссмейстеров под орех, или у игрока со стуком выпадает на доску наушник, либо при нем обнаруживают какое-то устройство, все прочие доказательства и претензии всегда будут выглядеть по меньшей мере косвенными, — написал в своем Telegram-канале Ян Непомнящий. — Опираться можно разве что на статистку, но и подсчет сантипешек и совпадений с первой линией не панацея. В данный момент — и это надо признать — эффективность сравнительно высока, только когда речь идет о блицтурнирах либо о сверхпоказателях, для которых не находится прочих разумных объяснений, кроме предположительно нечестной игры. В пограничных ситуациях, как, скажем, с Ниманном, многоголосый хор экспертов, гроссмейстеров, любителей и просто сочувствующих превратит любое обсуждение в препирательство на базаре, и в лучшем случае все сведется к известному принципу «слово против слова».

Также Непомнящий приводит самые классические доводы стороны защиты. Когда подозревают очень сильного гроссмейстера:

— Зачем ему это надо? Ведь риск слишком велик и урон для репутации будет непоправим.

Когда вменяют перепады в уровне игры по ходу турнира:

— Не могу играть нормально, находясь под таким давлением, вызванным голословными обвинениями.

При этом случаи удивительно удачных предсказаний дебютного варианта несложно проверить. Например, в Chessbase в разделе History сохраняются все изученные позиции с соответствующими временными метками.