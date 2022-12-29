Карлсен начал ЧМ по блицу в спортивном костюме, Непомнящего попросили переодеться

Россиянин получил предупреждение за футболку с цитатой Лео Месси.

Первый день чемпионата мира по рапиду в Алма-Аты запомнился не только яркими партиями, но и двумя неоднозначными ситуациями. «Отличились» участники последнего матча за мировую шахматную корону — Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Норвежец опоздал на партию против белоруса Владислава Ковалева и вынужден был открывать турнир в спортивном костюме. Непомнящий сознательно надел майку с провокационной цитатой Лионеля Месси. Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться. Ему также было вынесено предупреждение.

Успеть за 29 секунд

Магнус опоздал на первую партию из-за пробок в крупнейшем городе Казахстана (хотя все остальные участники прибыли вовремя). Свой первый ход он сделал, когда на часах оставалось всего 29 секунд (всего на партию отводится 3 минуты — с добавлением 2 секунд после каждого хода). Несмотря на такое критическое отставание по времени, Карлсен одержал победу над 28-летним Ковалевым. Это еще раз подчеркивает его феноменальность в коротком контроле.

Отметим, что Карлсен не успел переодеться, сыграв первую партию в худи и спортивных штанах. Ко второму туру Магнус вновь выглядел с иголочки, надев костюм брендированный многочисленными спонсорами. На старте норвежец одержал пять победы подряд, но затем его серию прервал сильный китайский гроссмейстер Ю Янъи (единственный представитель Поднебесной в Алма-Аты, другие отказались от поездки из-за вспышки ковида в стране). После ничьи последовало поражение от Аниша Гири, а затем пять ничьих подряд с топ-игроками: Хикару Накамурой, Владимиром Федосеевым, Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым. Всего в активе 16-го чемпиона мира 9 очков. Он делит 2-6 место с Дубовым, Гири, Айком Мартиросяном и Ричардом Раппортом.

На целый балл эту группу опережает Накамура, который приехал на ЧМ с невероятным рейтингом в блиц — 2909. У второго «сеяного» Фабиано Каруана — 2847 (пока идет 25-м), у Карлсена — 2830. Хикару одержал восемь побед при четырех ничьих, подтвердив статус фаворита.

Россияне против дресс-кода

Отметим, что недалеко от лидирующей группы расположились еще несколько россиян, набравшие по 8,5 очков. Это великолепно отыгравшие ЧМ по рапиду Федосеев и Артемьев, а также Александр Шиманов (один из лучших шахматных комментаторов), Максим Матлаков и Ян Непомнящий.

Последний умудрился проиграть три партии подряд (Шиманову, Гиге Купарадзе и Сунилдуту Нараянану). Затем Ян пришел в себя и в отставших семи турах одержал шесть побед. Их могло быть и семь, но Пентала Харикришна спас практически безнадежное положение черными.

Впрочем, яркая игра Непо на финише дня была омрачена предупреждением. Россиянин вышел в зал в футболке в цветах сборной Аргентины. На груди у него были написаны слова, который произнес капитан сборной Аргентины Лионель Месси в адрес игрока сборной Нидерландов после матча 1/4 финала ЧМ-2022. Тогда Месси сказал голландскому нападающему Вауту Вегхорсту: «Что уставился, придурок? Проваливай отсюда».

Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться (заодно влипив предупреждение). Непомнящий назвал странным дресс-код в турнире и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков. Согласен с Яном и многолетний партнер по сборной России Александр Грищук. «Я особого смысла в дресс-коде не вижу. Зачем джинсы запрещать — вообще не понимаю, — цитирует Грищука ТАСС. — Понятно, если с дырками, то да. Но обычные — не понимаю. В целом же, дресс-код есть, но я в нем смысла не вижу».

Сам Грищук, трижды выигрывавший ЧМ по блицу (2006, 2012, 2015), неудачно провел первый день. У Александра семь очков и пока только 47 позиция. В отставших девяти турах будет сложно сильно улучшить свое положение.

Зато у девушек лидерство после девяти стартовых турах захватили две россиянки Полина Шувалова и Валентина Гунина. Они набрали по 7,5 балла, на пол-очка опережая Тань Чжунъи (выигравшую ЧМ-2022 в рапид), Александру Горячкину и Александру Костенюк. Так что у наших женщин отличные шансы на титул.