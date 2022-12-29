Карлсен начал ЧМ по блицу в спортивном костюме, Непомнящего попросили переодеться

Сегодня, 20:45
Первый день чемпионата мира по рапиду в Алма-Аты запомнился не только яркими партиями, но и двумя неоднозначными ситуациями. «Отличились» участники последнего матча за мировую шахматную корону — Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Норвежец опоздал на партию против белоруса Владислава Ковалева и вынужден был открывать турнир в спортивном костюме. Непомнящий сознательно надел майку с провокационной цитатой Лионеля Месси. Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться. Ему также было вынесено предупреждение.
Магнус опоздал на первую партию из-за пробок в крупнейшем городе Казахстана (хотя все остальные участники прибыли вовремя). Свой первый ход он сделал, когда на часах оставалось всего 29 секунд (всего на партию отводится 3 минуты — с добавлением 2 секунд после каждого хода). Несмотря на такое критическое отставание по времени, Карлсен одержал победу над 28-летним Ковалевым. Это еще раз подчеркивает его феноменальность в коротком контроле.
Отметим, что Карлсен не успел переодеться, сыграв первую партию в худи и спортивных штанах. Ко второму туру Магнус вновь выглядел с иголочки, надев костюм брендированный многочисленными спонсорами. На старте норвежец одержал пять победы подряд, но затем его серию прервал сильный китайский гроссмейстер Ю Янъи (единственный представитель Поднебесной в Алма-Аты, другие отказались от поездки из-за вспышки ковида в стране). После ничьи последовало поражение от Аниша Гири, а затем пять ничьих подряд с топ-игроками: Хикару Накамурой, Владимиром Федосеевым, Даниилом Дубовым и Владиславом Артемьевым. Всего в активе 16-го чемпиона мира 9 очков. Он делит 2-6 место с Дубовым, Гири, Айком Мартиросяном и Ричардом Раппортом.
На целый балл эту группу опережает Накамура, который приехал на ЧМ с невероятным рейтингом в блиц — 2909. У второго «сеяного» Фабиано Каруана — 2847 (пока идет 25-м), у Карлсена — 2830. Хикару одержал восемь побед при четырех ничьих, подтвердив статус фаворита.
Отметим, что недалеко от лидирующей группы расположились еще несколько россиян, набравшие по 8,5 очков. Это великолепно отыгравшие ЧМ по рапиду Федосеев и Артемьев, а также Александр Шиманов (один из лучших шахматных комментаторов), Максим Матлаков и Ян Непомнящий.
Последний умудрился проиграть три партии подряд (Шиманову, Гиге Купарадзе и Сунилдуту Нараянану). Затем Ян пришел в себя и в отставших семи турах одержал шесть побед. Их могло быть и семь, но Пентала Харикришна спас практически безнадежное положение черными.
Впрочем, яркая игра Непо на финише дня была омрачена предупреждением. Россиянин вышел в зал в футболке в цветах сборной Аргентины. На груди у него были написаны слова, который произнес капитан сборной Аргентины Лионель Месси в адрес игрока сборной Нидерландов после матча 1/4 финала ЧМ-2022. Тогда Месси сказал голландскому нападающему Вауту Вегхорсту: «Что уставился, придурок? Проваливай отсюда».
Организаторы соревнований в Алма-Ате посчитали, что это является нарушением дресс-кода, и попросили шахматиста переодеться (заодно влипив предупреждение). Непомнящий назвал странным дресс-код в турнире и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков. Согласен с Яном и многолетний партнер по сборной России Александр Грищук. «Я особого смысла в дресс-коде не вижу. Зачем джинсы запрещать — вообще не понимаю, — цитирует Грищука ТАСС. — Понятно, если с дырками, то да. Но обычные — не понимаю. В целом же, дресс-код есть, но я в нем смысла не вижу».
Сам Грищук, трижды выигрывавший ЧМ по блицу (2006, 2012, 2015), неудачно провел первый день. У Александра семь очков и пока только 47 позиция. В отставших девяти турах будет сложно сильно улучшить свое положение.
Зато у девушек лидерство после девяти стартовых турах захватили две россиянки Полина Шувалова и Валентина Гунина. Они набрали по 7,5 балла, на пол-очка опережая Тань Чжунъи (выигравшую ЧМ-2022 в рапид), Александру Горячкину и Александру Костенюк. Так что у наших женщин отличные шансы на титул.