Лагно и Горячкина выходят в турнир претенденток-2024. Этого бы не произошло, если бы этап Гран-при состоялся в Польше

Аплодисменты ФИДЕ.

Две российские шахматистки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина — заняли первое и второе место по итогам четырех этапов Гран-при ФИДЕ. Это гарантировало им участие в турнире претенденток-2024, который пройдет в Торонто через 11 месяцев. Третий участник турнир определится в конце июля, когда закончится матч за корону между 17-й чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Лэй Тинцзе. Еще три путевки будет разыграно на Кубке мира-2023. Также в Канаду отправится победительница Большой швейцарки-2023 и игрок с самым высоким рейтингом среди женщин на январь 2023 года.

Перфоманс Шуваловой

Изначально заключительный этап Гран-при ФИДЕ должен был пройти в Польше, но местные власти отказались выдавать визы трем российским шахматисткам. Хотя Екатерина Лагно и Александра Горячкина боролись за первое-второе место. Руководители Международной федерации шахмат пошли навстречу нашим игрокам, и приняли решение перенести этап на Кипр (туда россиянки смогли оформить визы). «Мы понесли убытки, но организация была к этом готова. Мы считаем, что неправильно нарушать права шахматистов», — говорил в интервью «СЭ» генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

До кипрского этапа на первом месте по очкам шла Чжу Цзиньер (308 баллов), но в Никосии китайская шахматистка не играла (каждая приглашенная шахматистка могла принять участие в трех этапах из четырех). Обойти ее могли несколько игроков, и в итоге это удалось Екатерине Лагно и Александре Горячкиной. На Кипре Лагно заняла пятое место, набрав 85 очков, и в сумме 325. Горячкина стала восьмой, заработав 55 баллов (в сумме — 318). Чжу Цзиньер стала третьей, четвертое место у 12-й чемпионки мира Александры Костенюк, которая с этого года выступает за Швейцарию (280 баллов).

«Я очень счастлива и чувствую облегчение, — призналась после турнира Екатерина Лагно. — Главной целью было, конечно, выйти в претенденты, но победа в общей серии Гран-при — это бонус».

Еще одна представительница России — Полина Шувалова — замкнула топ-10 (всего в Гран-при участвовало 20 шахматисток). Уроженка Орска очень слабо провела этап в Астане (10 очков), но смогла реабилитироваться в Нью-Дели (85 очков) и особенно в Никосии. Полина заняла второе место, уступив пол-очка немецкой шахматистке российского происхождения Динаре Вагнер. Шувалова одержала победы над Бибисарой Асаубаевой и Оливие Киолбаса, остальные девять партий турнира завершив вничью.

«Поздравляю Александру Горячкину и Екатерину Лагно с выходом в турнир претенденток ФИДЕ, а Полину Шувалову — с завоеванием второго места, — отметил президент ФШР Андрей Филатов. — На этапе женского Гран-при в Никосии наши шахматистки показали свои бойцовские качества, хладнокровие и мастерство. Желаю успехов российским спортсменкам в будущих соревнованиях!»

Какой формат?

В следующем году женский и мужской турнир претендентов пройдут в Торонто. Оба запланированы на апрель. При этом формат их проведения до сих пор непонятен. Напомним, что в прошлом году ФИДЕ пришлось изменить двухкгруговой формат турнира претенденток на нокаут-систему. После долгих переговоров было принято решение развести по сетке российских (Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно) и украинских шахматисток (Анна и Мария Музычук). Тогда альтернативы особенно не было, учитывая, что Федерация шахмат Украины запрещала своим шахматисткам участвовать в турнире с россиянками.

Если кто-то из украинских шахматисток вновь отберется на турнир претенденток-2024, то ФИДЕ, видимо, вновь придется отказаться от привычного в последние годы формата чемпионского цикла и разыграть участие в чемпионском матче по нокаут-системе.

Тоже самое может коснуться и мужского турнира. Там уже есть один российский участник — вице-чемпион мира Ян Непомнящий. Три путевки достанутся трем лучшим игрокам Кубка мира-2023, две — победителю и занявшему второе место в Гран-туре ФИДЕ 2023 года по швейцарской системе.

Еще одно место на турнире получит шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее. Он должен сыграть не менее четырех рейтинговых турниров ФИДЕ за 2023 год. Это большой привет 17-му чемпиону мира Дин Лижэню, который очень и очень странно попал на турнир претендентов-2022. Последняя путевка достанется шахматисту, который покажет лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году.

В отличии от женщин у украинских гроссмейстеров не такие высокие шансы отобраться в Торонто. Самый высокий рейтинг имеет 40-летний Павел Эльянов, который располагается на 33 месте. Есть еще очень перспективный Кирилл Шевченко, но с этого года 20-летний киевлянин решил выступать за Румынию.

Хотя в той же большой швейцарке могут быть весьма неожиданные результаты.