Почему Непомнящему запрещают играть чемпионский матч в России? ФИДЕ не может найти место для поединка

Претендент на титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожаловался, что до сих пор не знает, где ему предстоит провести титульный поединок против китайца Дина Лижэня. Этот матч пока намечен на период с 7 по 30 апреля 2023 года. Однако из-за того, что переговоры с возможными организаторами не завершены, вероятна корректировка сроков. Ранее намерение провести встречу выражала российская сторона, однако руководитель международной федерации ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович считает, что это невозможно из-за политических рекомендаций МОК не организовывать крупных международных стартов в нашей стране. В итоге за три месяца до старта в отношении судьбоносных соревнований — туман, мешающий гроссмейстерам полноценно готовиться к выступлению.
«Где пройдет чемпионский матч? На данный момент —предварительно, Латинская Америка. До этого называлась Мексика как основной претендент, но подождем более точного анонса, потому что, может быть, имеется в виду и другая страна, — рассказал в интервью «СЭ» тренер Непомнящего Владимир Поткин. — Шахматные традиции Латинской Америки всем известны. Мы с Яном часто достаточно успешно играли на турнире Капабланки на Кубе. У меня у самого хорошие воспоминания, связанные с Мексикой, когда я еще помогал Левону Ароняну побеждать там».
«Если Латинская Америка, то будут важны вопросы акклиматизации, смены часовых поясов, питания и логистики, — считает Поткин. — Когда примерно появится информация? Как я понимаю, в течение января. Здесь важно хорошо знать логистику. Каждая команда заранее готовится. На место приезжают представители, чтобы все проверить, посмотреть. Как любил говорить наш чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник: «Каждый нюанс в матче имеет значение». В борьбе примерно равных по силе шахматистов каждая деталь важна. Каждая команда старается подготовиться максимально хорошо не только в шахматном плане, но и всесторонне подойти к этому вопросу».
Напомню, что последний титульный матч в мужских шахматах проходил в ноябре — декабре 2021 года в Дубае. Однако сейчас вариант с данным регионом не является приоритетным, поскольку заявленные сроки проведения частично приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан (с 23 марта по 20 апреля 2023 года). Это создаст дополнительные трудности, а дальше сдвигать сроки у ФИДЕ уже нет возможности — они и так уже сильно поменялись из-за пандемии. Не вариант и Китай — там большой интерес к матчу с участием Лижэня, но тоже нестабильная ситуация из-за коронавирусных ограничений. Кроме того, от перспективы играть на чужой территории не в восторге команда Непомнящего.
«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части, — говорил Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в ноябре прошлого года. — И в этой связи Китай — не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну. Мексика — главный претендент, но есть еще пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся». Однако вопрос в итоге двигается медленнее, чем планировалось.
«Матч на первенство мира в шахматах — событие эпохальное, требующее серьезной организационной, финансовой и медийной подготовки, — написал в соцсетях бывший участник чемпионского матча россиянин Сергей Карякин. — Не очень понимаю, как можно за три месяца его организовать, по крайней мере если есть задача провести его на высшем уровне...»
Одна из трудностей в поиске организаторов титульного поединка сейчас — отказ от участия Магнуса Карлсена (именно его и заменил Лижэнь). Норвежец не только бессменный чемпион с 2014 года, но и сейчас — самый успешный в коммерческом плане шахматист мира. Без него борьба за чемпионский трофей спонсорам в США и Европе неинтересна. Между тем организационные затраты на матч, который продолжается более трех недель, очень серьезные. А зрелищность и накал борьбы два года назад оставляли желать лучшего. При этом ФИДЕ хотела бы сохранить уровень призового фонда, который прошлом году составлял два миллиона евро.
В Мехико в 2007 году проходил объединительный турнир, по итогам которого мировая шахматная корона досталось индийцу Виши Ананду. За два года до этого чемпионский турнир ФИДЕ также проводился в Латинской Америке — в аргентинском Сан-Луисе. Вообще Аргентина по своим шахматным традициям — самый сильный кандидат в этом регионе. Еще один красивый вариант — Куба. В Гаване трижды разыгрывали звание сильнейшего шахматиста мира, но это было более ста лет назад. Сейчас финансовые возможности кубинцев, увы, невелики, и единственный вариант для них — появление какого-то сильного иностранного спонсора.
По данным «СЭ», интерес к проведению поединка также проявляли в Казахстане и Узбекистане. В Алма-Ате только что проходил чемпионат мира по блицу и рапиду, а Хива принимал часть женского претендентского турнира. Для Непомнящего и Лижэня Средняя Азия была бы лучшим вариантом в плане акклиматизации, но здесь снова большой финансовый вопрос. В связи с этим можно было бы рассмотреть идею об игре на две страны, как произошло во время чемпионского матча у женщин в 2020 году — его на паях принимали Шанхай и Владивосток.
Неплохим вариантом также были бы Иран и Индия — страны, в которых шахматы имеют высокий рейтинг и постоянных спонсоров. Однако у иранцев сейчас политическое напряжение вокруг собственной сборной, а индийцы в основном заинтересованы в поддержке собственных шахматистов. Что касается Южной Америки, то этот регион прежде всего хорош тем, что там точно не будет политических инцидентов, которые были бы вероятны в Европе и даже в ОАЭ или Катаре. Но следить за матчами болельщикам в России и в Китае будет крайне неудобно из-за разницы во времени.