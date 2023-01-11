Почему Непомнящему запрещают играть чемпионский матч в России? ФИДЕ не может найти место для поединка

За три месяца до встречи прорабатывается несколько вариантов, и ни один из них не является окончательным.

Претендент на титул чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожаловался, что до сих пор не знает, где ему предстоит провести титульный поединок против китайца Дина Лижэня. Этот матч пока намечен на период с 7 по 30 апреля 2023 года. Однако из-за того, что переговоры с возможными организаторами не завершены, вероятна корректировка сроков. Ранее намерение провести встречу выражала российская сторона, однако руководитель международной федерации ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович считает, что это невозможно из-за политических рекомендаций МОК не организовывать крупных международных стартов в нашей стране. В итоге за три месяца до старта в отношении судьбоносных соревнований — туман, мешающий гроссмейстерам полноценно готовиться к выступлению.

Регион с большими традициями

«Где пройдет чемпионский матч? На данный момент —предварительно, Латинская Америка. До этого называлась Мексика как основной претендент, но подождем более точного анонса, потому что, может быть, имеется в виду и другая страна, — рассказал в интервью «СЭ» тренер Непомнящего Владимир Поткин. — Шахматные традиции Латинской Америки всем известны. Мы с Яном часто достаточно успешно играли на турнире Капабланки на Кубе. У меня у самого хорошие воспоминания, связанные с Мексикой, когда я еще помогал Левону Ароняну побеждать там».

«Если Латинская Америка, то будут важны вопросы акклиматизации, смены часовых поясов, питания и логистики, — считает Поткин. — Когда примерно появится информация? Как я понимаю, в течение января. Здесь важно хорошо знать логистику. Каждая команда заранее готовится. На место приезжают представители, чтобы все проверить, посмотреть. Как любил говорить наш чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник: «Каждый нюанс в матче имеет значение». В борьбе примерно равных по силе шахматистов каждая деталь важна. Каждая команда старается подготовиться максимально хорошо не только в шахматном плане, но и всесторонне подойти к этому вопросу».

Напомню, что последний титульный матч в мужских шахматах проходил в ноябре — декабре 2021 года в Дубае. Однако сейчас вариант с данным регионом не является приоритетным, поскольку заявленные сроки проведения частично приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан (с 23 марта по 20 апреля 2023 года). Это создаст дополнительные трудности, а дальше сдвигать сроки у ФИДЕ уже нет возможности — они и так уже сильно поменялись из-за пандемии. Не вариант и Китай — там большой интерес к матчу с участием Лижэня, но тоже нестабильная ситуация из-за коронавирусных ограничений. Кроме того, от перспективы играть на чужой территории не в восторге команда Непомнящего.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Есть еще пара интересантов

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части, — говорил Аркадий Дворкович в интервью ТАСС в ноябре прошлого года. — И в этой связи Китай — не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну. Мексика — главный претендент, но есть еще пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся». Однако вопрос в итоге двигается медленнее, чем планировалось.

«Матч на первенство мира в шахматах — событие эпохальное, требующее серьезной организационной, финансовой и медийной подготовки, — написал в соцсетях бывший участник чемпионского матча россиянин Сергей Карякин. — Не очень понимаю, как можно за три месяца его организовать, по крайней мере если есть задача провести его на высшем уровне...»

Одна из трудностей в поиске организаторов титульного поединка сейчас — отказ от участия Магнуса Карлсена (именно его и заменил Лижэнь). Норвежец не только бессменный чемпион с 2014 года, но и сейчас — самый успешный в коммерческом плане шахматист мира. Без него борьба за чемпионский трофей спонсорам в США и Европе неинтересна. Между тем организационные затраты на матч, который продолжается более трех недель, очень серьезные. А зрелищность и накал борьбы два года назад оставляли желать лучшего. При этом ФИДЕ хотела бы сохранить уровень призового фонда, который прошлом году составлял два миллиона евро.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Шахматный джетлаг

В Мехико в 2007 году проходил объединительный турнир, по итогам которого мировая шахматная корона досталось индийцу Виши Ананду. За два года до этого чемпионский турнир ФИДЕ также проводился в Латинской Америке — в аргентинском Сан-Луисе. Вообще Аргентина по своим шахматным традициям — самый сильный кандидат в этом регионе. Еще один красивый вариант — Куба. В Гаване трижды разыгрывали звание сильнейшего шахматиста мира, но это было более ста лет назад. Сейчас финансовые возможности кубинцев, увы, невелики, и единственный вариант для них — появление какого-то сильного иностранного спонсора.

По данным «СЭ», интерес к проведению поединка также проявляли в Казахстане и Узбекистане. В Алма-Ате только что проходил чемпионат мира по блицу и рапиду, а Хива принимал часть женского претендентского турнира. Для Непомнящего и Лижэня Средняя Азия была бы лучшим вариантом в плане акклиматизации, но здесь снова большой финансовый вопрос. В связи с этим можно было бы рассмотреть идею об игре на две страны, как произошло во время чемпионского матча у женщин в 2020 году — его на паях принимали Шанхай и Владивосток.

Неплохим вариантом также были бы Иран и Индия — страны, в которых шахматы имеют высокий рейтинг и постоянных спонсоров. Однако у иранцев сейчас политическое напряжение вокруг собственной сборной, а индийцы в основном заинтересованы в поддержке собственных шахматистов. Что касается Южной Америки, то этот регион прежде всего хорош тем, что там точно не будет политических инцидентов, которые были бы вероятны в Европе и даже в ОАЭ или Катаре. Но следить за матчами болельщикам в России и в Китае будет крайне неудобно из-за разницы во времени.