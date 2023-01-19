Непомнящий избежал матча в Южной Америке. Судьба титула определится в Астане

ФИДЕ наконец определилась с местом проведения чемпионского поединка, который состоится в апреле этого года.

Долгие поиски места проведения матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем наконец завершены. Международная федерация (ФИДЕ) объявила, что поединок состоится с 7 апреля по 1 мая в столице Казахстана Астане. Это хорошая новость и для участников поединка, и для болельщиков. Альтернативой была поездка претендентов на корону в Южную Америку, что потребовало бы адаптации к местному часовому поясу и обрекло бы фанатов шахмат в России и Китае на ночные бдения.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Очень удачный выбор

Несмотря на трудные времена, ФИДЕ удалось сохранить и призовой фонд поединка, который, как и два года назад, составит два миллиона долларов (60 процентов достанется победителю, а 40 процентов проигравшему). Матч вновь будет состоять из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей чемпион определится в плей-офф по быстрым шахматам. В прошлый раз такой формат многими критиковался, несмотря на то что поединок Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего в Дубае получился результативным и завершился со счетом 7,5-3,5 в пользу норвежского гроссмейстера.

Напомню, что летом прошлого года, после того как Непомнящий вновь победил в турнире претендентов, Карлсен отказался от новой встречи с Яном. В результате титул впервые с 2014 года перейдет в новые руки, и в Астане у нас точно будет 17-й чемпион мира. Россиян в этой роли не было с 2007 года — когда трон покинул Владимир Крамник. А у Китая ранее не просматривалось даже претендентов: Дин Лижэнь — первый участник чемпионского матча из своей страны. Хотя у женщин звание сильнейших давно и прочно за китаянками.

«Еще до Нового года ходили слухи, что это будет Казахстан, потому что страна приняла чемпионат мира по рапиду и блицу, планировалось там объявить об этом, трудно сказать, что помешало, — заявил ТАСС вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. — Казахстан — идеальное место, которое равноудалено как от Китая, так и от Москвы. В данном случае участники абсолютно в равной ситуации. Казахстан старается брать на себя повышенные шахматные обязательства, после долгого перерыва превращается в шахматную страну, где проводятся не только внутренние турниры, но и международные, так что очень удачный выбор».

Фото Global Look Press

Продвижение шахмат в Азии

На сайте ФИДЕ отмечается, что другим претендентом на проведение матча была Аргентина. Кроме того, интерес проявляли Мексика и Китай. Однако, учитывая национальность претендентов, заявка столицы Казахстана имела очевидные преимущества в силу своего географического положения и нейтрального статуса страны. Перспективы поездки в Китай и игры на «поле соперника» не вдохновляли команду Непомонящего, а Россия не могла принять матч из-за санкций против нашей страны. В ФИДЕ еще осенью прошлого года заявили, что не станут идти из-за этого на конфликт с МОК.

«Впервые в истории китайский гроссмейстер вышел в финал и будет бороться за звание чемпиона мира. Поэтому мы ожидаем огромный интерес к поединку со стороны Китая, что поможет продвижению шахмат в Азии, — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. — Как бы нам ни хотелось провести глобальное мероприятие на Американском континенте, разница во времени в данном случае серьезно повлияла бы на аудиторию. Казахстан — страна с процветающей экономикой и привилегированным географическим положением, что сделало ее идеальной для организации данного матча».

Главным спонсором проекта проведения чемпионского поединка в Астане стал Тимур Турлов, крупный казахстанский бизнесмен, родившийся в России и до 2010 года проживавший в нашей стране. В декабре 2022 года этот предприниматель был включен в санкционный список Украины. Астана в 2019 году принимала командный чемпионата мира по шахматам. А в конце прошлого года чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в другом казахстанском городе — Алма-Ате.