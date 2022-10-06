«Это мое послание для всех». Ниманн отвечает на обвинения новыми победами

Шахматы не были так популярны в США со времен Бобби Фишера.

В среду, 5 октября, в Сент-Луисе стартовал чемпионат США по шахматам. В нем принимают участие сразу три представителя топ-10: Уэсли Со, Фабиано Каруана и Левон Аронян. Могло бы быть и четыре, но шестой номер рейтинга ФИДЕ, пятикратный чемпион США Хикару Накамура отказался играть в этом году, намекнув, что не хочет садить за стол... с Хансом Ниманном.

19-летний гроссмейстер сейчас испытывает новую волну давления — на этой неделе Chess.com опубликовал 72-страничный отчет, в котором подробно описываются случаи «вероятного» мошенничества Ниманна в более чем 100 партиях. Комментируя это расследование Накамура сказал, что если бы у людей, составивших этот отчет, не было разумного количества доказательств, то они бы не стали придавать ему огласку. Впрочем, Ниманна, судя по всему, эти разговоры не сильно волнуют. Он продолжает показывать запредельный уровень за доской, на этот раз обыграв черными четвертьфиналиста «Кубка поколений-2022» Кристофера Ю. А потом и выдал мощную речь.

Два топ-турнира

Вместо чемпионата США Накамура продолжает выступление на Global Championship. Это глобальная задумка Chess.com — объединить под одной крышей всех сильнейших игроков мира в многоступенчатом соревновании по рапиду с общим призовым фондом в миллион долларов. Топ-гроссмейстеры по нокаут-системе определяют, кто из них отправится на финал в Канаду, где померится силами с Магнусом Карлсеном. На этой неделе Хикару довольно легко вышел в четвертьфинал, присоединившись к компании Ароняна, Со, Аниша Гири, Яна Кшиштофа-Дуды и нашего Дмитрия Андрейкина. Ян Непомнящий вступит в борьбу на следующей неделе, в 1/8 финала ему будет противостоять Теймур Раджабов.

На чемпионате США до развязки еще далеко, но как вы понимаете, сейчас любая партия с участием Ханса Ниманна вызывает повышенный интерес. В первом туре он встречался с 15-летним Кристофером Ю, который показал впечатляющую игру на недавно завершившемся «Кубке поколений». Вундеркинд смог пробиться в топ-8 (опередив Гири, Дуду, Наварру, Иванчука, Гельфанда...), а в плей-офф уступив будущему финалисту Арджуну Эригаси из Индии.

Ю играл белыми фигурами, но без шансов уступил Ниманну. Впрочем, это был только первый перфоманс вечера для Ханса. После победы 19-летний гроссмейстер согласился пообщаться со студией, но был максимально краток.

«Я думаю, что эта игра является посланием для всех, — отметил Ниманн. — Все началось с того, что я сказал, что шахматы говорят сами за себя, и я думаю, что эта игра говорила сама за себя и показала шахматному сообществу, кто я есть. Это также показало, что я не собираюсь отступать и буду играть здесь в свои лучшие шахматы. Несмотря на сумасшедшее давление, которое я испытываю, и это все, что я могу сказать об этой игре. Повторюсь, шахматы говорят сами за себя».

Ведущий решил уточнить у Ниманн несколько его гениальных ходов, но Ханс перебил его.

«Вы можете оставить это на свое усмотрение, спасибо, — продолжил гроссмейстер. — Вот и все. Это все, что я хотел сказать, потому что это была такая красивая игра, что мне даже не нужно ее описывать».

После этих слов Ханс ушел. В студии, мягко говоря, были удивлены таким поведением обидчика Карлсена. Впрочем, такие поступки только поднимают рейтинг Ниманна. В США он уже стал суперзвездой.

Против статистики

После скандала с Карлсеном о Ниманне написали все ведущие американские издания. А на чемпионат США аккредитовалось рекордное количество журналистов. Отмечается, что спрос на шахматные доски в онлайн-магазинах достиг показателей 2020 года, когда вся страна смотрела и бурно обсуждала сериал «Ход королевы».

Если Ниманн продолжит в том же духе, то вполне может стать таким же популярным, как Бобби Фишер. Конечно, хайп надо будет подкреплять сильными результатами, но пока с этим проблем нет. Если Ниманн выиграет чемпионат США в такой компании, то о нем заговорят, как о человеке способном выйти на турнир претендентов.

При этом результаты Ханса в детском возрасте никогда не говорили о том, что он станет топ-игроком. На это в своем расследовании ссылается Chess.com. Сейчас в топ-50 лучших игроков мира входят 13 шахматистов моложе 25 лет. Ханс — единственный, кто стал гроссмейстером в 17. Все остальные 12 шахматистов добились звания в возрасте с 12 до 16 лет. Считается, что если игрок не становится гроссмейстером до 14 лет, то маловероятно, что он достигнет высшего уровня в шахматах. Хансу, видимо, удалось сломать этот стереотип. Или он все-таки мошенник?

В расследовании говорится, что с 2014 по 2022 годы его оценка силы увеличилась с 67,79 до 90,90 (в среднем 2,67 пункта в год). Для сравнения показатель Алиреза Фируджа (уже игравшего в турнире претендентов) — 1,61 в год (с 77,41 до 91,33). Ханс стабильно превосходит многих ровесников в показателе силы, хотя лишь недавно стал демонстрировать игру экстра-класса.

У Ханса самый быстрый и самый большой рост рейтинга Эло по сравнению со сверстниками и другими известными игроками, если учитывать партии живьем после достижения рейтинга 2500.

Оценки силы шахматистов. сhess.com

«Кроме того случая, когда мне было 12, я никогда, никогда не жульничал на турнире с призовыми. Никогда. Я бы никогда такого не сделал, это худшее, что я мог совершить», — говорил после партии с Магнусом на Grand Chess Tour Ниманн.