Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории

Становится понятно, почему рейтинг американского гроссмейстера в классических шахматах растет быстрее, чем у Фишера, Карлсена и Фируджа.

Самый популярный шахматный сайт Chess.com завершил расследование в отношении американского гроссмейстера Ханса Ниманна, которого несколько элитных шахматистов подозревают в читерстве. На нем говорится, что Ниманн жульничал, вероятно, более чем в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ.

Chess.com также отмечает экстраординарный прогресс Ниманна в классическом рейтинге Эло. В частности, 19-летний шахматист быстрее, чем кто-либо из сверстников, поднял рейтинг с 2500 до 2700 пунктов. У него на это ушло менее двух лет. По этому показателю он опередил главных гениев в истории шахмат — Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Гукеша Доммараджу, Алиреза Фируджа...

Слово против слова?

В расследовании не приводятся выводы относительно партий Ниманна, проведенных вживую за шахматной доской, однако, как отмечает Chess.com, шесть из наиболее сильных выступлений Ниманна на соревнованиях «заслуживают дальнейшего расследования». Один из этих «перформансов» недавно состоялся в Сент-Луисе.

Напомним, что в начале сентября Ниманн обыграл Магнуса Карлсена в классику на американском этапе Grand Chess Tour (такое бывает крайне редко). На следующий день 16-й чемпион мира впервые в карьере снялся с турнира, а норвежские СМИ написали, что Магнус подозревает Ханса в жульничестве. Спустя две недели гроссмейстеры встретились на сильном онлайн-турнире «Кубок поколений». Норвежец из протеста или из упрямства демонстративно остановил часы в их партии после полутора ходов и... снова многозначительно промолчал о сути конфликта.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Это не помешало Карлсену выиграть престижный турнир, а спустя пару дней он наконец-то сделал заявление. Он впрямую обвинил Ниманна в читерстве, но представил в качестве доказательства только свои ощущения во время партии с ним в Сент-Луисе: «Когда Ниманн в последнюю минуту был приглашен на Sinquefield Cup в Сент-Луис, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира, — отметил Магнус. — Но все же решил играть. Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал (американец подтвердил два случая). Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения».

Отметим, что незадолго до высказываний норвежца его сторону открыто заняли два элитных шахматиста: соотечественник Ниманна Хикуру Накамура и победитель двух турниров претендентов Ян Непомнящий. Россиянин также заявил, что написал электронное письмо организаторам Sinquefield Cup, что ему кажется странной замена Максима Вашье-Лаграва на Ниманна. Мол, к этому парню стоит присмотреться. Впоследствии Ян записал специальное видео, на котором заявил, что Ниманн — единственный молодой игрок серьезного уровня, в отношении которого он испытывает сомнения.

Непомнящий сравнил американского шахматиста с бодибилдером, который не хочет идти к супернакачанному телу годами, а добивается быстрого результата за счет применения стероидов. «Он хочет результат здесь и сейчас. Он не будет ждать. Меня беспокоит эта ситуация, возвращаясь к вопросам доверия. Обманывать весь мир, чтобы ускорить свой прогресс с помощью некоторых очень хорошо дозированных несправедливых действий...» — резюмирует Ян.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Ход за ФИДЕ

Подозрения Яна неудивительны. Согласно отчету Chess.com, одну из странных партий Ниманн провел 20 июня 2020 года как раз против Непомнящего. Но можно ли все это доказать? Непомнящий сомневается: «Шутки шутками, но за исключением случаев, когда очевидный любитель начинает разделывать мастеров и гроссмейстеров под орех, или у игрока со стуком выпадает на доску наушник, либо при нем обнаруживают какое-то устройство, все прочие доказательства и претензии всегда будут выглядеть по меньшей мере косвенными, — написал в своем Telegram-канале Ян. — Опираться можно разве что на статистку, но и подсчет сантипешек и совпадений с первой линией не панацея. В данный момент — и это надо признать — эффективность сравнительно высока, только когда речь идет о блицтурнирах либо о сверхпоказателях, для которых не находится прочих разумных объяснений, кроме предположительно нечестной игры. В пограничных ситуациях — как, скажем, с Ниманном — многоголосый хор экспертов, гроссмейстеров, любителей и просто сочувствующих превратит любое обсуждение в препирательство на базаре, и в лучшем случае все сведется к известному принципу «слово против слова».

Поэтому самым подозрительным в расследовании Chess.com действительно кажется аномалия в рейтинге Ниманна. Неужели он настолько талантливый, чтобы показать результаты выше, чем у молодого Фишера и Карлсена?

ФИДЕ анонсировала собственное расследование и предложила создать комиссию по борьбе с жульничеством. В пресс-релизе говорится, что в нее войдут как именитые гроссмейстеры, так и технические специалисты. Хотя в шахматном мире не особо верят в то, что в ФИДЕ отнесутся к этому вопросу очень серьезно, а виновные в итоге будут наказаны.

Владимир Крамник. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Проблема читерства абсолютно решаемая, пусть и требует финансовых вложений, — говорил в интервью «СЭ» 14-й чемпион мира Владимир Крамник. — Долгие годы никто толком этим не занимался. И боюсь, что и в этот раз никаких серьезных шагов предпринято не будет. Скандал постепенно забудется, состоится какой-то разговор, и на этом все. Хотя, повторюсь, эту проблему можно решить коренным образом в живых шахматах».

Если же говорить про онлайн-шахматы, то многие шахматисты, включая Крамника, практически перестали играть в интернете. «Там повально все пользуются подсказками, — продолжил Крамник. — Практически в каждой второй партии онлайн ты нарываешься на читера. Если сам не готов следовать той же тенденции, то играть становится неинтересно. Но и даже эту проблему можно решить. Но сложнее, чем в живых шахматах. Я предлагал свой вариант [ФИДЕ и компании DeepMind], который четко аргументировал».