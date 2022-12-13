Андрей Филатов: «Патриотизм Карякина — прекрасное качество, но за ним не спрячешь непорядочность и корыстные интересы»

Глава Федерации шахмат России — о предстоящих выборах президента организации.

В декабре Андрей Филатов традиционно подводит на страницах «СЭ» итоги шахматного года. Но в этом году спортивные итоги заслонили другие события — 17 декабря пройдет 15-й съезд шахматистов России и выборы президента Федерации шахмат России. Конкурентом Филатова на выборах стал один из сильнейших гроссмейстеров страны Сергей Карякин.

Хотелось бы видеть Сергея в роли спортсмена

— Каково это — соревноваться со спортсменом на политическом поле? — вопрос действующему главе ФШР.

— Федерация шахмат России — общественная организация, которая действует по Уставу и основывается на прозрачных и демократичных принципах. Выборы президента ФШР часто бывают конкурентными. Так, на предыдущих выборах было целых пять претендентов на эту позицию. Так что открытые выборы — это часть нашей культуры, как и во многих других спортивных федерациях.

Сергей немного затянул с принятием решения. Еще три недели назад он публично заявлял, что не готов идти на выборы и что «альтернативы Филатову нет». Потом в последний день, буквально за полчаса до дедлайна, все же оформил заявку. Его кандидатуру выдвинула Федерации шахмат Чеченской Республики. Мне кажется, Сергей никак не мог определиться, кто же он — спортсмен, политик, общественный деятель или бизнесмен. Конечно, мне как руководителю федерации больше всего хотелось бы видеть его в роли спортсмена. Он вице-чемпион мира 2016 года, участник турниров претендентов, обладатель Кубка мира 2015 года, на данный момент — второй шахматист нашей страны по рейтингу.

— Все мы знаем многочисленные примеры того, как бывшие спортсмены возглавляют спортивные федерации. Но на память не приходят примеры крупных федераций, которые возглавляли бы спортсмены действующие.

— Это не случайно, поскольку налицо конфликт интересов. Ты не можешь быть одновременно и активным игроком, и менеджером, который во многом определяет правила, по которым развивается вид спорта. Но я в любом случае не собираюсь проигрывать выборы и не сомневаюсь, что после 17 декабря Сергей, если захочет, сможет вернуться к спортивной деятельности. Тем более что никаких формальных поводов, не позволяющих ему играть в шахматы, не существует.

— И все же — как вы оцениваете шансы свои и своего конкурента?

— Выборы, как и спорт, интересны своей непредсказуемостью. Иногда даже сборная Саудовской Аравии может обыграть Аргентину! Я бы не хотел оценивать наши шансы, пусть это сделают делегаты съезда.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Критика — часть предвыборной кампании

— В чем главное отличие вашей предвыборной программы и программы Сергея Карякина?

— Основные элементы этих программ очень похожи. Может быть, это связано с тем, что у моего конкурента не было времени для того, чтобы придумать что-то оригинальное. Шахматы — консервативный вид спорта, придумать что-то новое трудно. Во всяком случае, намного труднее, чем пытаться обесценивать работу других и при этом заимствовать всю содержательную часть нашей программы.

— В программе Сергея много патриотической риторики...

— Патриотизм — прекрасное качество, но за ним не спрячешь непорядочность и корыстные интересы! Главное отличие между нами не в программе развития шахмат. А в том, что за нынешним руководством федерации стоят годы работы и реально достигнутые результаты (мы собрали их в виде цифр для удобства анализа). Каждый может изучить их и сделать выводы о качестве работы федерации. Кроме того, у нас есть команда из пяти вице-президентов, каждый из которых сделал очень многое для развития шахмат в нашей стране и в мире. Это губернатор ХМАО — Югры Наталья Владимировна Комарова, вице-спикер Государственной думы Александр Дмитриевич Жуков, президент РАПУ Андрей Андреевич Гурьев, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Николаевич Шинский и гроссмейстер Сергей Борисович Смагин.

Тот факт, что вице-президенты согласились пойти на новый срок, меня радует и вдохновляет. Все они чрезвычайно занятые и профессионально успешные люди, но они готовы и дальше работать на благо шахмат и шахматистов.

— В ходе кампании Карякин много времени уделил критике работы ФШР. Вы расцениваете эту критику как часть предвыборной кампании или в каких-то тезисах вашего конкурента есть здравое зерно?

— К сожалению, я воспринимаю их как часть предвыборной кампании, которая ведется недостойными средствами. Как старший тренер мужской сборной я нахожусь на постоянной связи со всеми ведущими игроками. Мой телефон есть в том числе и у Сергея. Ничто не мешало ему позвонить мне, встретиться и обсудить те проблемы, которые его волнуют. Вместо этого он начал клеветническую кампанию в СМИ, рассчитанную не на улучшение нашей работы, а на ее дискредитацию. Это было тем более странно, что в течение долгих лет он получал от сотрудничества с федерацией больше всех остальных шахматистов в нашей стране.

Мой тренер в детской шахматной школе старался воспитать нас в первую очередь,достойными людьми, а уже во вторую — спортсменами. Жаль, что Сергею не повезло встретить такого же тренера.

Кандидаты и их команды

Кандидатами на пост президента ФШР являются действующий глава организации, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов и гроссмейстер Сергей Карякин.

Кандидатуру Андрея Филатова выдвинули федерации шахмат Москвы, Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Новосибирской, Псковской, Тульской, Ярославской областей, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, республик Алтай, Башкортостан, Дагестан, Крым, Тыва, Хакасия и Чувашия.

На выборы с Андреем Филатовым идет команда из пяти вице-президентов. Это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин.

Кандидатуру Сергея Карякина выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики. На данный момент команда кандидата не анонсирована.

Основные результаты деятельности ФШР за 2014-2022 годы в цифрах

— Российские спортсмены пять раз участвовали в финальных поединках за титул чемпиона мира и становились вице-чемпионами мира (Наталья Погонина в 2015 г., Сергей Карякин в 2016 г., Екатерина Лагно в 2018 г., Александра Горячкина в 2020 г., Ян Непомнящий в 2021 г.). В 2022 году Ян Непомнящий вновь вышел на матч за титул, который состоится в 2023 году.

— C 2014 года российские шахматисты четыре раза становились чемпионами мира по блицу (Александр Грищук в 2015 г., Сергей Карякин в 2016 г., Екатерина Лагно в 2018 и 2019 гг.) и дважды — чемпионами мира по быстрым шахматам (Даниил Дубов в 2018 г., Александра Костенюк в 2021 г.).

— Россияне дважды выигрывали Кубок мира (Сергей Карякин в 2015 г., Александра Костенюк в 2021 г.) и девять раз становились чемпионами Европы в личном зачете.

— Российские команды шесть раз становились чемпионами Европы и три раза — чемпионами мира. Также российские сборные дважды выиграли онлайн-олимпиады ФИДЕ, в которых участвовали все сильнейшие команды мира.

— На Всемирных шахматных олимпиадах российские команды завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

— Подготовкой сборных и ближайшего резерва сборных на постоянной основе занимаются шесть тренеров. Это международные гроссмейстеры Александр Мотылев, Александр Рязанцев, Владимир Поткин, Сергей Рублевский, Евгений Наер и Константин Сакаев. На регулярной основе проводятся сборы (не менее трех в год). Дополнительную поддержку от ФШР получают молодые игроки, которые имеют возможность заниматься с лучшими тренерами на постоянной основе.

— Российские шахматные композиторы и решатели завоевали 6 золотых медалей в личном и командном зачете.

— Шахматисты — впервые в истории России — были неоднократно отмечены высокими государственными наградами за свои спортивные достижения.

— За 8 лет в России проведены: четыре соревнования за титул чемпиона мира по классическим шахматам (Сочи 2014 и 2015 гг., Ханты-Мансийск 2018 г., Шанхай — Владивосток 2020 г.), четыре чемпионата мира по рапиду и блицу (Санкт-Петербург 2018 г., Москва 2019 г.), три Кубка мира по шахматам (Ханты-Мансийск 2019 г., Сочи 2021 г.), четыре турнира претендентов (Ханты-Мансийск 2014 г., Москва 2016 г., Казань 2019 г., Екатеринбург 2020-2021 гг.) и несколько этапов «Гран-при ФИДЕ».

— В детских и юношеских соревнованиях российские спортсмены завоевали 75 золотых медалей в личных и командных первенствах мира и Европы, чемпионатах среди школ и онлайн-чемпионата ФИДЕ. Более 130 серебряных и бронзовых медалей. На мировом уровне сравнимые результаты есть только у индийских спортсменов.

— Шахматное отделение открыто в центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Также шахматные отделения открыты в нескольких региональных центрах «Сириус». Под руководством Федерации шахмат России ежегодно функционируют несколько региональных гроссмейстерских центров, которые проводят не менее 20 региональных гроссмейстерских сессий в год. Ежегодно в России проходит более 40 этапов Детского Кубка России. Финальный этап первенства России среди юношей и девушек собирает почти 2000 юных спортсменов.

— В здании Центрального дома шахматиста на Гоголевском бульваре в Москве открыт уникальный музей шахмат, который ежегодно посещают тысячи посетителей, включая школьников. Федерацией шахмат России совместно с Фондом Тимченко реализован проект «Шахматы в школах» в 18 регионах России. В рамках проекта первичное обучение шахматам прошли почти полмиллиона школьников. Также ФШР повысила квалификацию почти 3000 школьных учителей и бесплатно передала инвентарь и литературу в 1500 школ. Важнейший результат программы «Шахматы в школах» — возрождение «Белой ладьи», а также проведение Всероссийской шахматной олимпиады и определение лучшего шахматного учителя года.

— В рамках проекта ФШР разработан и выпущен полный учебно-методический комплект из 8 книг, позволяющий проводить обучение шахматам в школах.

— В рамках спецпроекта ФШР «Шахматы в детских домах» за счет федерации проводится обучение шахматам в более 150 детских домах по всех России. В финальном турнире воспитанников детских домов «Восхождение» ежегодно принимают участие команды более 50 детских домов.

— Федерация шахмат России ежегодно проводит чемпионат страны среди ветеранов и разных групп инвалидов. Сборные России среди ветеранов и лиц с ограниченными возможностями (по слуху, зрению и «опорники») ежегодно выступают на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы.

— Российские сборные по шахматам для людей с ограничениями по слуху, зрению и движению завоевывали 14 золотых медалей в личных и командных зачетах.

— Наши ветераны за период с 2014 по 2022 год завоевали 22 золотые медали в личных и командных турнирах.

— В 2016 году ФШР запустила проект национального спортивного рейтинга, который на данный момент имеют 358 368 спортсменов. В России 1035 спортивных судей имеют лицензию ФИДЕ, из них 292 судьи — обладатели высшего звания «спортивный судья Всероссийской категории».

— В 2021 году ФШР совместно с Минспортом РФ запущен масштабный проект «Гран-при Черного моря», который состоит из 30 ежегодных шахматных фестивалей на юге России.

Анатолий Курагин