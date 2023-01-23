Андрей Филатов: «В работе команды ФШР будет сохранена преемственность»

Интервью президента Федерации шахмат России информационному агентству ТАСС.

Президент Федерации шахмат России, старший тренер мужской сборной России Андрей Филатов в интервью ТАСС рассказал о матче на первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, смене исполнительного директора ФШР, намерениях Сергея Карякина возглавить Федерацию шахмат Подмосковья, а также перспективах развития шахмат в стране и работе Федерации в ближайшие годы.

О матче на первенство мира

Ян имеет заметное преимущество в плане опыта борьбы на высшем уровне, он дважды выиграл турнир претендентов и уже сыграл один матч на первенство мира. Это его существенно отличает от соперника, который получил право на матч только благодаря отказу Магнуса Карлсена защищать свой титул, — отметил Филатов. — С другой стороны, богиня шахмат Каисса капризна и непредсказуема. Владимир Крамник не выиграл ни одного отбора к матчу, но это не помешало ему победить Гарри Каспарова в матче 2000 года.

Я ожидаю поединок двух равных соперников. Победит тот, кто лучше справится со своими нервами, потому что матч обещает быть очень напряженным и интересным. Оба шахматиста — яркие игроки с собственным, хорошо узнаваемым стилем. Физическая и психологическая подготовка выйдет в этом противостоянии на первый план".

Изначально фаворитом на проведение матча за шахматную корону была Мексика, но официальную заявку страна не подала. В итоге Международная шахматная федерация доверила это право Астане. «Я думаю, что это хорошее решение со всех точек зрения, — отметил Филатов. — Казахстан географически находится между Россией и Китаем, это означает, что любители шахмат в обеих странах смогут с достаточным комфортом следить за этим исключительным событием. Впервые в истории китайский шахматист получил шанс побороться за шахматную корону. Думаю, что это событие будет знаковым для Китая. Хорошо и нашим любителям шахмат, многие из которых сумеют приехать в столицу Казахстана, чтобы поболеть за Яна.

С организационной точки зрения шахматный Казахстан сильно прибавил за последние годы: он успешно провел командные чемпионаты мира в 2019 году и чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу в 2022-м. В этом отношении вторая заявка на матч, которая была из Аргентины, сильно проигрывала Астане. Думаю, что сочетание этих двух факторов, географического и организационного, определило итоговый результат. Большинство членов совета FIDE проголосовало за проведение матча в Казахстане.

Ян Непомнящий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Смена исполнительного директора ФШР

Наблюдательный совет ФШР принял отставку исполнительного директора Марка Глуховского и утвердил в этой должности Александра Ткачева. В работе команды ФШР будет сохранена преемственность. Ткачев — известный арбитр и организатор, много лет работал в составе исполнительной дирекции. Его главная задача — развитие шахмат внутри нашей страны, проведение турниров внутреннего календаря. Глуховский тоже не оставил шахматную работу. Он займется международным направлением, которое становится для нас очень важным.

В целом команда практически не изменилась. Хочу подчеркнуть, что 15-й Съезд шахматистов России и последний Набсовет федерации высокого оценили работу исполнительной дирекции под руководством Глуховского. Я лично тоже благодарен всей нашей команде за большую работу по продвижению и популяризации шахмат в России.

О намерении Сергея Карякина возглавить Федерацию шахмат Подмосковья

Я могу только пожелать Сергею успеха. Если он сумеет перейти от рассуждений на тему «как надо работать» к практической работе — буду только рад. Чтобы добиться какого-то ощутимого результата, необходимо не только избраться, но и сформулировать программу развития, расставить приоритеты, собрать команду, найти финансирование... В таком большом и разнообразном регионе, как Подмосковье, возможностей для развития шахмат очень много. Можно и чемпионат Московской области на хорошем уровне проводить, и детские турниры, и команду сформировать, которая бы достойно представляла регион в командном первенстве России. Сергей и сам живет в Подмосковье, на Рублевке, так что шахматисты региона и их проблемы для него не чужие.

Сергей Карякин. Пресс-служба ФШР

Перспективы развития шахмат в России и дальнейшая работа ФШР

Говоря о перспективах развития шахмат в России, Филатов отметил, что число шахматистов в стране растет, как и популярность этого вида спорта. «Я в целом оптимистичен. Мой оптимизм базируется на цифрах: когда мы начинали свою работу, в России около 100 тысяч шахматистов имели рейтинг, то есть регулярно участвовали в турнирах, — говорит глава ФШР. — В настоящее время в национальном рейтинге более 400 тысяч играющих шахматистов. Болельщиков и любителей, которые не играют в турнирах или играют в любительских соревнованиях, еще больше. Значит, популярность нашего вида спорта активно растет, люди хотят заниматься шахматами, участвовать в турнирах, повышать свое мастерство. Самое главное — хотят, чтобы шахматами занимались их дети.

Все это позволяет мне и нашей команде с оптимизмом смотреть в будущее. Мы понимаем, что наша работа нужна и приносит свой результат. Наши планы достаточно подробно отражены в моей предвыборной программе. Я считаю, что Съезд шахматистов России проголосовал не только за меня, но и за нашу программу, и за команду людей, которые будет ее реализовывать.

Вкратце напомню основные пункты: внутри страны — это усиление турниров и сохранение высокого уровня подготовки ведущих российских шахматистов. В первую очередь — юных шахматистов. В международной работе — это переход в Азиатскую шахматную федерацию и постепенное снятие санкций с российских сборных. Третье важное направление — дальнейшая цифровизация сервисов для шахматистов России. Это направление создает новые возможности как для опытных игроков, так и для тех, кто делает в шахматах первые шаги.

По материалам ТАСС