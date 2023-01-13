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«Не доволен, что заставили переодеть футболку с цитатой Месси про дурачка». Интервью Яна Непомнящего

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Сильнейший российский гроссмейстер — о подготовке к матчу на первенство мира, отказе Карлсена и дресс-коде на турнирах.

Меньше трех месяцев остается до матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лиженем. Матч на первенство мира начнется 7 апреля. Для нашего гроссмейстера это вторая попытка завоевать титул. Полтора года назад он не смог отобрать корону у Магнуса Карлсена. Однако, когда Ян второй раз добился аудиенции у шахматного короля, снова выиграв турнир претендентов, Магнус от матча отказался. Корреспондент «СЭ» встретился с Непомнящим в Москве и поговорил о подготовке к чемпионскому поединку, отказе Карлсена и футболке с цитатой Месси.

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Баланс нагрузок немножко перераспределил

— До вашего второго матча на первенство мира остается три месяца. Есть ли разница в ощущениях от ожидания?

— Конечно. Первый опыт всегда самый запоминающийся и необычный. В том плане, что ко второму матчу отношусь более спокойно со всех точек зрения. Тем не менее понятно, что это важнейший старт, который у кого-то бывает раз в жизни, у кого-то не бывает вообще.

— Не потерял ли значимость второй матч?

— Нет. Это по-прежнему матч на первенство мира. Единственное, что, возможно, кого-то смутит то, что Магнус отказался защищать титул. Кого-то — меня, например. Тем не менее это его выбор. Думаю, что не должен в какой-то степени обесценивать матч, но, конечно, жаль. Магнус по рейтингу сейчас первый, Дин — второй, я — третий. Как раз второй и третий играют между собой. Хотелось бы, чтобы Магнус играл. Как знать, может, Карлсен вернется. То, что второй раз, а не первый, — здесь скорее внутреннее отношение изменилось. Но, повторюсь, событие исключительной важности.

— Изменил ли вас первый матч?

— Я приобрел колоссальный опыт. Отрицательный опыт — это тоже опыт. То, что было в Дубае, — это верхушка айсберга. Была проведена огромная работа над собой, над шахматами. Возможно, как показал турнир претендентов в Мадриде, эта работа не ушла как вода в песок. Не буду разбрасываться громкими словами, говоря, что стал другим человеком, но в шахматном и профессиональном плане многое переосмыслил.

— Говорят, что отрицательный опыт лучше положительного — от него получаешь больше. Согласны?

— Да, учиться надо всю жизнь, но иногда хочется пожинать плоды от обучения.

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— Что делаете по-другому в подготовке к матчу или собираетесь делать?

— Работа примерно такая же. Разумеется, большая дебютная подготовка, физическая тоже, но баланс нагрузок я немножко перераспределил. Некие выводы из подготовки к предыдущему матчу сделал, некоторые ошибки стараюсь не повторять.

— Насколько другая подготовка, оттого что соперник по матчу другой?

— По большому счету нужно всегда хорошо сыграть самому. Понятно, что есть особенности подготовки к тому или иному шахматисту. Магнус и Дин, мягко говоря, имеют не очень похожий стиль игры. Но основная шахматная работа каждый раз похожа. То же самое, что и подготовка к обычным турнирам, только намного-намного больше. И, естественно, с прицелом на того или иного шахматиста.

— Перед предыдущим матчем вы рассказывали, что скинули 10 килограммов, но сомневались, нужно ли было это делать. В итоге как?

— Я бы на этом не заострял внимания. Там скинул, тут набрал. В новом году пока оливье не доел, невозможно же остановиться. Понятно, что физическая подготовка или, если угодно, контроль веса — это тоже немаловажно, но сейчас я не возвожу это в какой-то абсолют.

Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Ян Непомнящий. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Подготовка к чемпионскому матчу — это как просеивать песок в поисках золота

— После турнира претендентов вы много раз пересекались с Магнусом. Насколько обсуждаема тема его отказа между вами?

— Как ни странно, мы общались об этом только в онлайне. Он мне не сказал что-то отличное от того, что он говорил в интервью или различных подкастах. В этом плане Магнус довольно откровенен. Поэтому не могу сказать, что у него есть какая-то тайная мотивация, которой он не поделился со всем миром, но поделился со мной. Понятно, что я не обрадовался его решению. Но что поделать?

— Не кажется, что Магнус немножко подставил и вас, и Дина? Да, кто бы из вас ни победил, он будет легитимным чемпионом, но осадок останется.

— Не кажется. При желании везде можно найти двойные смыслы, второе дно. Так вышло, что он не готов защищать титул. О'кей. На этот случай есть правила. Будет играть другой шахматист вместо него.

Магнус Карлсен. «Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим

— Карлсен рассказывал, что у него был навязчивый страх проиграть матч на первенство мира. Нет ли у вас навязчивого страха второй раз проиграть?

— Нет. Если представить, действующему чемпиону проиграть куда менее приятно. В этом плане я в выгодном положении. Все-таки я титул не защищаю в данный момент, а за него борюсь.

— Он также говорил, что не получал удовольствия от подготовки к матчу за шахматную корону, от самого матча. Можно ли кайфовать от этого?

— Не знаю, с чем даже сравнить. Это как просеивать песок в поисках золотых самородков. Подготовка к матчу похожа. Но надо понимать, что с течение времени песка не становится меньше, а по-настоящему ценные идеи встречаются все реже. Поэтому творческая составляющая при подготовке очень редко радует. Тут нужно принять правила игры, что необходимо провести некий объем черновой работы и самому игроку, и команде. Таковы современные шахматы.

— Еще непонятно, где состоится матч. Какие ожидания?

— Я тоже жду. Обычно за полгода-год уже становится известно место. Но сейчас процесс затягивается. Насколько узнал из интервью Дворковича, планировалось провести в Мексике. Надеюсь, в ближайшее время станет известно.

— Где бы вам хотелось?

— С точки зрения туриста я не особо хочу рассуждать, потому что здесь немного не тот случай. Наверное, какое-то место, где раньше играл, и играл удачно.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Если кто-то из участников чемпионатов мира заслужил выиграть, то это Месси

— Когда увидел вашу фотографию на чемпионате мира по блицу и рапиду в футболке в аргентинских цветах и с цитатой Месси («Че уставился, придурок? Иди отсюда!» в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегорста), то подумал, что это пасхалка, что вы уже договорились с Дворковичем и Дином о месте проведения.

— Это было бы слишком красиво. На самом деле это был спор, что если Аргентина выиграет, то блиц буду играть в такой забавной футболке.

— С кем спор?

— С другом.

— Не было сомнений, надевать или нет? Довольно провокационная цитата.

— Я на этот счет не задумывался. Все вольны переводить по-своему. Цитата довольно безобидная, потому что наш перевод не совсем точный. Bobo — это «дурачок». Наверное, тоже не самое приятное слово. Но, мне кажется, переводили более резко, чем оно того заслуживает. Скорее это детское оскорбление в испаноязычных странах. Если хотят обидеть, то говорят другие слова.

— Не думали, что соперник может принять на свой счет?

— Там было 20 соперников в течение двух дней. Надеюсь, что никто не принял на свой счет. Почти все смотрели чемпионат мира по футболу. Сожалею, если это кого-то обидело, но надеюсь, что здоровое чувство юмора все-таки присуще людям.

Ян&nbsp;Непомнящий (слева) и&nbsp;Магнус Карлсен. Карлсен начал ЧМ по блицу в спортивном костюме, Непомнящего попросили переодеться

— Где вы взяли эту футболку?

— Из Испании передали. Друг там как раз живет.

— В итоге вас заставили переодеться...

— Эта история раздута. Это непрофессионально с точки зрения ФИДЕ и, в частности, арбитра. Очень сильно был недоволен. Три тура, вместо того чтобы играть, я разбирался с федерацией. Потом как-то взял себя в руки. Но эта фора в три тура на дистанции в целом мне не помогла.

— Нужно ли шахматам оставаться консервативными в плане дресс-кода?

— Думаю, что в официальном дресс-коде ничего дурного нет. Но другое дело на блицтурнире, где половина партий завершаются на флажке. Понятно, что пляжные шорты и шлепанцы — это, наверное, лишнее, но какой-то разумный баланс между удобством игроков и дресс-кодом нужно соблюдать без перекосов в ту или иную сторону.

— Респекты от аргентинцев получили за футболку?

— В соцсетях всегда что-то пишут. Наверняка что-то обсуждали. Но я не настолько свободно владею испанским.

— Болели за Аргентину из-за Месси?

— Главным образом да. Мне казалось, что титул увенчает карьеру. Если кто-то из участников чемпионата мира заслужил, то это, наверное, он.

— Почему он заслужил?

— Можно породить волну споров, но он один из величайших, если не величайший в истории футболист. Не только по статистике, но и по ощущениям.

Лионель Месси поцеловал кубок еще до&nbsp;вручения.

Надеюсь, что место проведения матча узнаем не за два месяца

— Чемпионат мира по футболу проходил в необычные сроки, сделав сезон уникальным. В том числе пришлось прерывать национальные чемпионаты. Матч за шахматную корону тоже сейчас будет проходить в непривычное время — не в конце осени, а в середине весны. Насколько для вас это необычно?

— Не скажу, что матчи на первенство мира для меня обычны. Это будет только второй. Но в целом в этом плане шахматы сложно сравнить с другими видами спорта. Нет прямой зависимости от времени года, от температуры на улице, от качества газона. Конечно, хочется некоторого единообразия. Я так понимаю, что из-за пандемии цикл сместился. Из-за этого мы немножко догоняем расписание. В дальнейшем, думаю, вернемся к более классическому формату.

— Какой сейчас у вас план на три месяца?

— Сыграю турнир в Германии. Все остальное время перед турниром и после буду на сборах. Локация сборов зависит от места проведения матча.

— Если это будет западное полушарие, то заранее полетите туда?

— Наверное, это разумно. Все-таки акклиматизация двойная, если не тройная.

— Три месяца — не слишком маленький срок, чтобы планировать?

— Думаю, что это ненарочно и делается не с целью, чтобы всех удивить. Очевидно, что были какие-то трудности. Была заявка, но она не подтвердилась. Наверное, главным образом из-за того, что Магнус отказался играть. Сейчас уже остается меньше чем три месяца до матча. Надеюсь, что узнаем не за два.

Лионель Месси
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?