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Сегодня, 15:10

Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Российский шахматист Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press
Российский шахматист Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press
Гроссмейстер Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press
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12-й чемпион мира приходит в себя после «падения на снег во время похода за кофе».

Приходят обнадеживающие новости о состоянии легенды мировых шахмат Анатолия Карпова, который в конце прошлой недели был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения на улице. О характере травм, а также обстоятельствах их получения появлялась крайне противоречивая информация. Однако, похоже, все не так страшно. Помощник 12-го чемпиона мира Альберт Степанян говорит, что в течение недели 71-летний депутат Госдумы может быть выписан и отправлен домой.

Анатолий Карпов. Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?

Упал в кругу семьи

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой, — сообщил ТАСС Степанян. — Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то».

Ранее «Известия» сообщали, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. Шахматист получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Легендарный спортсмен попал в реанимацию с переломом левой бедренной кости и закрытой черепно-мозговой травмой.

При этом жена чемпиона мира заявила, что ее супруг не становился жертвой нападения, а упал, когда они вместе шли за кофе в магазин. Женщина пояснила, что спуск на месте ЧП «неприятный, там всегда лужи». «Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила женщина. По ее словам, Карпов всего лишь поскользнулся у своего подъезда и захромал.

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все — я так думаю, надеюсь», — пояснила жена гроссмейстера, отметив, что Анатолий Евгеньевич находится в удовлетворительном состоянии — опасения сняты, гематома в положительной динамике.

Гроссмейстер Анатолий Карпов. Фото Global Look Press
Гроссмейстер Анатолий Карпов.
Фото Global Look Press

Всякое случается в жизни

Гроссмейстер Сергей Карякин со ссылкой на помощников Карпова также заявил, что легенда советского и российского спорта идет на поправку. «Желаю ему скорейшего выздоровления. Бывает так, что на ровном месте получаются такие травмы. Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Всякое случается в жизни. Надо Анатолия Евгеньевича поддержать в такой ситуации. Подробностей о его текущем состоянии не знаю, но его окружение уверено, что он идет на поправку», — сказал Карякин в разговоре с РИА «Новости Спорт».

Ранее ходили слухи, что чемпион мира подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также якобы осложняется хроническими заболеваниями. Однако пресс-служба фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента РФ успокоила поклонников таланта Карпова: «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер».

В 1970-х Карпов был одним из самых известных спортсменов Советского Союза. Его чемпионские матчи против Виктора Корчного и Гарри Каспарова — одни из самых ярких страниц в истории советского спорта. Анатолий Евгеньевич активно играл до конца 1990-х и только после 50 лет существенно свернул шахматную карьеру. Кроме того, он много сил тратил на работу в «Фонде мира», а также начал политическую карьеру. В данный момент он является депутатом от «Единой России» и представляет в Госдуме Курганскую и Тюменскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Анатолий Карпов
Сергей Карякин (шахматы)
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