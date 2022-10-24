В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?

Канадская федерация поддерживает желание 38-летнего экс-мужчины выступать именно в женских турнирах.

Всемирная шахматная олимпиада-2022, которая прошла в индийском городе Ченнай в августе этого года, примечательна не только неожиданной победой сборной Узбекистана во главе с Нодирбеком Абдусатторовым и выдающейся игрой Гукеша Доммараджу за Индию-2, но и странной историей с женской сборной Канады. За эту команду выступала трансгендерная шахматистка Морген Миллс. Она одержала пять побед, три партии сыграла вничью и потерпела три поражения. В итоге Канада заняла 54-е место (из 162), а Миллс стала первой женщиной-трансгендером, выступившей на шахматной олимпиаде. Хотя, как говорит сама Морген, вероятно, что подобные случаи уже имели место. Просто в этом боялись признаваться.

Большая привилегия

Миллс 38 лет. Она сменила пол два года назад и значится на сайте ФИДЕ как женщина. Ее рейтинг — 2009. У шести канадских шахматисток рейтинг выше, а у лидера — бывшей россиянки Анны Буртасовой — рейтинг составляет 2241. В этом году Морган стала мастером ФИДЕ среди женщин. Это звание — третье в шахматной иерархии после международного мастера и гроссмейстера. Чтобы получить данное звание, необходимо набрать 2100 очков в рейтинге или показать сильный результат на крупном турнире.

Бывшему мужчине из Канады удалось сделать это на шахматной олимпиаде-2022, которую она закончила с результатом «+2». Отметим, что на олимпиаде есть мужской (называется открытым, в нем теоретически разрешено заявляться и женщинам) и женский турниры. Миллс признается, что испытывала некоторое беспокойство по поводу того, как будет воспринято ее участие именно в женском турнире со стороны общественности и Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

ФИДЕ в таких случаях оставляет процесс отбора национальным организациям, а Шахматная федерация Канады полностью поддержала включение Морган в сборную. «Для меня это была большая привилегия и честь», — призналась Миллс.

Миллс рассказала, что она живет в небольшом городе Хаппи-Валли-Гуз-Бей (население — менее 10 тысяч человек) на полуострове Лабрадор в канадской провинции Ньюфаундленд. У нее не так много возможностей участвовать в крупных соревнованиях (из-за сложной логистики и дорогих авиаперелетов), и это был ее первый опыт участия в крупном женском турнире с классическим контролем времени.

Морган не знает о других шахматистах-трансгендерах: «Наверное, нас много, и шахматистов, и людей сменивших пол в целом. Просто не все готовы в этом признаться». Она надеется продолжить участие в женских соревнованиях и после удачного выступления в Индии рассчитывает на поддержку федерации.

Участники шахматной олимпиады. Фото AFP

Потрясение в Токио

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям по видам спорта проработать регламент допуска на свои соревнования трансгендеров. Российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев отметил, что в шахматах вопрос гендера не так критичен, как в других видах спорта.

«Насколько мне известно, есть пока единичные случаи, — сказал Инаркиев в интервью «СЭ». — На Олимпиады приезжали и выступали за женскую сборную мужчины, которые поменяли пол. В принципе, никаких особенных вопросов ни у кого это не вызывало. Все-таки если сравнивать шахматы с другими видами спорта, то здесь не так критична разница в физиологии. И нет такого недоумения, когда атлет с мужским телосложением выступает среди женщин. У нас таких явных признаков нет, хотя, повторюсь, это пока единичные истории. И сам я таких матчей пока не встречал».

Напомним, что одним из потрясений прошлой летней Олимпиады-2020 в Токио стало выступление новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард — первого трансгендера в олимпийской истории. 43-летняя спортсменка, которая еще недавно была мужчиной, не сумела взять начальный вес, но все равно была объявлена «Человеком года» на своей родине. Главный же итог этого перформанса, а также скандала с повышенным уровнем тестостерона у ряда легкоатлеток — МОК решил самоустраниться от данной проблемы, предложив международным федерациями самим разбираться с нашествием трансгендеров и интерсексов на женский спорт.

На зимних Играх в Пекине спортсменов, осуществивших «переход между полами», слава Богу, не было. Но, возможно, это последняя такая Олимпиада. Ведь в заявках на ОИ-2022 присутствовали более 30 открытых геев и квиров (не причисляющих себя ни к одному из двух полов) — людей, которые публично бравируют своей нетрадиционной ориентацией. И их число по сравнению с Играми четырехлетней давности возросло в два с половиной раза.

В российском спорте трансгендеров в данный моменте нет. Подобная практика не поощряется обществом и властями. А пропаганда нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних преследуется в нашей стране по закону. В данный момент на рассмотрении находится еще один законодательный акт, согласно которому ЛГБТ-пропаганда будет запрещена и среди взрослых россиян.