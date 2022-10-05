«Ян — фаворит матча за шахматную корону». Гроссмейстер и комментатор Фоминых — о Непомнящем, читерстве и Карлсене

Во время турнира «Шахматные звезды» гроссмейстер и комментатор Мария Фоминых раскладывает по полочкам.

Мария Фоминых работала комментатором в матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным в 2016 году. А теперь, как и многие гроссмейстеры, она принимает участие в международном турнире «Шахматные звезды»-2022, который проходит в московском комплексе «Крокус Сити», но ее роль — помочь зрителям понять, что происходит на детских соревнованиях.

Шахматисты с 30 сентября по 2 октября играли по круговой системе, 4 и 5 октября — блиц. В перерывах между детскими и взрослыми турнирами Фоминых прокомментировала для «СЭ» последние события в шахматах, выразила свое мнение по поводу читерства в этом виде спорта, а также поделилась ожиданиями о предстоящем матче за титул чемпиона мира Ян Непомнящий — Дин Лижэнь.

Шахматы — как международный язык

— В рамках турнира «Шахматные звезды»-2022 я комментировала детский турнир, — отметила Фоминых. — Здесь было четыре группы, в каждой были свои фавориты. В старшей группе самые опытные, но и в младшей есть определенные имена. По игре на меня наибольшее впечатление произвели Ирен Люцингер и Матфей Юрасов. Шахматы такая игра, в которой результат складывается из нескольких компонентов. Можно хорошо играть и не набирать очки. Или играть неровно, но удача будет на вашей стороне.

— За взрослым турниром следите?

— Слежу, конечно. Знаю всех участников, за исключением индийского шахматиста Раунака Садвани. Я про него слышала благодаря онлайн-турнирам. Все остальные мне хорошо знакомы, со многими я общалась лично. Конечно, я болею за Александра Морозевича.

Мне было интересно посмотреть за игрой Владимира Крамника. Он экс-чемпион мира, давно не играл вживую. Раунак Садвани набрал много очков, но сказать, что я вдохновилась его игрой, не могу. У него обычные партии, но он играет хорошо, когда остается мало времени. Какого-то полета мысли в его игре я не увидела, но он не ошибается на исходе времени — это ему помогает.

Все остальные достаточно известные шахматисты. Не удивлена победам Екатерины Лагно и Александры Горячкиной — они играют примерно на равных, иногда даже выигрывают у мужчин. Сам по себе турнир достаточно интересный. Рада, что наших шахматистов поддерживают. Особенно сейчас, когда российских гроссмейстеров где-то не пускают. Спортсменам нужна поддержка. Здесь я вижу, что шахматы ценятся — даже с точки зрения организации турнира.

— Вас радует присутствие иностранных гроссмейстеров?

— Да. Я считаю, что шахматы — это объединяющая игра. В том числе нации. Я с детства занимаюсь шахматами, объездила много городов и стран. Благодаря шахматам самые разные люди могут находить точки соприкосновения. Когда мы играли в детском возрасте, то приходили на партии и обменивались подарками. У меня до сих хранятся подарки от девочек из африканских стран и Латинской Америки. Уровень игры моих соперниц был не всегда высоким, но желание дружбы — это здорово. То же самое переносится и во взрослую жизнь. Шахматы — это как международный язык. В какую бы страну вы ни приехали, всегда можно найти шахматистов — и вы никогда не останетесь одинокими. Это некое сообщество. Вы можете не говорить на языке друг друга, но можете общаться благодаря шахматам.

Мария Фоминых. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не знаю допинга в шахматах

— Как вы относитесь к идее гендерного разделения в шахматах?

— Я считаю, что разделять для выявления чемпионов России или мира — нужно. Как и в остальных видах спорта — есть чемпионат мира по футболу среди мужчин и женщин. Это никого не смущает.

— Может, тут дело в физической силе?

— Физическая сила в шахматах присутствует, просто это не так заметно. К примеру, мы не видим радиацию, но она есть.

— Как и допинг.

— В шахматах нет как такового допинга, есть мошенничество. Шахматистов обязали следовать допинговому кодексу. Но по факту — я не знаю допинга в шахматах. Проблема не в том, что шахматам что-то помогает. Проблема в том, что шахматы хотят быть в одной большой спортивной семье и поэтому подчиняются законам. Разница в том, что если в других видах спорта допинг реально может чем-то помочь, то в шахматах — ничем. Тут есть своя беда: все знают, что это читерство.

Представьте себе: я играю партию в рамках чемпионата России и узнаю, что моя соперница приняла допинг. Как я испугалась! (Смеется.) А если это будет, к примеру, в теннисе — вы узнаете, что ваш оппонент что-то принял, то не захотите с ним играть. Я бы согласилась сразиться в шахматы с человеком, употребившим допинг. Мне бы это не помешало.

У шахмат большое будущее

— Есть ли у шахмат потенциал вырасти в полноценное шоу — как другие виды спорта: футбол, фигурное катание?

— Думаю, что шахматы достаточно популярны. У них есть потенциал к дальнейшему развитию. Мир становится все более технологичным, а шахматы хорошо ложатся на новые технологии — можно играть дистанционно. Если решить проблему читерства — то можно использовать все новшества: виртуальную реальность, 3D, роботизацию.

Если смотреть исторически — компьютерные технологии развивались вместе с шахматными программами. Конечно, у шахмат большое будущее. И в каком-то виде для них хорошо, что они являются и спортом, и искусством, и наукой. Их можно подавать с разных ракурсов. Это спорт высших достижений, медали, голы, секунды — это есть и в других видах. А если говорить об искусстве — мне очень импонирует проект «Шахматы в музее».

Гроссмейстеры могут играть в смокингах или вечерних платьях. Необязательно иметь какую-то спортивную форму или экипировку, им не нужен лед. Шахматистам вообще мало что нужно, они могут играть даже без доски — вслепую, в уме. Тут большой полет мысли. Есть и недостатки, когда некий вид и ни туда и ни сюда: мы то гонимся за спортом и пытаемся проверять на допинг, хотя нам это не нужно.

Есть свои плюсы и минусы. Когда вы приходите на футбол, то вам хочется выразить свои эмоции, покричать, поболеть. А если присутствуете на шахматном турнире, то вы должны соблюдать идеальную тишину. Хотя на турнире «Шахматные звезды» можно было присутствовать, смотреть трансляцию и выражать эмоции. То есть из ситуации можно выходить.

Шахматы — необычный спорт. Это надо понимать. Самая большая ошибка шахматистов — быть как все. Нужно искать свою нишу. Многие посмотрели сериал «Ход королевы» и захотели учиться играть в шахматы. Но там шахматы поданы нестандартно. Поэтому нужны разные ходы.

— Пиар может помочь развитию шахмат?

— Конечно, пиар очень важен. И не только для того, чтобы гроссмейстер был сконцентрирован только на игре. У большинства шахматистов есть своя команда или даже кто-то из семьи помогает решать вопросы. Но это не пиар, а решение организационных вопросов. Пиара как такового нет, а он нужен всему — даже самому хорошему и доброму проекту, в наше время без этого никак.

Я считаю, что это должно идти не лично от гроссмейстера, а из всего развития шахмат. К примеру, проводится турнир — и пресса заинтересовалась отдельными шахматистами. Так появляется система, а не то что какой-то отдельный шахматист решил себя распиарить. Да, есть какие-то отдельные более популярные гроссмейстеры, но должна быть выстроенная система пиара вида спорта в целом — от федерации или частных компаний.

Шахматисты в последнее время стали более открытыми для различных проектов, многое изменилось за время пандемии. Многие гроссмейстеры начали вести свои каналы и общаться со зрителями. Они стали доступнее для обычных людей. Раньше шахматы были более закрытым сообществом. Сейчас можно открыть интернет и много чего узнать.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Карлсен не имеет права молчать

— Магнус Карлсен высказался по поводу конфликта с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Что вы думаете об этой ситуации?

— Ситуация должна была когда-то произойти. Ничего сенсационного для профессионалов нет. Для любителей — да, конечно, это громкий скандал. Все, что связано с Карлсеном, становится бомбой, уже Илон Маск пишет в социальных сетях об этом. Все очень ярко, но для профессионалов — ничего нового. Подозрений в читерстве очень много. В интернете его в разы больше, можно сказать, пандемия читерства происходит.

— С читерством нужно бороться. Но как?

— Здесь основная проблема заключается в том, что интернет-читерство — то же самое, что офлайн. Пока эти два аспекта не приравняются и за них не будет жестких наказаний — все останется на прежнем уровне. Были случаи, когда Ниманн признался, что дважды пользовался подсказками. Но обратите внимание — что это разделяют. Это он в интернете использовал подсказки, а вживую он хороший.

У нас до сих пор такое отношение и международной федерации, и общественности. Все начинается с онлайн. Отдельные люди, у которых получается читерить онлайн, задумываются: а почему бы не попробовать делать это офлайн? Это престижнее, и призы больше. Здесь нужен комплекс мер. Я понимаю, что мировая федерация пытается с этим как-то бороться. Но это непросто.

Должен быть и воспитательный элемент. Был один детский чемпионат, на котором доказали несколько случаев читерства. И что в итоге? Ничего не поменялось. Эти дети, которые были пойманы, их тренеры, родители из этого не извлекли урок. И дети решат, что просто надо было лучше прятаться. Здесь должна быть и социальная работа с юным поколением. Если более зрелых шахматистов, которые выросли до эпохи интернета, ограничивают моральные принципы — то молодому поколению просто надо объяснить, что в этом плохого. Они реально не понимают этого. Их останавливает наказание, а должна сама идея читерства.

Говоря о ситуации Карлсена и Ниманна — американец как раз представитель молодого поколения. Те случаи, которые он признал, — ему за это ничего не было. Он говорил, что раскаивается. Может быть. В той партии, которую он играл с Магнусом, может быть, Ниманн и выиграл. У меня нет доказательств, не могу обвинять человека без них. Но проблема для Карлсена в том, что у него также нет прямых доказательств. Но он понимает, что не имеет права молчать.

И Магнус рискует своим имиджем. Я слышала, что у Карлсена просто нервный срыв, он отказался от матча. Но думаю, что нервная система Магнуса не так плоха — у него есть реальные подозрения. Другое дело, что он их не может доказать. Мне не так важно, читер ли Ниманн. Для Карлсена это, конечно важно. Но тут нужно понимать, что это система и такие случаи могут быть и в будущем.

— Магнус еще сыграет в матче за первенство мира?

— Думаю, что да. Я наблюдаю за действиями Карлсена много лет, он, безусловно, хочет быть чемпионом мира, для него важен титул. Другое дело, что у него есть желание реформ в шахматах. Есть вероятность раскола. Такое уже было, когда Гарри Каспаров вышел из ФИДЕ и организовал свою ассоциацию. И проводит чемпионаты мира. Возможно, Магнус тоже пойдет по такому пути. Но свои матчи за шахматную корону он проведет.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Карлсен недооценил Карякина в 2016 году

— Вы комментировали матч Карлсена с Карякиным в 2016 году.

— Это был очень яркий матч. Он был интереснее, чем Карлсен — Каруана, который я тоже комментировала, а там было 12 ничьих. Матч с Непомнящим был тоже не таким интересным — при всем моем желании поддержать Яна, болею за него очень давно и хорошо с ним знакома. Но, к сожалению, поединок Карлсен — Непомнящий длился не так долго, как хотелось бы. После победы Магнуса в шестой партии борьбы уже не было.

А вот матч Карякина с Карлсеном сохранял интригу до конца. Сергею удалось открыть счет, он был близок к тому, чтобы одержать итоговую победу. Это был бы большой щелчок по носу Магнусу, но мне кажется, что норвежец недооценил Карякина. Непомнящего Карлсен оценил по достоинству и ошибок, как в матче с Сергеем, не допускал — был лучше готов. Вообще думаю, что из поединка с Карякиным Магнус извлек очень много уроков.

Их встреча была очень интересной, норвежцу чудом удалось отыграться. Но на тай-брейке Карлсен был сильнее во многом благодаря тому, что играя белыми в последнем туре, он, по сути, отказался от борьбы. Думаю, что это было сделано намеренно. Он отдыхал, а Карякин готовился. В итоге получилась ничья, Магнус спокойно отдыхал пару дней, а Сергей был уставшим. Все это сработало.

Когда играют шахматисты высокого уровня, важен каждый нюанс — психология, множество тактических моментов. Где нужно выйти на борьбу или уйти от нее. У каждого игрока есть своя команда, которая играет важную роль, хоть мы их не видим. Играет Непомнящий — и видна, к примеру, часть работы Владимира Поткина.

Шахматы интересно смотреть, когда ты понимаешь, что происходит на доске. Работа комментаторов здесь очень важна — без них любителям смотреть очень сложно. Футбол без комментариев смотреть скучно, а шахматы вообще невозможно. Если быстрые или блиц — то все происходит очень быстро.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Нашим шахматистам играть в Китае достаточно трудно

— Кто фаворит поединка Ян Непомнящий — Дин Лижэнь?

— Думаю, что фаворит Непомнящий. Он получил бесценный матчевый опыт с Магнусом. Я уверена, что он сделает выводы из того, что было. Поединок с Карлсеном сделал его намного сильнее. Как говорят, за одного битого двух небитых дают. У Лижэня такого опыта не было. Но многое зависит от других моментов — где матч будет проходить.

Если половина поединка будет в Китае — там нашим шахматистам играть достаточно трудно. Я сама там была, там разница во времени, специфические климат и кухня. Важен каждый нюанс. Если Ян будет готов ко всему: ему удастся психологически оградиться от всего вокруг, собрать хорошую команду, которая будет его поддерживать, — то у него очень хорошие шансы на победу.

— Как вы относитесь к тому, что чемпионом мира станет не сильнейший в мире шахматист, который не будет лидером рейтинга?

— Это уже было. Все новое — хорошо забытое старое. Нужно знать историю, чтобы понимать, к чему все придет. Шахматы не исключение: здесь также бывают моменты, которые повторяются. В чем недостаток системы, когда есть чемпион мира и самый рейтинговый игрок?

В свое время Каспаров был самым рейтинговым шахматистом, но при этом он не играл. Но это была другая ситуация. Самое главное для развития вида спорта — прозрачность. Кто чемпион мира, как проводится цикл, как выявляется победитель мирового первенства. Это очень важно для болельщиков.