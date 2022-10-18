Кошмарный год Карлсена продолжается. Чемпион мира уступил 16-летнему вундеркинду из Индии

Доммарадж Гукеш — самый молодой шахматист, которому удалось обыграть норвежца с того момента, как Магнус стал номером один в мире 11 лет назад.

Главный шахматный онлайн-турнир осени The Aimchess Rapid, который завершится 21 октября, собрал великолепный состав. Карлсену и компании элитных гроссмейстеров (Гири, Мамедьяров, Раппорт и Дуда) противостоят все звезды нового поколения, включая главного героя шахматной Олимпиады-2022 Нодирбека Абдусаторова и двух суперталантов из Индии (Доммарадж Гукеш, Андржун Эригайси). Звездную компанию дополнили два топовых стримера — Эрик Хансен и Даниэл Народицкий. Россиян, к сожалению, не пригласили (хотя в топ-10 рейтинга по рапиду три представителя нашей страны). Зато в списке оказался не имеющий статуса гроссмейстера 22-летний Адитья Миттал (сын одного из богатейших людей мира Лакшми Миттала). Уроженец Индии потерпел девять поражений в 15 турах и занял предпоследнее 15 место. Ему удалось опередить только Нильса Гранделиуса — гроссмейстера из Швеции. Если убрать за скобки двух этих участников, то в остальном турнир полностью оправдывает высокие ожидания.

Триумф Гукеша

В первый день лидерство захватил Нодирбек Абдусаторов. Первые туры он играл буквально как компьютер, не оставляя соперникам никаких шансов (особенно красиво завершив партии с Рихардом Раппортом, Антоном Гихарро и Митталом). Представитель Узбекистана является действующим чемпионом мира по рапиду, который он завоевал в декабре прошлого года в Варшаве в возрасте 17 лет. В этом году он подтвердил свой статус на шахматной Олимпиаде в Ченнаи, закончив ее с показателем «+6» и обеспечив сенсационную победу своей сборной.

А вот Карлсен забуксовал на старте. Уступил Мамедьярову, а затем чудом спасся в партии с тем же Митталом. Во второй день Магнус начал разгоняться. Одержал дежурные победы над Раппортом, Гихару и Видитом, но неожиданно уступил 19-летнему Эригайси. Это не позволило Магнусу догнать Абдусаторова, который в, пожалуй, пока лучшей партии турнира сумел дожать в концовке Гукеша.

Впрочем, на следующий день герои поменялись местами. Нодирбек не одержал ни одной победы в шести турах (в том числе проиграв аутсайдеру Гранделиусу) и откатился на шестое место. Гукеш же в девятом туре переиграл Магнуса. Карлсен был в выигрышной позиции, но сдался вскоре после грубой ошибки, которая дала сопернику преимущество: «Очевидно, что победа над Карлсеном — это что-то особенное в моей карьере, — заметил Гукеш. — Но я не особо горжусь своей игрой, действовал я так себе».

Карлсен заявил, что Гукеш был невероятно точен в концовке. Про свои ошибки чемпион мира умолчал. Доммарадж стал самым молодым гроссмейстером, переигравшим Магнуса в статусе первого номера рейтинга. Аж с 2011 года. Отметим, что в начале 2019 года Гукеш стал вторым самым молодым гроссмейстером в истории в возрасте 12 лет, семи месяцев и 17 дней. А на шахматной Олимпиаде-2022 он выиграл восемь партий подряд (сборная Индии-2 в итоге выиграла бронзу).

Парня называют главным наследником 15-го чемпиона мира Виши Ананда. Впрочем, на родине у Гукеша хватает конкурентов. На том же The Aimchess Rapid в топ-8 попали сразу три представителя Индии.

Три вместо двух

По итогам четырех игровых дней Гукеш стал вторым, набрав 27 очков. В четвертьфинале он сыграет с Раппортом, который сумел пробиться в плей-офф благодаря отличным результатам в последний день. Все-таки формат, где за победу дают три очка, а не два — заметно прибавляет зрелищности. А любой риск становится оправданным.

Вслед за Доммараджом финишировал Мамедьяров, которого ждет встреча с Абдусаторовом. Топ-4 замкнул Эригайси, и теперь ему придется помериться силами с Карлсеном, который в последний день не смог выиграть у Народицкого и Пенталы Харикришны. Ветеран из Индии стал только 13, на одну позицию выше Хансена, и на одну ниже Народицкого. Зато другой опытный индус Видит Гуджрати стал восьмым и теперь ждет соперничества с Дудой. Поляк был неотразим в заключительные дни кругового турнира. Обыграл трех индусов (Видит, Гукеша и Харикришну), Мамедьярова и всех аутсайдеров. Опеределенно, любителей шахмат ждет великолепный плей-офф.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Отметим, что, помимо россиян, на The Aimchess Rapid нет гроссмейстеров из Китая, а США представляет только Народицкий. Последнее обстоятельство связано с тем, что параллельно проходит чемпионат США. После 11-ти туров там лидирует Фабиано Каруана (7,5 очков). На пол-очка от натурализованного итальянца отстает Рэй Робсон, на очко — Самуэль Севян и Леньер Домингес. Главный герой или антигерой последнего месяца Ханс Ниманн только 10-й. Обидчик Карлсена в какой-то момент опустился в подвал турнирной таблицы, но поднялся из него благодаря двум победам подряд — черными над Эльшаном Морадиабади и белыми над Александром Лендерманом.