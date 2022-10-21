Мастер треш-тока: Ниманн требует взыскать с Карлсена 100 миллионов долларов. У него хорошие шансы выиграть дело

Да, речь про парня, который живет на съемной квартире и зарабатывает шахматными уроками.

Случилось то, чего так долго ждали многочисленные хейтеры Магнуса Карлсена. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн в своих социальных сетях опубликовал иск в окружной суд штата Миссури, запустив дело против 16-го чемпиона мира. За причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни» 19-летний Ниманн требует 100 миллионов долларов.

Среди ответчиков не только 31-летний норвежец, но и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководитель Дэнни Ренш (выпустили расследование, в котором обвинили Ханса в жульничестве более чем в 100 партиях). Наверняка, это будет не быстрый процесс, и мастер треш-тока, как Ниманна назвал его наставник Максим Длуги, еще ни раз заставит общественность искренне удивиться.

Ханс Ниманн и Максим Длуги. Фото Соцсети

Шантаж или одержимость к обману

«Мой иск говорит сам за себя», — написал Ниманн в комментарии под своим постом. Сегодня, 20 октября, он провел последнюю партию в чемпионате США (поделил 5-9 место), а вечером подал многомиллионный иск в адрес своих обидчиков. Тем самым Ханс показал, что на первом месте для него шахматы, но и постоять за себя он не забудет. Наверняка, у него будет серьезный адвокат, с которым ему помогут его покровители (сам истец, как выяснилось, из не самой обеспеченной семьи, снимает квартиру на заработки от шахматных уроков). Мощная защита будет и у ответчиков, но, похоже, что все козыри в руках американца.

Судите сами. Chess.com опубликовал личную переписку с Хансом без его согласия, чтобы доказать, что он читерил не два раза (как сам признавался), а гораздо больше. Однако сам факт обнародования данных — это огромный риск. Длуги заявил, что, по его данным, Дэнни Ренш нанял одну из лучших компаний в мире, которая занимается восстановлением деловой репутации.

— Они хотят быть монополистами в шахматном мире, — заявил в интервью Levitov chess наставник Ниманна. — Теперь выясняется, что у них забанено более сотни титулованных шахматистов. Есть люди, которые находятся под подозрением. То есть им надо провести несколько сильных партий, которые аналитики посчитают странными, и их тоже забанят. На мой взгляд, это просто шантаж. Это очень похоже на работу Джона Эдгара Гувера (глава ФБР на протяжении почти 50 лет. — Прим. «СЭ»). Он создал базу неблагонадежных людей. Тех, кто поддерживал коммунистов, имел нетрадиционную сексуальную ориентацию... Этих людей допрашивали, шантажировали, вышибали с работы, выгоняли из страны.

Гувер говорил, что действовал в интересах национальной безопасности. Хотя в итоге это оказалось обманом. То же самое происходит и с Chess.com. Они якобы борются за возвышенные идеалы — никто не должен обманывать. Но когда они опубликовали переписку с Хансом, раскрыли адреса электронной почты, в том числе моей, то перешли грань. Они уничтожили себя этим решением. Все умные люди, которые там зарегистрированы, должны покинуть этот сайт. Думаю, они так и поступили. В правилах сайта сказано: если вы используете подсказку, то это нарушение. Мы можем закрыть ваш аккаунт. Но там не сказано, что мы имеем право придавать огласке ваши личные данные и испортить вам жизнь. Простой пример. Вы собираетесь строить политическую карьеру, но шахматный сайт уличил вас в читерстве. Все. Ты обманщик, а хочешь представлять народ. Мы должны опубликовать все сведения о тебе, чтобы избиратели поняли, какой ты на самом деле. Как это называется? Шантаж.

Напомним, что Chess.com представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. Это похоже на одержимость к обману. Шахматный сайт также отмечает экстраординарный прогресс Ниманна в классическом рейтинге Эло. В частности, уроженец Сан-Франциско быстрее, чем кто-либо из сверстников, поднял рейтинг с 2500 до 2700 пунктов. У него на это ушло менее двух лет. По этому показателю он опередил главных гениев в истории шахмат — Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Гукеша Доммараджу, Алиреза Фируджу...

В расследовании не приводятся выводы относительно партий Ниманна, проведенных вживую за шахматной доской, однако, как отмечает Chess.com, шесть из наиболее сильных выступлений американца на соревнованиях «заслуживают дальнейшего расследования». Один из этих «перформансов» состоялся как раз на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе, с которого и начался этот скандал.

Ханс Ниманн. Фото AFP

Хамелеон

Что касается Карлсена и Накамуры, то их доводы относительно того, что Ниманн законченный читер, из категории слово против слова, как правильно заметил Ян Непомнящий.

«Шутки шутками, но за исключением случаев, когда очевидный любитель начинает разделывать мастеров и гроссмейстеров под орех, или у игрока со стуком выпадает на доску наушник, либо при нем обнаруживают какое-то устройство, все прочие доказательства и претензии всегда будут выглядеть по меньшей мере косвенными, — написал в своем Telegram-канале Ян. — Опираться можно разве что на статистку, но и подсчет сантипешек и совпадений с первой линией не панацея. В данный момент — и это надо признать — эффективность сравнительно высока, только когда речь идет о блиц-турнирах либо о сверхпоказателях, для которых не находится прочих разумных объяснений, кроме предположительно нечестной игры. В пограничных ситуациях — как, скажем, с Ниманном — многоголосый хор экспертов, гроссмейстеров, любителей и просто сочувствующих превратит любое обсуждение в препирательство на базаре, и в лучшем случае все сведется к известному принципу «слово против слова».

Напомним, что в качестве доказательств жульничества Карлсен привел свои ощущения. «Когда Ниманн в последнюю минуту был приглашен на Sinquefield Cup в Сент-Луис (вместо заболевшего Максима Вашье-Лаграва), я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира, — отметил Магнус. — Но все же решил играть. Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал (заявление было сделано до начала расследования Chess.com). Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения».

Длуги, кстати, ответил на эти обвинения так. «Ханс — уникальная личность, — сказал наставник американца. — Он может быть супернапряженным или суперрасслабленным. Даже в самых стрессовых ситуациях. Ниманн — хамелеон».

Пятикратный чемпион США Хикару Накамура отказался играть в чемпионате США-2022 из-за присутствия там Ниманна. До этого Хикару записал длиннющий подкаст, где заверил свою многомиллионную армию подписчиков, что им стоит доверять расследованию Chess.com: «Если бы многочисленные эксперты сайта не были бы на 100% уверенны, что Ханс Ниманн занимается читерством на регулярной основе, то это расследование бы никогда не вышло».

Еще главный стример шахматного мира задел Ниманна во время Кубка поколений. В партии с Левоном Ароняном, который проводит худший год в карьере, Ханс выиграл уже на 21-м ходу. «Я думаю, эта игра была странной. Думаю, что Ханс в какой-то момент делал очень-очень странные ходы и я, потеряв концентрацию, допустил зевок», — сказал Аронян.

В этой партии Ниманн сделал 95 процентов ходов по первой линии. Накамура, комментируя исход этой партии на своем канале, очень долго и заразительно смеялся. Особенно когда слушал объяснения Ароняна: «Тут ничего не поделаешь. Я должен работать усерднее».

Тогда Ниманн заявил следующее: «Я не позволю Chess.com, Магнусу Карлсену и Хикару Накамуре — возможно, трем крупнейшим фигурам в шахматах — очернить мою репутацию». Ханс призвал Накамуру и остальных привести доказательства его нечестной игры. Chess.com их привел, а теперь все нарвались на 100 миллионный иск. Как на это отреагирует ФИДЕ? Будут ли сделаны какие-то выводы? Будут ли вестись переговоры с враждующими сторонами? Возможно, речь идет про поворотный момент в истории шахмат. Когда если не сейчас надо начинать борьбу с читерством.